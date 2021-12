Sala IV confirma que el MEP lesionó intimidad de alumnos y familias de forma ‘grotesca’ con test de FARO

La Sala Constitucional declaró con lugar 15 recursos de amparo presentados contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por violar el derecho de miles de estudiantes menores de edad y sus familias mediante preguntas contenidas en las pruebas FARO, aplicadas el pasado 12 de noviembre.

De forma unánime, en la sesión de este viernes 17 de diciembre, el Tribunal concluyó que hubo “una lesión grave y grotesca al derecho a la intimidad”, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política.

Los magistrados concluyeron que la aplicación de las pruebas para obtener datos personales se dio “desde una posición de poder y en contra de una población vulnerable”. Además, afirmaron que los datos fueron obtenidos a través de una prueba obligatoria, impuesta a personas en proceso de formación que requieren de especial protección del Estado, en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el ordinal 51 de la Constitución Política.

“Se declara con lugar el recurso solo con respecto a la lesión al derecho constitucional a la intimidad, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política. Se ordena a Steven González Cortés, en condición de ministro de Educación Pública, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, dictar las medidas correspondientes a los efectos de evitar que se repita la lesión al orden constitucional constatado en el sub lite. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”, se lee en el por tanto de la resolución

Por la aplicación de este test, la Sala condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Como parte de las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), el MEP aplicó un cuestionario cuestionario de Factores Asociados de FARO en el que se hicieron preguntas sensibles de carácter socioeconómico los 70.000 alumnos de quinto grado y que iban en contra de lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales, vigente desde el 5 de setiembre del 2011.

Según el Ministerio, el test pretendía identificar variables que podrían incidir en el rendimiento de los estudiantes en las materias evaluadas en FARO (Español, Matemáticas y Ciencias).

El cuestionario tenía una parte de “información familiar” en la que se les consultó a los niños el estado de las paredes, piso y techo de la casa. Además, se les pidió a los alumnos indicar si la vivienda era propia, completamente pagada, si se pagaba en cuotas o era prestada.

Los menores debían decir si las paredes eran de su casa eran de block o ladrillos, de cemento, madera o prefabricadas y si el piso era de mosaico, cerámica, terrazo, cemento o madera.

También, se les consultó si la casa tenían Internet, telefonía fija o móvil, electricidad, empleada doméstica, televisión por cable, agua potable, calle pavimentada, recolección de basura y servicio de bus.

El cuestionario solicitó información sobre bienes de la familia, como motocicletas, carros, computadoras, lavadoras, cocinas, agua caliente, hornos de microondas, radios o equipos de sonido. Además, se consultó cuántos cuartos tenía la vivienda y cuántas personas vivían en ella.

La polémica por el extenso cuestionario de cuatro folletos, en el que se les pidió a los estudiantes más de 600 respuestas, provocó la renuncia de Giselle Cruz Maduro al cargo de ministra de Educación.



También, dimitieron Melania Brenes, viceministra académica; y Pablo Mena, Director de Gestión y Evaluación de la Calidad.