Principal responsable de polémico test de FARO desconoce quién confeccionó las preguntas

Florlenis Chévez, jefa del equipo a cargo del polémico cuestionario de Factores Asociados aplicado con las pruebas FARO, desconoce quién elaboró las preguntas sensibles de carácter socioeconómico se les hicieron a los 70.000 alumnos de quinto grado en octubre anterior y que violentaron lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales.

Así lo reconoció la funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP) durante su comparecencia, este jueves, ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, que investiga la aplicación de los cuestionados formularios. Chévez se desempeña como jefa del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.

Según explicó, el cuestionario original se confeccionó en el 2018, un año antes de que ella asumiera el cargo en dicho departamento. Ella ocupó el puesto desde finales del 2019 hasta mayo del 2021, cuando se venció su nombramiento.

“Le puedo decir que esos instrumentos se construyeron en el año 2018, si me pregunta quién, yo no sé. Los cuestionarios se construyeron en el 2018, yo no era la jefa del departamento, lo asumí en el 2019″, expresó Chévez.

La compareciente, sin embargo, entró en algunas contradicciones, pues aunque admitió que era jefa de las cinco personas que conformaban el equipo encargado del test, manifestó a los diputados que no formaba parte del mismo. Empero, también declaró que ese equipo le daba cuentas a ella.

Florlenis Chévez durante la comparecencia ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos

Los jefes de Chévez eran Melania Brenes, ahora exviceministra académica, y Pablo Mena, quien fuera director de Gestión de Evaluación y la Calidad. Ambos dejaron el puesto por la polémica suscitada con la aplicación de este cuestionario que requirió más de 600 respuestas a los niños.

La funcionaria narró que durante el tiempo que estuvo en la jefatura conformó un equipo de cinco personas, el cual se encargó de revisar los resultados del plan piloto de ese cuestionario, que se aplicó a inicios del 2019, cuando ella no estaba. Después de ver los resultados, ellos fueron los que decidieron agregar o quitar preguntas, pero las que agregaron, dijo, fueron relacionadas con la pandemia.

Según su versión, las consultas sobre temas socioeconómicos ya estaban y ellos las mantuvieron. Agregó que ese tipo de preguntas socioeconómicas las usa en el MEP desde el 2007 para los análisis globales que se realizan.

Chévez afirmó que la revisión y aprobación del cuestionario final fueron responsabilidades del ahora exdirector Pablo Mena, y de la entonces viceministra Melania Brenes. No obstante, aclaró que ella solo revisó el cuestionario sin que las preguntas socioeconómicas le parecieran “impertinentes” para los estudiantes.

En aquel momento, relató la funcionaria, sí hizo una observación a las autoridades y es no era prudente aplicar las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) con valor para las notas. Según su consideración, solo debían ser diagnósticas.

Contradicciones

Inicialmente, la funcionaria aseguró que el cuestionario aplicado en octubre tenía las mismas preguntas del plan piloto del 2019. Sin embargo, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides le cuestionó esa afirmación, ya antes había expresado se le agregaron preguntas, por lo tanto, sí hubo cambios.

Chévez, entonces, declaró que el cuestionario tenía muchas de las variables que se utilizaron en el plan piloto, que eran cuestionarios gemelos y que el equipo de cinco personas lo que hizo fue replicar las preguntas del 2019.

“Si esta señora viene a mentir, yo la voy a llevar al Ministerio Público porque aquí usted dice que este cuestionario fue revisado y que le quitaron y le sumaron preguntas y ahora quiere hacerme creer que el cuestionario del 2019 y el del 2021 no se tocó”, manifestó Benavides.

Al final, Chévez admitió que el cuestionario que se aplicó en octubre del 2021 era diferente al del piloto del 2019 ya que se le incluyeron preguntas, según ella, solo referentes a la pandemia.

¿Qué es fibrocemento?

Parte de las preguntas que se hicieron en el cuestionario a los niños era si las paredes de la casa eran de block o de ladrillos, de cemento en la base y madera arriba, prefabricadas; si el piso era de mosaico, cerámica, terrazo, cemento o madera.

El diputado liberacionista Luis Fernando Chacón le preguntó a Chévez si ella sabía lo que era fibrocemento; la funcionaria dijo que no iba a contestar esa porque ese no era el objetivo de su comparecencia.

Chacón le replicó que sí era el objetivo porque esa era una de las preguntas que se le hicieron a los escolares. Chévez, entonces, aseguró que sí sabía lo que era fibrocemento.

El diputado le solicitó que explicara qué era y la funcionaria se abstuvo de contestar.

“Yo le puedo decir que usted no sabe qué es fibrocemento ¿usted sabe lo que es una vivienda horizontal? Dígame si usted sabe o no sabe”, le preguntó el legislador, pero la funcionaria no contestó.