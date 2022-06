Niños con desnutrición quedan sin alimentos por atrasos del CNP

Alrededor de 7.000 menores de siete años considerados en condición de desnutrición reciben un paquete de alimentos, pero no ha sido así en los últimos meses. (Jorge Navarro Trejos)

Decenas de niños con desnutrición o baja talla que viven en condición de pobreza o riesgo, dejaron de recibir desde hace al menos dos meses el paquete mensual de alimentos que les entregaban los Cen-Cinái. Se trata de una bolsa que contiene 8 kilos de arroz, 3,6 kilos de frijoles, 1 kilo de azúcar, 2 litros de aceite, 1 kilo de pastas, 1,5 kg de harina de maíz y 750 gramos de atún para que cada chiquito y su familia de cuatro miembros se nutran mejor durante un mes.

“Diarios a familias” o DAF es un programa que a marzo del 2022 tenía 7.000 niños beneficiarios, pero, por ahora, no reciben alimentos. ¿La razón? El Consejo Nacional de Producción (CNP) –encargado de suministrar los víveres a los centros de atención infantil– tarda más de tres meses en gestionar los pagos, por lo que se acumulan grandes deudas con los proveedores.

El sistema funciona de la siguiente forma. El CNP debe entregar a los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinái) las facturas por los paquetes de comida. Sin embargo, al no darlas en los tiempos fijados, no hay pago a los proveedores, quienes decidieron cortar los alimentos a los niños. Cada paquete del DAF tenía en octubre un costo, establecido por el CNP, de ¢29.475.

Víctor Julio Carvajal, nuevo presidente del CNP, explicó que hay un rezago en la entrega del DAF de dos meses –abril y mayo–, aunque documentos en manos de La Nación evidencian que el problema se presenta desde el año anterior.

El 26 de enero, la entonces encargada de la Dirección Técnica del Cen-Cinái, Xiomara Molina, envió un oficio titulado “Situaciones de la no entrega DAF diciembre-enero”. Allí, hace ver que esa Dirección envió correos y conversó con el entonces subgerente del CNP, José Angulo, pero, a esa fecha, no se habían recibido los paquetes de comida para los DAF ni un plan para mejorar el servicio.

“La afectación realmente es preocupante”, advirtió Molina en el oficio, al agregar que se perjudica “la atención de un servicio esencial a niñas y niños con malnutrición. Les indico que esta falta no es mínima, ya que estos alimentos son de consumo diario para las familias que más lo requieren de Cen-Cinái. Esta situación no se había presentado en estas magnitudes, y que se amplíen cada vez más, es lo más preocupante”.

Las familias seleccionadas para el servicio son aquellas en las que se encuentren niños o niñas de entre uno y siete años, que presentan desnutrición, bajo peso o baja talla. Además son personas en condición de pobreza y alto riesgo.

A nivel nacional, las autoridades desconocen a cuántos niños asciende la afectación por la falta de entrega de los alimentos, pero según el oficio DNCC-DT-OF-025-2022 el problema se da en todas las regiones.

La Nación consultó este lunes a distintos Cen-Cinái sobre si había DAF, los cuales confirmaron que desde hace meses no se entrega. Las encargadas, sin embargo, no quisieron detallar porque alegaron no estar autorizadas para dar declaraciones.

Problemas de facturación del CNP

El nuevo presidente del CNP, Víctor Julio Carvajal, quien asumió el 8 de mayo, reconoce que el problema es generado por los problemas de facturación del Consejo.

“El problema principal es la gestión nuestra, porque facturamos con un rezago importante y el dinero de los cobros les ingresa tarde (a los proveedores) por facturas, esto pasa por un tema de tecnología. En la institución hay un desfase tecnológico impresionante, hace que tengamos que solucionar estos problemas de fondo.

“Cuando entré, la situación que encontramos era bastante seria. Me encuentro con que hay proveedores que no entregan productos por las deudas que tenemos. Por ejemplo, la mercadería se entregaba en el 2021 y la factura al año siguiente”, reconoció el funcionario.

Según dijo, cuando inició su gestión, hace poco más de un mes, las deudas con los suplidores de productos del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), por las cuentas por cobrar, superaban los ¢18.500 millones. Indicó que también el hackeo al Ministerio de Hacienda, en abril, frenó el flujo de dinero.

El 21 de mayo, el CNP informó de que pagó ¢6.252 millones a los proveedores del PAI para reducir la deuda, agilizando el envío de las facturas a las instituciones y para que puedan entregar el dinero adeudado.

Marianela Rivas, subdirectora nacional de Cen-Cinái, explicó que ya han tenido un acercamiento con el CNP para buscar una solución.

“Tuvimos un acercamiento donde se expusieron los puntos para ver cómo podíamos agilizar los procesos de entrega, ver qué era lo que estaba pasando y buscar esa solución. Para junio, todavía estamos en el tiempo de entrega, pero a esa parte que quedó rezagada se le está dando prioridad”, manifestó Rivas.

Sin embargo, las encargadas de los Cen-Cinái afirman que el problema persiste ya que los alimentos siguen sin entregarse.

El problema de atrasos en la entrega de las facturas por parte del CNP, no solo se presenta en los Cen-Cinái. Un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del 9 de mayo, reportó un atraso de 600 días en la entrega de facturas por parte del Consejo.

Otras quejas apuntadas en ese documento de la Caja son sobreprecios de hasta 170% en los productos que les venden los proveedores del CNP .