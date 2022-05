‘Hackeo’ paraliza pagos de salarios, nombramientos e incapacidades de educadores

El MEP tiene la planilla es la más grande del país con 86.000 funcionarios. (Eyleen Vargas Dávila)

El 99% de las solicitudes de vacaciones de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) no han podido ser tramitadas ni se han logrado incluir para pagos salariales 926 movimientos de personal para puestos docentes, conserjes, seguridad, administrativos u otros. Tampoco se han podido nombrar 543 plazas vacantes en centros educativos.

Todas son solo algunas consecuencias del hackeo que afectó el sistema de pagos y planillas del Ministerio de Hacienda llamado Integra II, mediante el cual se le paga a los 86.000 funcionarios del MEP. A causa de ese ataque cibernéticos todos los procesos esenciales de la institución están paralizados desde el 18 de abril.

Esa también es la razón por la cual la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no puede pagar el subsidio a docentes y otro personal incapacitado ya que la institución solicita al MEP certificaciones que en este momento no pueden emitir. Entretanto, las personas de recién ingreso están sin seguro y sin pago, pues no se pueden incluir en las planillas de la CCSS y del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Esta es solo una pincelada de las decenas de problemas que deben tener todas las instituciones públicas pero que en el MEP, se multiplican al tener la planilla más grande del país-

Para entender la dimensión del impacto, el jerarca de Educación, Steven González, solicitó a la directora de Recursos Humanos, Yaxinia Díaz, un informe sobre afectaciones y acciones frente a la deshabilitación del sistema Integra II.

El resultado fue un oficio de 17 páginas (DVM-A-DRH-2367-2022) que Díaz remitió el 29 de abril, en el cual incluye una larga lista de afectaciones, debido a que los últimos datos disponibles para pagos son los de planillas previas al ataque.

Salarios y personal

Actualmente, se encuentran sin salario las personas que cambiaron de cuenta bancaria entre el 27 de marzo e inicios de abril y tienen la cuenta anterior cerrada, (178 casos tramitados en planillas más lo tramitado en regionales).

Tampoco reciben remuneración los funcionarios cuyo nombramiento ingresó para el cierre de la primera de abril ni los empleados que a marzo tenían permiso sin goce de salario o licencias para el cuido de personas en fase terminal y que recientemente reingresaron a su puesto de trabajo.

“Al no existir claridad en cuanto a la solución del problema, es difícil informar al funcionario de la situación generada y que no se conoce la fecha en la que se solucionará los problemas de pago”, se lee en el oficio DVM-A-DRH-2367-2022.

La funcionaria añadió que, con el eventual cambio de gobierno, a partir del 8 de mayo, se deben tramitar los nombramientos de los nuevos funcionarios que vendrán a asumir funciones al MEP, “por lo que no se podría concluir el acto administrativo con la acción de personal en Integra II hasta que el sistema se habilite”.

Díaz dijo que no existe un plan de contingencia informado por el Ministerio de Hacienda para la presentación de la planilla a la CCSS y el INS. Explicó que, al haber pagado la segunda quincena de abril usando como base la planilla de la segunda quincena de marzo, se vuelven a aplicar rebajos de terceros que venían en marzo, situación que no es 100% real y que provoca reclamos de sumas giradas de más o de menos.

“En caso que haya pagos incompletos (menor al que se debe cancelar) en esta quincena o anteriores, a menos que Hacienda lo rectifique cuando haya sistema, no podrá ser resuelto por nosotros sino a partir del próximo año (2023), lo cual puede generar aumento en los reclamos administrativos pendientes de atender

Recalcó que hasta no contar con el sistema debidamente habilitado, se seguirán considerando para el pago de salarios futuros los componentes salariales que se pagaron al 8 de abril de 2022.

Pagos de más

En el informe se afirma que existen funcionarios que poseen trámites efectuados por la desvinculación laboral con el MEP, que ya estaban ingresados en Integra II antes del ataque, como pensionados, difuntos, ceses de funciones, desestimas, renuncias, rebajo de lecciones, supresión de recargos, entre otros, a los que se les estaría pagando nuevamente, cada vez que Hacienda use como base las planillas de marzo para pagar, lo que generará sumas giradas de más.

Existe, actualmente, una alta afluencia de reclamos administrativos, correos electrónicos, recursos de amparos, que ingresan diariamente por la afectación en el pago a los servidores del MEP o que solicitan pruebas del acto administrativo y que no se pueden solventar por el faltante del sistema Integra II .

“Según información brindada por la Dirección Financiera al estar deshabilitado el Sistema SIGAF no es posible girar ni liquidar viáticos, razón por la cual se suspenden las giras”, se explica.

Díaz mostró su preocupación de que, cuando se habilite nuevamente Integra II, los sistemas van a tener un desfase considerable por todas las acciones de personal que no se han podido incluir al sistema.

“No se tiene claridad de cómo Hacienda incluirá en el sistema, una vez que se hayan recuperado los accesos, todos los pagos que se están realizando de emergencia. No se tiene claridad de si el sistema será capaz de generar las sumas giradas de más de forma automática, de no ser así, la unidad no tendría forma de hacer este proceso en su totalidad de forma manual, el monto por recuperar por sumas giradas de más acumulado para el periodo 2022, tendrá un incremento considerable”, se explica en el oficio.

Según informó la Contraloría General de la República (CGR), al 31 de diciembre de 2021, el MEP tenía pendiente de revisar si se había pagado de más al menos ¢2.018 millones por tramitación tardía de acciones de personal.

Otros problemas

El MEP reportó total afectación sobre la gestión de todos los tipos de licencias y permisos que presentan los funcionarios, ya que una parte fundamental del procedimiento es la revisión que se debe efectuar en el sistema Integra II para completar el análisis de cada solicitud y poder brindar respuesta a los usuarios.

Tampoco se pueden emitir respuestas a los mandamientos judiciales o certificaciones de información que solicitan entidades como la Contraloría General de la República, Procuraduría o Juzgados de Trabajo por cuanto se requiere consultar la información en las bases de datos del Sistema Integra II.

Hay una suspensión en el servicio de generación de acciones de personal, constancias salariales, certificaciones varias (VISA, FCL, escudo fiscal y otras), y documentos relacionados con embargos.

No es posible la verificación de las acciones de personal y por ende si la persona tiene o no interrupciones de la relación laboral, incapacidades, permisos y licencias, así mismo se debe verificar la última acción de personal que dio por finalizada la relación laboral por cese, no prórroga, despido u otros. Por lo que no se puede realizar cálculos de prestaciones legales.