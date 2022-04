Hacienda admite que plan de contingencia por ‘hackeo’ provocó errores en pago de salarios

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, confirmó los errores de pago tras aplicar plan de contingencia por "hackeo". (Rafael Pacheco Granados)

“Me llegó el depósito del salario como si estuviese trabajando para el MEP, pero dejé de laborar el 08 de abril, y mi último pago fue el 11 de abril. ¿Dónde puedo escribir para corroborar? Para que después no me pase como a muchas personas colegas, que les dicen que les han pagado demás”.

“Me volvieron a pagar las horas extra de la quincena anterior. ¿A alguno le pasó?”.

“Me rebajan pensión (alimentaria) y como estuve incapacitado por una cirugía, precisamente fue en la primera quincena de marzo que me rebajaron la incapacidad, ahora viene el salario esta quincena como si estuviera incapacitado. Será que puedo dar clases desde La Reforma porque si no pago la pensión no me la perdonan”.

Este tipo de comentarios abundan en las redes sociales de empleados públicos luego del pago salarial de la según quincena de abril, este lunes, que la Tesorería Nacional llevó a cambio con un plan de contingencia debido al hackeo de las plataformas informáticas del Ministerio de Hacienda.

Ese plan de contingencia, sin embargo, produjo errores de pago a un número aún indeterminado de empleados públicos de todas las instituciones del Gobierno Central, tal como lo confirmó el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

El problema se produjo porque debido a la vulneración de los sistemas de Hacienda, se deshabilitó la plataforma de pago Integra, para poder cancelar los salarios de la segunda quincena se tomó como base la planilla de la segunda quincena de marzo, de ahí que se hicieran los mismos pagos que en aquel momento y no se remuneraran otros nuevos que correspondían a estas últimas dos semanas.

“Esto podría implicar diferencias en los montos que deberían recibir algunas personas por incapacidades, horas extras y cese, entre otros, o depósitos de pago no realizados a personal de nuevo ingreso. La Tesorería Nacional en coordinación con las áreas de Recursos Humanos de las instituciones, trabajan para resolver estos incidentes”, dijo Villegas.

Según informó el jerarca, esta segunda quincena de abril, usando como base la planilla de marzo, se pagaron un total de ¢70.000 millones a 159.000 empleados públicos quienes laboran en el Gobierno Central, Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de República, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial y órganos desconcentrados.

La semana anterior, las plataformas informáticas del Ministerio de Hacienda fueron víctimas de ataques extorsivos de los delincuentes cibernéticos conocidos como The Conti Team (El Grupo Conti). Como consecuencias directas o indirectas del ataque, también se detuvieron las exportaciones e importaciones y la recaudación de tributos. En todos los casos, la cartera ha aplicado planes de contingencia.

Villegas agregó que también hay un conjunto de entidades de órganos desconcentrados, principalmente del Ministerio de Cultura, que por razones administrativas de procedimiento, han tenido algún retraso en el pago pero que, en este momento, ya están gestionando para que se les pueda hacer el traslado del dinero y se pueda proceder con la obligación.

¿Qué pasará con los pagos de más o de menos?

“Lo que se hizo fue correr la planilla de la quincena del mes anterior, así que yo diría que habrá diferencias puntuales no significativas de algunos pocos de esos (que se pagaron de más); lo que se va a dar creo es sobre todo en donde la Administración va a tener que pedir devolución, por ejemplo, de horas extras que se pagaron algún momento y que ahora no se están trabanjado, cosas de ese tipo; gente que tal vez salió de la Administración y que ahora se le llegó algún depósito”, manifestó el jerarca.

Agregó que lo que hay que “rescatar” es que a la “inmensa mayoría” de los trabajadores del sector público se les hizo el pago de forma correcta, bajo una situación de contingencia en donde no se tenía el instrumental necesario ordinario que utilizamos para realizar esos pagos.

“Se hizo dentro de las fechas y por eso precisamente no estamos en una situación comprometida sino que más bien nos podemos sentir satisfechos de que la contingencia funcionó bien y que los pocos casos que se presenten podrán ser solucionados, prontamente”, dijo Villegas.

Indicó que una vez reestablecidos los sistemas, se efectuarán los cálculos de sumas giradas de más o de menos y se comunicaran a las entidades los procedimientos de recuperación o pago con los ajustes.

No obstante, los procesos de recuperación de estos dineros no suele ser fácil. Según informó la Contraloría General de la República (CGR), al 31 de diciembre de 2021, solo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), la planilla más grande del país con cerca de 85.000 funcionarios, tenía pendiente de revisar si se había pagado de más al menos ¢2.018 millones por tramitación tardía de acciones de personal.

Como ahora, errores en el depósito de salarios provocaron ya sea sumas giradas de más o dinero que no se pagó.

