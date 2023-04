Edificio de $6 millones para centro educativo quedó en abandono en Desamparados

Cada vez que van a clases, los 1.430 alumnos de la Unidad Pedagógica Sotero González, en San Juan de Dios de Desamparados, pasan cerca del nuevo edificio del centro educativo aún sin terminar. Ahí, en una malla de la estructura gris está el rótulo para informar de que se trata de una inversión de $5,7 millones, aunque según el Ministerio de Educacion Pública (MEP) son $5,9 millones.

Lleva ya cinco años inconcluso.

Mientras tanto, en el viejo edificio, los alumnos están hacinados en las aulas, como contó a La Nación el director del centro educativo, Marvin Jaén. De hecho, añadió, el distrito vive una verdadera urgencia, pues ya no hay dónde mandar a los nuevos estudiantes, la demanda es grande.

El actual inmueble de la Unidad Pedagógica Sotero González acoge a 234 niños de primaria, así como a 514 alumnos de sétimo a noveno año. Además, recibe a los estudiantes del Centro Integrado de Educación de Adultos (Cindea).

“Imagínese que siempre hay hacinamiento; nuestros estudiantes una vez que salen de noveno año tienen que buscar otros lugares donde hacer su bachillerato y en otros centros que no son del distrito muchas veces no los quieren aceptar y deben pasar esa penuria por salir adelante en sus estudios”, lamentó Jaén.

Este proyecto formó parte del llamado fideicomiso educativo, creado por una ley de 2013, mediante la cual se aprobó un crédito por $167,5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar 103 obras, entre edificios y canchas, sin que existiera un estudio técnico que justificara el valor de cada una. El costo que se incluyó en el texto de ley solo era “referencial” y, al final, el monto no alcanzó para todo lo previsto.

'Nuevo" Colegio Sotero González en San Juan de Dios de Desamparados. Obras se encuentran en abandono, no hay nadie trabajando y la estructura esta deteriorada. (Jose Cordero)

‘No está en abandono’ Copiado!

A pesar de que las imágenes de la construcción dicen otra cosa, el MEP insiste en que esta obra “no está abandonada”.

Así lo manifestó Alejandro Granados, uno de los arquitectos de la institución, quien explicó que el problema se originó con un incumplimiento por parte de la empresa constructora que no finalizó las obras en el plazo definido, por lo que se determinó la rescisión del contrato de conformidad con las políticas de contratación del BID.

El MEP espera terminar el Colegio Sotero González, en San Juan de Dios de Desamparados, en el 2024, para poder recibir a los estudiantes de secundaria. (Jose Cordero)

No obstante, aseguró, se reanudará la construcción, aunque sin precisar fecha. Lo que sí adelantó es que esperan terminarlo para el primer semestre del 2024.

“Se está procurando retomar las fases constructivas, para lo cual ha promovido los concursos de administrador de proyecto, inspección de obra, construcción y equipamiento”, informó el arquitecto encargado.

Mientras llega el momento, la obra gris sigue deteriorándose. En el 2021, el MEP alertó al Banco Nacional (BN), administrador del fideicomiso, que tomará previsiones porque existía la posibilidad de que los vecinos colindantes hubieran invadido la propiedad. Actualmente, las obras están sin vigilancia.

El cartel que da información del proyecto ni siquiera se puede leer bien. El sol, la lluvia y el abandono hacen lo suyo. (Jose Cordero)

Fideicomiso fallido Copiado!

El Sotero González no es la única obra fallida del fideicomiso. El dinero del préstamo solo alcanzó para concluir 48 de los 103 proyectos, otros 48 nunca comenzaron y siete fueron dejados en abandono, a medio construir, por las constructoras a cargo. De esos siete, cuatro son centros completos y tres son canchas multiuso.

En el CTP de Hojancha esperan tener concluida la obra de la cancha multiuso en diciembre de este año.

Entre esas canchas multiuso se encuentra la del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Hojancha, en Guanacaste, la cual, según el director del centro, Braulio Miranda, tiene tres años paralizada.

“La obra está ejecutada en un 85% pero no está entregada. Se está deteriorando con el tiempo, pero no la podemos utilizar. Es urgente porque no tenemos otra infraestructura deportiva donde los chicos puedan aprovechar las clases de educación física o el tiempo libre”, manifestó Miranda a La Nación.

La cancha multiusos del CTP de Hojancha era parte del fideicomiso del MEP. Actualmente tiene tres años de estar paralizada.

Los 48 obras educativas que quedaron fuera del fideicomiso fueron trasladadas para su ejecución a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), mediante los oficios DVM-A-USP-0208-2021 y DVM-A-USP-0229-2021; pero, de esos centros 11 ni siquiera tienen terrenos.

En Alajuela se encuentra la mayoría de instituciones con esa problemática, como el Liceo Pacto del Jocote, Telesecundaria La Ceiba, Telesecundaria San Juan y Telesecundaria de Mexico.

En Guanacaste, se incluyen la Telesecundaria Las Brisas y el Liceo Rural Piedras Azules. En Heredia el Liceo Rural San Julián y el CTP de Belén.

En San José, están en esa condición el Liceo de Puriscal; en Limón, el Centro de Educación Especial de Guápiles y en Puntarenas, el Liceo Rural Paraíso.

De acuerdo con la DIE, otras 5 instituciones cuentan con terrenos pero no tienen estudios preliminares. Los 32 restantes ya tienen el lugar, los estudios, los anteproyectos y las especificaciones técnicas; falta ejecutar.