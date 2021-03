“Primero, estamos pidiendo que el incumplimiento no fue del consorcio, que el incumplimiento fue por parte del fideicomiso. Segundo, que evidentemente nosotros no incumplimos y por consiguiente, no nos pueden cobrar multa. Tercero, que nos devuelvan las garantías bancarias y cuarto, el pago de daños y perjuicios”, expresó Brenes.