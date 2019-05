“Estoy bastante preocupada. El problema que tenemos es la capacidad: las aulas son muy pequeñas. Hay muchas goteras, hace mucho calor; cuando llueve, la zonas verdes se inundan. Las baterías sanitarias ya no son la aptas; estamos hablando de construcciones de más de 20 años. A las instalaciones no se les puede dar mantenimiento porque no es propiedad del MEP", dijo.