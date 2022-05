Informe allana camino de la adhesión de Suecia a la OTAN

Estocolmo. Un informe oficial sueco sobre las ventajas de una adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) allanó el camino este viernes para una candidatura del país nórdico , que puede concretarse en cuestión de días, al igual que la de Finlandia.

Tras haber pasado varias décadas fuera de cualquier alianza militar, Helsinki y Estocolmo deben anunciar antes de la próxima semana su candidatura a la OTAN. El presidente y la primera ministra de Finlandia dijeron el jueves estar a favor a una adhesión “sin demora” a la alianza encabezada por Estados Unidos. Deben oficializar la candidatura del país este domingo tras una reunión del consejo de gobierno.

El mismo día, el partido socialdemócrata sueco debe pronunciarse sobre la candidatura de su país. Su apoyo levantaría el último obstáculo significativo del lado de Estocolmo. Sin expresar una recomendación formal, un informe elaborado por el gobierno con todos los partidos en el Parlamento se pronunció a favor de una candidatura sueca.

“La pertenencia de Suecia a la OTAN (...) tendría un efecto disuasorio”, concluyó el documento de 40 páginas. Aunque Moscú amenazó a Finlandia y Suecia con “consecuencias” en caso de adhesión, el informe consideró muy improbable un ataque armado, pero reconoce que “no se pueden descartar” las “provocaciones” y las “represalias” rusas.

“Nuestra opinión es que no sufriríamos un ataque militar convencional en respuesta a una posible candidatura de la OTAN”, afirmó en una rueda de prensa la ministra de Exteriores sueca, Ann Linde. Aunque una cláusula de ayuda mutua por ser miembro de la Unión Europea ampara a Suecia, el informe determinó que al no ser miembro de la OTAN el país actualmente no tiene “garantías” claras de asistencia en caso de agresión.

El ministro de Defensa de Suecia, Peter Hultqvist (izq.), y la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde, presentan un análisis de la política de seguridad durante una conferencia de prensa en Estocolmo, Suecia. (HENRIK MONTGOMERY/AFP)

Turquía se opone

Antes de la guerra en Ucrania, el debate en Finlandia y Suecia sobre su adhesión a la OTAN estaba estancado. Pero todo cambió con la invasión rusa. Ambos países buscan ahora una mejor protección militar.

La mitad de los suecos están a favor de la adhesión, según las últimas encuestas. Y dos tercios serían favorables si Finlandia se une también. Más de tres cuartos de los finlandeses quieren contar con la protección de la OTAN.

No obstante, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró este viernes que su país se oponía a una adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, lo que podría bloquear el proceso que requiere la unanimidad de todos los miembros de la Alianza del Alianza del Atlántico Norte. “Seguimos actualmente la evolución de Suecia y Finlandia, pero no tenemos una opinión positiva”, mencionó Erdogan.

Moscú ocupado en Ucrania

Moscú amenazó el jueves con medidas “militares y técnicas” en caso de adhesión de Finlandia. El Consejo de Seguridad de Rusia, un órgano presidido por Vladímir Putin, discutió el jueves las probables candidaturas sueca y finlandesa y “las posibles amenazas a la seguridad de Rusia derivadas de ellas”, según el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Ver a los dos países hasta ahora no alineados unirse a la OTAN, y en particular Finlandia con su frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, sería un revés estratégico y simbólico para Moscú, según analistas occidentales. En cuanto a las represalias rusas, “es casi seguro que tendremos ataques híbridos, como ciberataques”, comentó Robert Dalsjö, investigador del Instituto Sueco de Investigación de Defensa (FOI).

“Pero están ocupados con Ucrania (...) Así que dudo mucho que vengan aquí a matar a alguien”. Preocupados por la reacción de Rusia, Finlandia y Suecia buscan garantías de protección durante los meses que se necesitan antes de su entrada formal en la Alianza Atlántica, como la declaración de asistencia mutua firmada el miércoles con el Reino Unido.

