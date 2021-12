Cuba condenó a 17 personas por trata de mujeres en el 2020

La Habana. Cuba condenó en el 2020 a 17 personas a penas de hasta 12 años de cárcel por la explotación sexual de mujeres, indicaron este miércoles en un informe las autoridades locales, que resaltan la “baja incidencia” del delito de trata de personas en la isla caribeña .

Esas 17 personas –11 hombres y 6 mujeres– estuvieron involucradas en 15 casos detectados en varias provincias del país, en los cuales “se identificaron 18 víctimas, de ellas 10 son niñas y 8 son adultas”, detalló el Informe Nacional sobre trata de personas del 2020, publicado por la cancillería cubana.

El reporte oficial precisó que esos casos se refieren al delito de “trata con fines de explotación sexual y uno de ellos incluye la modalidad de trata con fines de trabajo forzado”, añadió. Además, señaló que “las sanciones penales para los victimarios oscilaron en el rango de 6 a 12 años de privación de libertad”.

El martes Estados Unidos reiteró que mantenía congelada la ayuda no humanitaria y no comercial a Cuba por sus insuficientes acciones en el combate de la trata de personas. ”En realidad, Cuba no recibe ayuda alguna de Estados Unidos desde hace mucho. Lo que recibe es una guerra económica criminal y despiadada”, dijo el director de Estados Unidos en la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossio, en su cuenta de la red Twitter.

Una de las mujeres que fue condenada a siete años por los delitos de proxenetismo y trata de personas, envió con engaños a una joven a Trinidad y Tobago para ejercer la prostitución en un centro nocturno. La victimaria tenía un acuerdo con un sujeto que le pagaría $200 dólares “por cada joven captada”, sostiene el reporte. ”En el período en que la víctima trabajó en el centro nocturno, conoció de la llegada de otras jóvenes cubanas a ese país, y algunas de ellas habían sido captadas por la acusada”, relata el documento.

En otro de los casos, en la occidental provincia de Matanzas, una mujer, con dependencia alcohólica, fue condenada a ocho años de cárcel por prostituir a sus dos hijas de 14 y 12 años. Las autoridades cubanas consideran que “se mantiene una baja incidencia” del delito de trata de personas debido a las acciones preventivas y las operaciones contra las redes de tráfico.

La cancillería indicó que funcionarios del ministerio del Interior impidieron la entrada a Cuba de seis ciudadanos estadounidenses, registrados como agresores sexuales en el Estado de Florida, sobre quienes las autoridades norteamericanas dieron la alerta a Cuba.

En el colmo de la desvergüenza y el resquebrajamiento moral, el gob de EEUU niega a #Cuba ayuda no humanitaria y no comercial como castigo por la cooperación médica que prestan los cubanos en decenas de países a millones de personas, y que parece irritar a Washington. #CubaVive — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) December 22, 2021