Clientes de Coopeservidores sin posibilidad de retirar sus ahorros

Clientes de Coopeservidores, también conocida como CS Ahorro y Crédito, acudieron desde la mañana de este martes 14 de mayo a la sucursal de Barrio México, en San José, para hacer gestiones relacionadas con sus ahorros, pero recibieron la noticia de que se encuentran imposibilitados de retirarlos, ya sea de manera física o virtual.

Esto ocurre luego de que el lunes 13 de mayo el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenara intervenir la cooperativa porque la administración actual de esta entidad financiera “pone en peligro su seguridad y solvencia”.

Un equipo de La Nación visitó la oficina de la cooperativa en Barrio México y constató que las personas empezaron a llegar aproximadamente a las 8:30 a. m. Al momento de la apertura de la sucursal, un total de 12 personas se encontraban en la fila. Muchos de ellos prefirieron no revelar su nombre al brindar declaraciones.

Augusto Boirivant, cliente de la cooperativa desde hace 20 años, afirmó de que tiene un certificado de depósito a plazo en la entidad financiera, el cual vence en un mes. “Venía por los intereses, me dijeron que están intervenidos y que todo está bloqueado”, comentó.

Cliente sin respuesta de Coopeservisores tras intervención

Otro socio de la cooperativa, que no reveló su nombre, aseguró que la aplicación móvil de la entidad financiera no le funciona y que tampoco pudo retirar dinero del cajero automático. Indicó que su salario lo recibe en Coopeservidores y que desde el lunes en la noche no puede acceder a sus ahorros.

Otra usuaria que recibe su salario en su cuenta en la entidad afirmó que desde el lunes a las 4 p. m. no tiene acceso a la plataforma móvil y que tampoco ha recibido información por teléfono o WhatsApp.

Guillermo Guzmán, cliente desde hace 10 años, comentó que recibió información relacionada con los saldos de sus ahorros e intereses, pero que no le entregaron su dinero y le mencionaron que debía esperar al menos un mes. “No hace nada uno con enojarse, pero es una injusticia que uno vive de los intereses y de un pronto a otro lo paren”, afirmó.

Otras personas que reciben su salario o tienen ahorros en la cooperativa explicaron que no ha habido comunicación clara por parte de la organización y que están preocupados por su dinero. Algunos de ellos tienen inversiones en certificados a plazo, principalmente.

“Me dijeron que están intervenidos, que no pueden dar información de las cuentas. No nos van a dar un colón, no saben nada hasta 30 días o nuevo aviso (...) Voy a tratar de resolver el tema de mi salario”, comentó una afectada, que no reveló su nombre.

La gerente de la oficina declinó dar declaraciones y remitió a la oficina de prensa de la cooperativa. Dicho departamento indicó que, debido al proceso de intervención, todas las consultas del tema deben tramitarse con el Conassif.

A eso de las 10:15 a. m. un guarda de seguridad de las oficinas administrativas de Grupo CS indicó a La Nación que no había ingresado ningún funcionario de Conassif.

Intervención

La orden del Conassif de intervenir Coopeservidores se dio luego de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) recomendara el procedimiento, según confirmó Laura Suárez, presidenta del Consejo, en un comunicado de prensa enviado el lunes 13 de mayo.

Durante ese periodo de intervención, los miembros de la alta gerencia y la junta directiva dejan de tener control, ya que la administración pasa a manos del interventor, quien toma la dirección de la entidad. En el caso de Coopeservidores, Marco Hernández Ávila fue designado como interventor y Lillieth Brenes Zúñiga, como interventora adjunta.

El plazo de la intervención es de 30 días naturales, los cuales pueden ser prorrogables según sea la complejidad del caso. Conassif informó que la medida se fundamentó, en parte, porque la información reportada por la cooperativa, sobre las operaciones de crédito, mostró deficiencias graves en su precisión, consistencia e integridad.

También se indicó que la entidad aplicó de forma masiva moratorias de pago, evitando la reclasificación de las operaciones crediticias hacia categorías de mayor riesgo y sin realizar ninguna gestión de cobro. Ante esto, el Consejo determinó que la intervención era necesaria porque hay riesgo de un deterioro mayor en la institución, comprometiendo su estabilidad y solvencia.

CS Ahorro y Crédito es la cuarta cooperativa más importante del sistema financiero nacional. Hasta marzo anterior, reportó un activo total por ¢743.200 millones, superada solo por Coopenae, Coope Ande N.° 1 y Coopealianza. Incluso, hay bancos cuyo activo es menor al administrado por esta entidad, por ejemplo, BCT, Cathay, Improsa y Lafise, según datos de Sugef.