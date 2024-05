UCR aplica prueba para medir pensamiento crítico de estudiantes de primer ingreso

Por primera vez, la Universidad de Costa Rica (UCR) aplicará una prueba que evalúe el nivel de pensamiento crítico de sus estudiantes. Con ese objetivo implementó un plan piloto con 500 estudiantes del curso de Humanidades de la Escuela de Estudios Generales (EEG) de la sede Rodrigo Facio y próximamente se hará a otros 500 alumnos de otras sedes y recintos.

Este examen se efectúa porque la EEG detectó “serias debilidades y limitaciones con las cuales el alumnado de secundaria ingresa a esta casa de enseñanza”, explicó la Universidad en un comunicado.

Una persona con pensamiento crítico debe ser capaz de identificar ideas, hacer referencias a partir de lo que se lee y valorar los argumentos de quien propone un texto o un tema que se está dando para la reflexión, declaró Jairol Núñez Moya, director de Estudios Generales.

“Si no existe esa comprensión mínima de lo que se está leyendo y esa posibilidad de reflexionar sobre lo que se lee, estamos en problemas”, advirtió.

La EEG imparte los cursos de Humanidades, que se llevan al inicio de cualquier carrera universitaria. Para estas materias deben hacerse lecturas que promueven el debate y la reflexión.

“Si no se cuenta con las herramientas pertinentes para este proceso de pensamiento crítico, que debieron construirse durante los años de educación primaria y secundaria hay serias repercusiones no solo en la lectura, sino también en la escritura y en la forma en que se plasman las ideas. No es posible que recibamos estudiantes que no han hecho una exposición seria y formal en toda la secundaria”, expuso Núñez.

Esto es particularmente relevante en este momento, pues en 2024 la UCR recibió a 10.242 personas de primer ingreso, una cifra récord que implica una responsabilidad de darles la mejor formación. Para que sea eficaz, debe tener clara la base de conocimientos de los alumnos que llegan.

¿En qué se usarán los datos de la prueba de pensamiento crítico?

Esta prueba está a cargo de la Escuela de Estudios Generales, por la que pasan todos los alumnos que ingresan a la Universidad de Costa Rica al inicio de sus estudios. (MAYELA LOPEZ)

Con la prueba se pretende obtener “datos duros” sobre el pensamiento crítico de los estudiantes que ingresan a la casa de estudio, las herramientas, capacidades y habilidades con las que llegan. Con esta información, se podrán identificar las mejores estrategias pedagógicas que podrían comenzar a usarse desde el segundo semestre.

A finales del segundo semestre, se repetirá la prueba con la misma población. Con ello podrán compararse los resultados y ver si las nuevas estrategias funcionaron y ver cómo los cursos de humanidades logran que la persona adquiera las herramientas de pensamiento crítico que no tenía al ingresar.

Núñez es consciente de que institución no va a resolver las debilidades de 12 años previos de escolaridad, pero sí es una forma de asumir la preocupación seria por esas capacidades y por las habilidades blandas, ya que son necesarias para ser un profesional exitoso.

Para julio, cuando ya estén recopilados y procesados los datos de la primera prueba, se presentarán los hallazgos. Estos serán expuestos a los profesores de los estudiantes que efectuaron la prueba para que, durante un mes, analicen los datos. Posteriormente, se convocará a una reunión general de los 170 educadores de Estudios Generales, en la cual se explicará el proceso que sigue y los datos encontrados.

Posteriormente, la información se divulgará a toda la universidad.

En el 2022, la UCR también comenzó a impartir talleres de redacción y ortografía para alumnos de primer ingreso, dadas las carencias con las que llegan a la educación superior.

Igualmente, la casa de enseñanza realiza una prueba diagnóstica de Matemáticas para los alumnos de primer ingreso.