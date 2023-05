Prueba diagnóstica de UCR revela ‘catástrofe’ en Matemáticas de graduados de colegio

De 4.927 alumnos de primer ingreso convocados por la Universidad de Costa Rica (UCR) para realizar el diagnóstico de Matemáticas, solo 1.874 respondieron al llamado, pero de ese número, solo el 5% obtuvo una nota mayor a 70.

Estos son los resultados del Diagnóstico Matemático (DIMA) llevado a cabo por la Escuela de Matemáticas a inicios de año, para aquellos estudiantes que desean seguir una carrera en esa casa de enseñanza. La prueba, que no es obligatoria, tiene como objetivo evaluar si los jóvenes poseen las bases necesarias para enfrentar los cursos de precálculo y cálculo.

Los datos suministrados, sin embargo, vienen a ratificar los vacíos con que llegan los recién graduados de secundaria.

De los 1.874 alumnos que realizaron el examen, 204 (10%) obtuvieron notas entre 0 y 10 (se califica de 1 a 100). Otros 325 (20%) sacaron calificaciones entre 10 y 20, mientras que 574 (30%) tuvieron resultados entre 20 y 30.

Si se dividen por tipo de colegio del que provienen, los jóvenes que salieron de un centro educativo en el extranjero tienen un promedio de 44; los de educación abierta, 26; los graduados de colegios privados, 39; y los de liceos públicos el resultado promedio es de 25.

Para Karol Jiménez, coordinadora del DIMA, los resultados son “catastróficos”, pero tienen una razón de fondo que están investigando.

“Hemos descubierto que en los contenidos que se evalúan en el diagnóstico, hay temas que, por alguna razón, fueron excluidos de los programas de estudios del MEP y nosotros no nos dábamos cuenta”, afirmó.

La UCR realiza la prueba a estudiantes de nuevo ingreso que optarían por carreras que requieren cursos de Matemáticas. No todos los convocadores la aplican. (Rafael Pacheco Granados)

El problema, advirtió la docente, es que los temas eliminados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) de la malla curricular de Matemáticas son necesarios para los primeros cursos universitarios.

“Entonces los estudiantes salen mal no solo porque no dominan los conocimientos, sino porque nunca los vieron ni los verán (los contenidos) porque no están en los programas, pero son conocimientos que se necesitan”, mencionó la coordinadora.

El DIMA arrojó, por ejemplo, que un 25% de los estudiantes no tiene conocimientos en trigonometría, rectas y función exponencial y función logarítmica.

La situación podría ser más complicada para los estudiantes que opten por carreras en áreas de la salud, Ingeniería, Economía, Química, Física, Geología y Geografía, pues incluyen varios cursos de Matemáticas.

Debilidad en lo demás

Aparte de los vacíos, dijo Jiménez, los resultados también evidencian que en aquellos contenidos evaluados que sí están en los programas del MEP hay una debilidad importante de conocimiento.

“Aunque evaluamos solo lo del programa, están débiles en eso, no lo dominan, no salen bien. Pero además de eso, estamos evaluando algunos contenidos que, digamos, el estudiante debería conocer y al parecer no es así”, añadió.

La Nación solicitó al MEP un vocero para conocer qué temas fueron excluidos del contenido de secundaria y las razones de la decisión, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

La UCR aclaró que de los estudiantes de nuevo ingreso, una parte no es convocada al examen diagnóstico porque en el colegio formó parte del programa Matem, que se desarrolla con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza de las Matemáticas en la educación media y contribuir en la formación de docentes de secundaria.