Mara Salvatrucha admite asesinato de 87 personas por ‘traición’ del gobierno de Bukele

La Mara Salvatrucha (MS-13) admitió al medio salvadoreño El Faro haber asesinado a 87 personas, entre los días 25 y 27 de marzo, como respuesta a lo que consideraron una “traición” del gobierno del presidente Nayib Bukele ante la ruptura del pacto que este mantenía con los grupos delictivos desde hace al menos dos años y medio.

El fin de semana del 25 al 27 de marzo fue la jornada más violenta en El Salvador en lo que va del siglo. El Faro reportó que la mayoría de esas víctimas, según la Policía, no tenían relación con las pandillas.

A esto se le suma que, en grabaciones que posee el medio salvadoreño, se escucha al director de Reconstrucción del Tejido Social de El Salvador, Carlos Marroquín, confesar a una contraparte de la Mara Salvatrucha que se esforzó por mantener vigente el acuerdo durante la ola de homicidios.

El jerarca también habló de cómo hubiera impedido la captura de los pandilleros protegidos por la negociación, y se refiere a la masacre de marzo como una presión al gobierno bukelista.

Marroquín fue señalado como uno de los negociadores delegados por el Poder Ejecutivo para dialogar con las pandillas.

En el centro de la imagen, el director de Reconstrucción del Tejido Social de El Salvador, Carlos Marroquín, señalado como uno de los negociadores con la Mara Salvatrucha. (Carlos Barrera de El Faro)

“(Se rompió el acuerdo) porque ellos (el Gobierno) hicieron cosas que no tenían que hacer; desde ahí es por lo que se levantaron esos 80 muertos que pasaron en esas fechas, ¿me explico? Incumplieron, hicieron capturas que no tenían que hacer, donde ellos dijeron: ‘Lleguen a tal lugar, vamos a dialogar’ y, en lugar de dialogar, capturaron”, explicó un líder de la MS-13 que se encuentra fuera de El Salvador.

En los audios, Marroquín también culpó de lo sucedido al ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, a quien calificó de “loco ministro”. Con un nombre en clave, Marroquín dijo que trasladaría los mensajes de las pandillas al presidente.

“Yo ya le tiré a Batman (Bukele) que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que ‘a mí, que no me anden amenazando’ y no sé qué, usted sabe”, dice Marroquín en referencia al mandatario.

Con el objetivo de verificar la autenticidad de los audios, El Faro, con la coordinación del periodista Carlos Martínez, habló con dos líderes de la Mara Salvatrucha-13 y uno de Barrio-18, dos de los principales grupos delictivos de El Salvador.

Estando fuera del país, Martínez consultó por separado a los pandilleros, que coinciden en que el punto de ruptura fue la detención de un grupo de miembros de la Mara que viajaban en un vehículo gubernamental, confiados por gozar de una especie de salvoconducto y quienes, además, eran conducidos por un chofer contratado por el Gobierno.

Uno de los voceros de la Mara Salvatrucha, que se hace llamar Chavo, aseguró a Martínez que “unos hermanos, cuando los torcieron, tenían un vehículo oficial de aquí del sistema, y les mandaron un chofer, también proporcionado por este Lobo”, aseguró.

Lobo, según confirmó ese vocero de la MS-13 y uno de Barrio-18, era el seudónimo de Osiris Luna, viceministro de Seguridad Pública y director de Centros Penales.

Tras las capturas, interpretadas por las maras como una traición al trato que mantenían, dieron un ultimátum al Gobierno para que liberara a sus miembros. A esta advertencia de 72 horas es a la que hace referencia Marroquín en uno de los audios citados.

El Faro constató con los dos líderes de la MS-13 y el líder de Barrio-18 que, durante el proceso de diálogo, el apodo de Bukele era Batman.

De lo dicho por Marroquín en los audios, El Faro infirió que Bukele siempre estuvo al tanto de las conversaciones con voceros de la Mara Salvatrucha. El director de Tejido Social, incluso, ofreció a un pandillero capturas de pantalla de sus conversaciones con el mandatario.

Como prueba de su versión sobre las razones de la ruptura del pacto, la Mara Salvatrucha presentó a El Faro las siete grabaciones en las que se escucha a Marroquín dialogar con al menos un miembro de la pandilla durante y después del sangriento fin de semana.

En las grabaciones, Marroquín admite haber conducido un proceso de negociación durante “casi dos años y medio” y asegura haber sacado del país a un pandillero a quien él llama el Viejo. Dicho sujeto fue identificado por el medio como Crook de Hollywood, uno de los líderes nacionales de la Mara, con procesos judiciales vigentes en El Salvador y una solicitud de extradición de Estados Unidos. En la llamada, Marroquín asegura que lo hizo para demostrar a la pandilla su “lealtad y confianza”.

Investigaciones de El Faro probaron, a través de documentos oficiales de la Corte Suprema de Justicia y de un juez especializado en crimen organizado, que Crook fue liberado, pese a tener procesos judiciales pendientes en El Salvador.

Esta nueva publicación del medio de comunicación salvadoreño se suma a una larga lista de trabajos, en los que han detallado la naturaleza de las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las principales maras de El Salvador.

