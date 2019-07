– No, es fruto del presupuesto ajustado que hicimos en el año 2019. Para más adelante, todos los pluses se nominalizaron, esto lo que permite es que se desaceleren las remuneraciones, no es que se bajen, esa desaceleración se va a ir viendo año con año y las transferencias se van a poder ir reduciendo algunas de ellas porque con la regla fiscal aquellas legales, que eran obligatorias, no necesariamente tenemos que ejecutarlas en 100%, lo que sí estamos obligados es a mantener, por lo menos, el monto del presupuesto del 2018.