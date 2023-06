Procomer lanza estrategia de inversiones que pretende generar 100.000 empleos en cuatro años

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer), presentó este jueves 15 de junio la Estrategia de Inversión Extranjera Directa (IED) de Costa Rica, con la que pretende atraer $12.950 millones entre 2023 y 2026, además de generar 100.000 empleos.

El anuncio ocurre 48 días después que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) decidió la ruptura de un convenio de cooperación entre el Gobierno y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) para la atracción de inversiones.

En la presentación participó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien señaló que la estrategia no es producto de la improvisación y la calificó como innovación.

“Yo creo que esto va a matar mitos, fantasmas, teorías de la conspiración, que son divertidas, es parte de la salsa y el sabor de los puestos que tenemos, pero si esto no convence a nadie, no hay peor personas con desafíos auditivos del que no quiere oír”, señaló.

La presentación de la estrategia estuvo a cargo de Pedro Beirute, gerente general de Procomer, quien anunció que Chaves presidirá el recién conformado Consejo de Competividad Fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), instancia que pretende promover la IED para otras zonas del país.

Parte de la estrategia es la contratación de nuevo personal en Procomer para desarrollar el tema de atracción de inversiones cuyas plazas están a disposición en el sitio web de la entidad. Indicó que se aprobaron 27 plazas para una primera etapa. Además anunció el reciente nombramiento de Mónica Umaña, como la gerenta de Inversión de la entidad.

Beirute agregó que la meta es lograr $12,950 millones como quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, además de 100.000 empleos, 300 proyectos de reinversión, 209 nuevos proyectos de IED, 70 proyectos fuera de la GAM. De estos, 24 proyectos del sector agropecuario, 8.000 empleos fuera de la Gran Área Metropolitana y 70 proyectos originarios desde nuevos países.

Destacó que la estrategia se enfocará en la atracción de IED en sectores “incipientes” como la agricultura, maricultura, manufactura liviana, academia, logística, comercio y la industria fílmica, entre otros.

El jerarca del Comex, Manuel Tovar, indicó que “como institución estamos empoderando a Procomer para que de acuerdo con la ley ejerza el mandato que el legislador le otorgó para convertirse en agencia oficial de promoción de inversiones”.

OCDE respalda estrategia Copiado!

Por su parte, Antonio Gomes, Director Adjunto de Asuntos Financieros y Empresariales de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), dijo que no basta atraer más IED, sino que los países necesitan inversiones que tengan impacto en las sociedades.

Indicó que durante 2022 el flujo de IED en los países OCDE se redujo 24% con respecto a 2021 y para 2023 las perspectivas las calificó de “inciertas”.

Sin embargo consideró que con esta estrategia “Costa Rica presenta criterios claros de priorización y alinea la agenda de comercio exterior con la de inversiones para crear sinergias y reforzar las cadenas de valor junto a fortalecer su inserción internacional de manera sostenible y responsable”.

“La OCDE le desea un gran éxito en la implementación de la estrategia como siempre estaremos listos para apoyarlos y esperamos que esta les permita aprovechar al máximo el potencial que tiene Costa Rica”, aseguró Gomes.

Procomer fue creado en 1996 mediante la Ley 7638, la misma que creó el Comex, y es calificada como entidad pública de carácter no estatal.

La Junta Directiva la conforman nueve miembros. Es presidida por el ministro del Comex, además de tres personas nombradas por el Consejo de Gobierno durante el plazo coincidente del periodo constitucional del Presidente la República.

El foro lo completan cuatro representantes empresariales: los presidentes (o en su ausencia los vicepresidentes) de las cámaras de Industrias, Comercio, Exportadores y Agricultura, así como un representante de los pequeños y medianos exportadores nombrado por el Consejo de Gobierno en base a una terna presentada por la Uccaep.

Actualmente, la instancia la conforman 10 personas, según la información publicada en el sitio web de Procomer: Manuel Tovar, jerarca del Comex; Indiana Trejos, viceministra del Comex; Micaela Mazzei, Isaías González y Víctor Umaña, representantes del Poder Ejecutivo; Enrique Egloff, representante de la Cámara de Industrias; Siany Villalobos, representante de la Cámara de Exportadores; Arturo Rosabal, de la Cámara de Comercio; Rigoberto Vega de CNAA y Alfredo Volio, de los pequeños y medianos exportadores.