Tasa básica pasiva baja de nuevo y acumula 11 reducciones consecutivas

La tasa básica pasiva (TBP), principal referencia para los créditos en colones, continúa la tendencia hacia la baja, reflejando 11 reducciones consecutivas desde el 11 de mayo cuando alcanzó un máximo de 6,73%.

Desde este jueves 20 de julio, la TBP se ubica en 6,09% desde el 6,14% que se mantuvo hasta este miércoles. Este es el dato más bajo desde noviembre del 2022, cuando se colocó en 6,12%, de acuerdo a los datos históricos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El último valor similar se registró del 25 al 31 de julio 2019 cuando se ubicó en 6,10%.

El indicador mantuvo una tendencia creciente entre enero y el 8 de marzo, para luego empezar a ajustarse a la baja, con algunas oscilaciones, hasta el mínimo a partir de este 20 de julio.

El economista José Luis Arce, señaló que es clave entender que la TBP no es una tasa que fija el BCCR sino que se deriva de un cálculo que hace la autoridad monetaria, una especie de promedio de las tasas que pagan a sus depositantes los intermediarios financieros (bancos y cooperativas, entre otros).

Explicó que la reducción es consecuencia de la baja en los tipos de interés en moneda local que se ha venido observando en los últimos tres o cuatro meses como resultado de la disminución en la inflación esperada por los ahorristas y por las decisiones del BCCR de ajustar a la baja su Tasa de Política Monetaria (TPM) una vez que los riesgos inflacionarios disminuyeron.

Este año, la Junta Directiva del BCCR ha reducido la TPM en tres ocasiones, pasando del 9% al 7% desde mediados de junio.

Hasta junio la tasa de inflación interanual se ubicó en -1,04%, y el rango meta de inflación es de 3%, con una desviación de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo, es decir, entre el 2% y el 4%.

Arce que la TBP y las tasas en colones en general puede que bajen un poco más, pero el grueso del ajuste ya se ha dado debido a que los espacios para que las tasas en colones se reduzcan mucho más es limitado por el comportamiento de la tasas en dólares y las expectativas de inflación.

“Creo que hay una expectativa infundada en torno a que las tasas deben bajar mucho más. Y se debe a que no se está entendiendo que las tasas de interés no regresarán a los niveles previos a su aumento, porque la política monetaria no se tornará expansiva, sino que se moverá de restrictiva a neutral”, concluyó.