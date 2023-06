Banco Central baja medio punto a su tasa de política monetaria y la ubica en 7%

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó, la noche de este miércoles 14 de junio, ubicar la tasa de política monetaria (TPM) en 7%, es decir, una disminución de 0,50 puntos porcentuales (p. p.).

El nuevo nivel, que entra en vigor desde este jueves, se queda corto con respecto a las pretensiones de una docena de cámaras empresariales, que esperaba que bajara a 5,50%.

La tasa de política monetaria es una de las herramientas que tiene el Banco Central para influir sobre la economía y por lo tanto también influye sobre sus ahorros, las cuotas de sus créditos y hasta lo que usted consume. Se le denomina también “tasa de referencia”.

La decisión del Central se tomó en un contexto donde la inflación registró, en mayo pasado, una nueva disminución y su variación interanual fue del 0,88%, es decir, se ubicó por debajo del rango de la meta inflacionaria, de entre 2% y 4%, establecido por el ente emisor.

“Si bien la reducción observada en la inflación ha sido más rápida de lo previsto en las reuniones de política monetaria de enero, marzo y abril últimos, a la fecha del acuerdo de Junta Directiva (14 de junio del 2023) se estima que el balance de riesgos para la proyección de inflación en el mediano plazo está inclinado al alza (...) asociados a choques de oferta generados por fenómenos climatológicos, y a externos vinculados a incrementos en los precios de las materias primas”, argumentó la entidad.

Los directivos de la autoridad monetaria consideraron, según el comunicado de prensa, que existen riesgos de una segunda ronda inflacionaria. Además, argumentaron que sí hay espacios para propiciar nuevas disminuciones en la TPM, pero “de manera gradual y prudente”.

Según la institución, sus modelos de proyección muestran que la inflación para este año estará por debajo del 2%, incluso en algún momento registrará variaciones interanuales negativas. “Posteriormente, se proyecta una aceleración de la inflación, y la ubican dentro del rango de tolerancia desde inicios del 2024″, destacó el Banco Central.

“Hay decepción y molestia. Uno no entiende estas decisiones, no se justifican en términos económicos. Pueden alegar que hay riesgos, pero siempre habrá riesgos”. — Rubén Acón, presidente de Canatur

La decisión de la Directiva ocurre en medio de una fuerte presión del sector empresarial para que el Banco redujera su tasa de interés de referencia en al menos dos puntos porcentuales (que se redujera a 5,50%, por lo menos), e interviniera en el mercado cambiario de manera más contundente, con el fin de evitar la caída en el precio del dólar.

Las cámaras del sector privado advirtieron, la semana pasada, de que se está generando un clima que afecta la producción nacional y desincentiva la inversión. Sin embargo, el recorte de la Junta Directiva del BCCR quedó muy lejos de las “exigencias” de las 12 agrupaciones, entre ellas, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

La decisión tomada por la Junta Directiva del Banco Central, la noche de este miércoles, recibió una fuerte crítica por parte de Rubén Acón, presidente de Canatur, quien catalogó la magnitud de la medida como decepcionante.

“No compartimos esta decisión del Banco Central. La verdad nos preocupa y nos molesta de que no se esté tomando en cuenta las circunstancias económicas que pasa el sector turismo, el industrial y el exportador”, manifestó el empresario.

Acón criticó que el objetivo de la institución monetaria es solo controlar la inflación, sin tomar en cuenta la afectación generada al empleo y a las empresas del país.

“Hay decepción y molestia. Uno no entiende estas decisiones, no se justifican en términos económicos. Pueden alegar que hay riesgos, pero siempre habrá riesgos. Las decisiones deben tomarse con base a la realidad y no un potencial riesgo”, concluyó el dirigente de Canatur.

Por su parte, la economista Adriana Rodríguez, consideró que el acuerdo del BCCR se quedó corto a las expectativas del mercado y respecto al espacio de política monetaria con la cual cuenta la institución.

“Hay una necesidad en el país de que las tasas de interés activas (para créditos) bajen. Sí se considera que el movimiento fue tímido y modesto de cara a las necesidades del país en crecimiento económico y generación de empleo”, afirmó la gerente de Acobo Puesto de Bolsa.

La especialista consideró que el acuerdo es tibio, respecto al mismo diagnóstico hecho por el Banco respecto a la expectativa de inflación.

La Nación informó este miércoles de que las expectativas de inflación, medidas por medio de una encuesta del BCCR, se había reducido desde agosto anterior e ingresaron al rango de tolerancia de la autoridad monetaria.

En mayo (último resultado disponible), la mediana (valor intermedio que separa la mitad de los valores mayores y la mitad de los valores menores en una serie de datos), de las expectativas de inflación a 12 meses fue de 4,0%. En este punto se ubica en el límite superior del rango de la meta. Mientras que a 24 meses se situaron en 3,7%, también en mayo.

Para Daniel Ortiz, director ejecutivo de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), el Banco Central cuenta con suficiente espacio para bajar la TPM porque la demanda interna, especialmente en consumo, cada vez es menor como efecto de la situación de las tasas de interés.

“Creo que el Banco se está cuidando de no bajar las tasas por la decisión de la Reserva Federal de mantener sus tasas. Creo que el Banco debería guiarse por otros indicadores y no solo el externo”, subrayó.

Este especialista añadió que a la institución le costará, en los próximos días, justificar mantener la TPM en el 7% cuando la inflación es negativa y otras variables se afectan. Entre ellas mencionó la producción, el empleo y el consumo.

La Reserva Federal de Estados Unidos (la FED), anunció, este miércoles 14 de junio, una pausa en los incrementos de sus tasas de interés, luego de implementar una estrategia de 10 aumentos continuos desde principios del año pasado para combatir la inflación. En esta ocasión las tasas se mantendrán en un rango entre 5% y 5,25%, aunque se prevén nuevos aumentos de aquí a fin de año.

