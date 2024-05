Douglas Sequeira encuentra en el insulto y la crítica destructiva su combustible para continuar luchando

“Entre más me dicen que soy un entrenador fracasado, cuando me dicen que he perdido mucho más de lo que he ganado y dicen que soy malo, pues yo más agarro fuerza para seguir intentándolo, más me motivo”. Así resume Douglas Sequeira su andadura en el banquillo, una aventura que inició en 2014 y que todavía no le ha dado los resultados que él espera, pero confía en que pronto estará celebrando.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌