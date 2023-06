Precio del dólar baja en la semana y el BCCR retoma compra de divisas para sus reservas

El precio del dólar retomó su camino hacia la baja esta semana, luego de que la cotización de la divisa cerrara en ¢543,68 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), este viernes. La reducción fue ¢3,14 en comparación con el valor del mismo día de la semana anterior, ¢546,60.

A pesar de que el precio de la divisa retrocedió esta semana, su comportamiento se volvió más estable desde finales de abril y hasta lo que va de junio, con valores que oscilaron entre ¢547 y ¢539, con semanas en las que las variaciones van de ¢1 a ¢3.

Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), explicó que esta mayor estabilidad en el precio del dólar responde, en parte, a una menor transacción de compra y venta de la divisa por medio del Monex, donde se establece el precio de referencia.

LEA MÁS: ¿Cuál entidad financiera paga más por los ahorros a plazo en dólares? Esto obtiene a 6, 12 y 24 meses

“Las operadoras de pensiones, que son grandes compradoras de dólares, no están adquiriendo grandes cantidades, y la intervención del Banco Central no ha sido muy fuerte, ha sido para sostener el tipo de cambio en los niveles actuales, sí han intervenido, pero no para comprar dólares en exceso”, manifestó Fernández.

El exgerente del BCR añadió que este comportamiento de mayor estabilidad podría extenderse por unas semanas, pero añadió que para los últimos días de junio es posible que haya una mayor abundancia de divisas que presionaría a la baja la cotización porque las empresas deben cubrir el pago de los adelantos de renta así que cambian sus dólares por colones.

En tanto, desde el lunes 12 de junio, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) también retomó las compras en el mercado mayorista para fortalecer sus propias reservas, luego de que hiciera una pausa en la adquisición de divisas para este fin durante toda la semana pasada.

Entre el lunes 12 de junio y el jueves 15 de junio (último dato disponible), el Banco Central compró $73,23 millones que fueron directo a engrosar el saldo de sus reservas internacionales. Desde la semana del 8 al 12 de mayo no adquiría una cifra tan abultada desde que retomó ese tipo de compras, el pasado viernes 5 de mayo, tras casi un año sin hacerlas.

Al mismo tiempo, se registraron compras por $61,5 millones para el Sector Público No Bancario (SPNB) en los primeros cuatro días de la semana. La cifra es, por sí sola, superior al total de la semana anterior, cuando la entidad adquirió $51,1 millones.

Este viernes, se negociaron $34,9 millones en el mercado, distribuidos en 213 operaciones. Durante la semana se realizaron transacciones totales por $218,7 millones, una cifra considerablemente mayor a la semana anterior, cuando se negociaron $113,8 millones, de acuerdo con los datos del BCCR.

Desde junio del 2022, luego de rozar los ¢700 en las ventanillas de los bancos, el precio del dólar respecto al colón registra una tendencia a la baja, como consecuencia de la abundancia de divisas en el mercado, según ha reiterado la autoridad monetaria en diferentes ocasiones.

Superávit en ventanillas Copiado!

La disminución en el precio de la divisa en la última semana sucede en medio de una mayor abundancia de dólares en las ventanillas de las entidades financieras, donde todavía se mantiene la tendencia superavitaria, es decir, es mayor la cantidad de dólares que compran a los clientes, que las que venden.

Durante los primeros tres días (último dato disponible) de la semana, las entidades compraron $397,70 millones, mientras que le vendieron a sus clientes un total de $232,54 millones en igual número de días, esto dejó un superávit de $165,16 millones.

LEA MÁS: Dólares en mal estado: ¿cuándo un banco podría negarse a recibirle los billetes?

Por otro lado, para igual periodo de la semana anterior, las entidades adquirieron $280,29 millones en sus ventanillas, al tiempo que vendieron $271,36 millones a sus clientes. De esta manera, se quedaron con $8,93 millones de superávit, es decir, $223,61 millones menos que esta semana.

A las 3:20 p. m. de este viernes, el BCR, el Banco Popular, el Banco Nacional y el BAC Credomatic anunciaban la venta del dólar en ¢549. En tanto, otras entidades financieras privadas como Scotiabank la ofrecían a ¢550 y Davivienda tenía el precio a ¢552.