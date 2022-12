¿Ser socio de cuál equipo de fútbol de Costa Rica es más rentable?

El próximo 15 de enero dará inicio el torneo Clausura 2023 de la Liga Promérica, y desde ya los aficionados más “fiebres” esperan con ansias el poder asistir a los estadios para apoyar al equipo de sus amores.

Muchos seguidores hacen números sobre cuál será la mejor opción para ir al estadio y poder ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Algunos otros comparan los precios de su equipo con los de los demás.

Jugadores del Grupo E del Mundial valen $1.900 millones: ¿cuánto aporta la Sele de Costa Rica?

En La Nación intentamos facilitarle el trabajo a usted, para que considere cuáles son esos beneficios que se le brindan al ser socio de su equipo favorito, y cuánto podría ahorrarse (o perder) por semestre.

La realidad es que existen muchos factores a considerar al hacerse abonado de una institución deportiva, por lo que el equipo al que sea más rentable ser socio dependerá de cuáles beneficios sean más importantes para usted como aficionado.

Una decisión multifactorial Copiado!

Existen muchos aspectos a considerar a la hora de hacer la comparación entre los 12 equipos. Para el cálculo, se solicitó la información de los precios de socios a todos los clubes de la primera división y se tomó la localidad más barata y que estuviera disponible para la venta sin la necesidad de ser socios, para poder establecer una comparación.

La Nación tomó el precio de las entradas por partido en esas localidades para todos los juegos como locales que tuvieron los clubes durante el semestre entre julio y diciembre del 2022 para las competiciones de campeonato nacional y Liga Concacaf. No se consideró el Torneo de Copa ni la Super Copa.

Con esta información se calculó cuánto debería invertir usted sin ser socio y el precio promedio por partido para asistir a todos los partidos como local, para poder compararlo en caso de que usted fuera abonado.

¿Cuáles son los jugadores más caros de la ‘Sele’? Joven promesa destaca en ‘top’ de Qatar 2022

Las instituciones ofrecen los planes para socios con metodología de pago anual, semestral o mensual. Por eso, se adaptaron los montos al precio mínimo que se debería pagar para poder ser socio activo durante los seis meses.

No todos los equipos jugaron la misma cantidad de partidos como local durante ese tiempo. Algunos jugaron 8 partidos, y dependiendo de los clubes que clasificaron a distintas instancias en la Liga Promerica o en la Liga Concacaf jugaron entre 9 y 13 encuentros en casa.

La información se consultó a los clubes directamente, por medio de sus equipos de prensa o por medio de sus departamentos de socios, entre las semanas del 26 de noviembre y 2 de diciembre.

Al momento de la publicación no fue posible conseguir los montos correspondientes al club Municipal Grecia, aunque el encargado de prensa del club mencionó que los beneficios son el acceso ilimitado a los encuentros del equipo en el estadio Allen Riggioni Suárez.

Para el caso del Deportivo Saprissa se consideró la localidad de sol norte, que no es la más económica. La localidad de sol sur no se puso a la venta para los primeros cinco partidos del equipo en casa, por lo que no podía ser comparable.

Por último, la Asociación Deportiva Guanacasteca y Sporting Football Club no ofrecen planes para abonados. La encargada de prensa de Sporting F.C., Josabeth Azofeifa, mencionó que el equipo trabaja en una propuesta y plataforma de socios para ofrecer a partir del primer trimestre del 2023.

Afición de Alajuelense es tan numerosa como la de Saprissa, según estudio de la UCR

Clubes ofrecen distintos beneficios Copiado!

Todos los clubes ofrecen distintos beneficios. Los aficionados del C.S. Herediano son quienes pueden ver un mayor ahorro si toman la decisión de ser socios del club, pues se ahorran más de un 80% del dinero que pagarían si compran la entrada para todos los encuentros. Además, Herediano es el equipo que más juegos tuvo como local durante este semestre con 13, empatado con Liga Deportiva Alajuelense.

Por otro lado, si a usted no le interesan los demás beneficios y lo que busca es ahorrarse un dinero, no es buena opción ser socio de algunos equipos, pues resulta más costoso pagar ese monto que comprar la entrada partido a partido. Estos clubes son Cartaginés, Guadalupe F.C, Municipal Pérez Zeledón y la Asociación Deportiva Santos.

El club del que es más barato ser socio es la A.D. San Carlos, pues el costo promedio por partido es de ₡3.000, seguido por Alajuelense (₡3.129) y Guadalupe F.C (₡4.375)

Equipos como Saprissa, Alajuelense, Herediano, Puntarenas o Pérez Zeledón ofrecen descuentos en artículos del club. Saprissa, Herediano, Cartaginés, Puntarenas y San Carlos ofrecen también precios rebajados en comercios afiliados.

Únicamente Alajuelense mencionó que con la afiliación se permite el acceso a los partidos del equipo femenino, por lo que los aficionados rojinegros pueden sumar algunos partidos más. Además, el club erizo y A.D. San Carlos ofrecen voz y voto en las asambleas de socios, por lo que podrán formar parte de decisiones administrativas importantes.

Los detalles pueden sumar o restar Copiado!

Es importante considerar que los precios pueden variar a futuro, al igual que los beneficios y el contexto del fútbol nacional. En el torneo de Clausura 2023, que se disputará entre el 15 de enero y la última semana de mayo, cada equipo jugará mínimo 11 juegos como local, un aumento en comparación con el último torneo disputado.

Además, varios equipos piensan actualizar los precios para socios en el corto plazo. Por ejemplo, el encargado de prensa del Club Sport Cartaginés, Jason Solano, mencionó a La Nación que los precios considerados serán distintos a los que el equipo tendrá disponibles a partir de finales de diciembre. La A.D. Santos también aclaró que los montos serán distintos en el mes de enero.

Dentro de sus posibilidades, considere que el pagar plazos más largos le puede generar un ahorro. La mayoría de equipos ofrecen precios más económicos si usted se hace abonado por dos torneos.

Baraje también que no todos los equipos aseguran el acceso a las fases finales del campeonato en caso de clasificar. Por ejemplo, para el torneo Apertura 2022 que finalizó en el mes de octubre, los socios del Cartaginés no tenían asegurado su ingreso a partidos de una eventual semifinal en caso de que hubiesen clasificado.

Finalmente, algunos equipos ofrecen promociones a todos sus aficionados, aunque no sean abonados. Santos o Sporting, por ejemplo, vendían entradas para un partido y con el mismo boleto se podía ingresar a uno o dos encuentros más.

A.D. San Carlos, Municipal Pérez Zeledón, A.D. Guanacasteca, Cartaginés, Herediano y Alajuelense ofrecieron 2x1 en sus entradas al menos para un partido durante el segundo semestre del 2022 para cualquier aficionado.