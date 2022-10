Afición de Alajuelense es tan numerosa como la Saprissa, según estudio de la UCR

¿Saprissa o Alajuelense? ¿Cuál equipo tiene la mayor cantidad de aficionados en el país?

Posiblemente su respuesta inmediata sea apostar por el equipo de su preferencia, o que inclusive su voto se vea influenciado por la euforia de un triunfo, la decepción de un fracaso o mera intuición.

Al final, el fútbol es 100% pasional; pero los números hablan y un estudio de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) rompió varios mitos alrededor de este tema controversial y mediático alrededor del fútbol nacional.

Una de las conclusiones es que contrario a lo que muchos piensan, Saprissa y Alajuelense prácticamente están empatados en cuanto a la cantidad de seguidores.

La facultad realizó un módulo de opinión pública que formó parte de la Encuesta del Consumidor, desarrollada por la Unidad de Servicios Estadísticos entre el 4 y el 16 de agosto de este año.

“Participaron 708 habitantes del país, mayores de edad y poseedores de un teléfono celular, al cual fueron contactados de manera aleatoria”, detalló la UCR.

Según esta investigación, que tiene un nivel de confianza del 95%, la simpatía con la ‘S’ sigue siendo mayoritaria en el país, al sumar un 41,3 % de las respuestas.

Pero la afición de Liga Deportiva Alajuelense representa el 40,6 %, lo cual no deja de ser un número relevante debido a los continuos fracasos deportivos que ha tenido la institución rojinegra en la última década.

Incluso, esta diferencia también entra dentro del margen del error de muestreo, por lo que se puede hablar de un empate en la cima de aficiones.

Otros equipos se repartirían un 1,7 % de las preferencias, un 1,8 % no apoyaría a ningún club y un 0,8 % no sabe o no responde.

Saprissa y Alajuelense mantienen una gran hegemonía en cuanto al número de simpatizantes en el país, en comparación con las hinchadas del resto de equipos. (Escuela de Estadística, UCR)

Y su segundo equipo favorito...

La encuesta también exploró cuál es la segunda opción de la afición, o bien, por cual otra institución sienten un poco más de simpatía las personas consultadas. En este caso, hubo resultados esperados y otros reveladores.

En primera instancia, Cartaginés es la segunda opción mayoritaria, con un 28,7% de la muestra. El 37,6% del saprissismo y el 22,1% del liguismo aseveró tener al equipo de la Vieja Metrópoli como su ‘otro favorito’.

Pero el dato más revelador es la relación entre florenses y cartagineses: mientras que en el primer grupo, el 44% dice tener al Cartaginés como su segundo equipo (incluso con un porcentaje mayor que entre manudos y morados), dentro de la afición cartaginesa no hubo una sola persona que afirmara que el Herediano es “su otro equipo”.

La coordinadora de la encuesta, Fernanda Alvarado, explicó que este resultado debe manejarse con cautela, pues tampoco se puede generalizar este rechazo brumoso al Team.

Eso porque el tamaño pequeño de la muestra de simpatizantes cartagineses impide ampliar ese dato a una colectividad tan grande. No obstante, sí parece marcar una tendencia de antagonismo de la afición cartaginesa con respecto a la herediana, siendo rivales históricos.

Cartaginés tiene el cariño de aficionados a otros clubes, según el estudio. (Escuela de Estadística, UCR)

“Debido a que las aficiones de Cartago y Heredia son más pequeñas en comparación a las demás y que no tuvimos tantísimas entrevistas de aficionados de estos equipos, sí necesitamos definitivamente investigar más a fondo las preferencias de estas aficiones para entender un poco más este comportamiento”, expresó Fernanda Alvarado.

Inmediatamente después del Cartaginés, la segunda opción que más mencionaron quienes participaron en la encuesta fue la de “Ninguno” (13,5%). El mayor porcentaje de respuestas de quienes aseguran no tener un segundo equipo provino de la hinchada brumosa (21,4%), seguida de la manuda (13,6%), la morada (12,7%) y la herediana (12%).

El segundo equipo que reúne más simpatías de otras aficiones es el Herediano, con un 12,4%. Tiene el apoyo indirecto del 14,9% de la manuda y del 14% de la saprissista.

Sigue en esta categoría el Puntarenas FC (11,4 % del total), que cuenta con el respaldo secundario del 14 % del saprissismo, 10,7 % de cartagineses, 10,4 % del liguismo y un 4 % entre la población herediana.

Entre otros datos adicionales, queda claro que casi no hay saprissistas que simpaticen con Alajuelense, ni mucho menos a la inversa.

Solo el 3,2% de la hinchada morada tiene a los manudos como segunda opción, mientras que, en el sentido contrario, esta preferencia se reduce al 1,9%.

En cuanto a otros equipos, estos tienen el respaldo del 11,5% de la afición morada y del 20,1% de la liguista.

El equipo que menos apoyarían los demás

En el cuestionario de la investigación de la Escuela de Estadística de la UCR se consultó cuál club nunca sería una opción para apoyar. En este rubro, el Saprissa fue el equipo que recibió más menciones negativas (40,5%), seguido de Alajuelense (35,1%) y, ya con muchas menos menciones, la categoría de ‘ninguno’ (9,3%) y el Herediano (7,3%).

Como era de esperar, las opiniones más frecuentes de antagonismos se dieron entre rojinegros y morados.

Un 71% de saprissistas dijo que jamás apoyaría a Alajuelense, mientras que el 81,3% de liguistas comentó que nunca podría alentar al Saprissa.

Entre la hinchada manuda, el 6,5% admitió que jamás apoyaría al Herediano y ni una sola persona mencionó al Cartaginés.

Además, el saprissismo señaló que un 5,2% nunca iría con el Team y el cuadro blanquiazul tampoco tuvo menciones.

Dentro de la afición al actual campeón nacional, un 37% dijo que jamás apoyaría a la Liga; el 33,3% afirmó lo propio con los florenses y un 18,5% hizo este señalamiento de los morados.

En la afición herediana, el 41,7% subrayó que nunca iría con el Saprissa; el 33,3% dijo lo mismo de Alajuelense y solo un 8,3% mencionó al Cartaginés en esta categoría.