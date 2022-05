¿Puede un decreto acabar con la obligatoriedad de la vacuna contra covid-19 para niños?

El presidente de la República Rodrigo Chaves anunció la tarde de este domingo que uno de sus primeros decretos ejecutivos consiste en eliminar la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19 y dejarla solo para los trabajadores de primera línea de atención a la pandemia.

Esta medida se traería abajo los acuerdos de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE). Este órgano adscrito al Ministerio de Salud fue el que determinó, el 28 de setiembre, que la vacunación fuera obligatoria para funcionarios públicos y para menores de edad, el pasado 5 de noviembre. En febrero pasado, la tercera dosis también se hizo obligatoria en ambas poblaciones.

¿Por qué no es igual en el caso de los menores de edad? La obligatoriedad de estas dosis para los niños y adolescentes no solo está amparada en acuerdos de la CNVE o en decretos ejecutivos, sino en tres leyes: La Ley General de Salud, la Ley de Vacunación y el Código de Niñez y Adolescencia.

Por esta razón, para dejar sin efecto la obligatoriedad en esta población también se requeriría un cambio en las leyes.

La Ley de Vacunación de 1998 faculta a la CNVE a incluir vacunas en el esquema básico y desde marzo de 2021 se incluyó la de covid-19. Por ley, todas las vacunas en este esquema son obligatorias en quienes tienen menos de 18 años de edad. Es por ello que son obligatorios los fármacos contra la varicela, la polio, más recientemente contra el virus de Papiloma Humano, incorporada en el 2017 y desde marzo pasado, también la inmunización contra covid-19.

“Por lo que aprendí en el Ministerio, un decreto no mata una ley y esta vacunación está amparada en tres leyes. Me parece que para niños y adolescentes ellos no pueden quitarlo”, dijo la pediatra infectóloga María Luisa Ávila, quien fue ministra de Salud entre 2006 y 2011.

Cuando se tomó la decisión de incluir la vacuna contra el SARS-CoV-2, el Ministerio de Salud indicó que esta se tomaba basada en la Ley General de Salud, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y se hacía en resguardo del principio del interés superior del niño, la niña y el adolescente.

Por lo tanto, el decreto anunciado este domingo 8 de mayo en el primer acto de Rodrigo Chaves como presidente no aplicaría para los menores de edad.

¿Cuántos menores se han vacunado?

Al pasado 2 de mayo el 66,1% de los niños tenían al menos una dosis y el 48,1% tenía las dos. (Alonso Tenorio)

El esquema de vacunación para menores de edad consiste en dos dosis para la población de 5 a 11 años y de tres para los adolescentes de 12 a 17. En el primer grupo, las inyecciones se administran con 21 días de diferencia. En el segundo grupo, las dos primeras vacunas tienen la misma distancia y posteriormente se coloca un refuerzo a los cuatro meses de la segunda.

Ambos reciben el mismo producto, pero los niños reciben la tercera parte de la dosis que los adolescentes.

Al pasado 2 de mayo, el 66,1% de los niños de 5 a 11 años habían recibido al menos una dosis y el 48,1% ya tenía ambas. Hay 168.039 pequeños que aún no han comenzado el esquema.

Para los adolescentes, los datos más recientes datan del 25 de abril. A ese momento, 423.934 adolescentes habían recibido al menos una dosis, pero solo 136.448 habían completado el esquema de tres inyecciones.

Estaban pendientes de iniciar el esquema 25.918 jóvenes.

