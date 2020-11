Marta Vindas, coordinadora de Salud Mental de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) añade: “nos haya tocado o no vivir la enfermedad, la enfermedad nos cambió todo. El aislamiento físico de otras personas que no viven con nosotros, los horarios de las rutinas, ahora gastamos menos energía. Es no tener control de mi nueva realidad”.