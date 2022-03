Ola de covid-19 baja más rápido de lo previsto: 100 personas contagiarían a 71

“Se ratifica el adiós de esta cuarta ola”, concluye el más reciente informe de la Universidad Hispanoamericana (UH) Una pandemia en perspectiva, al constatar el descenso en el número de casos, hospitalizaciones, fallecimientos y la velocidad de transmisión de la covid-19.

El informe, divulgado la mañana de este viernes, indica que, por segunda semana consecutiva, la tasa de contagio de covid-19 en Costa Rica, que muestra la velocidad con la que el virus se transmite en un lugar, llegó la semana pasada a su nivel más bajo en la pandemia: al pasar de 0,77 a 0,71. Este indicador se ha mantenido a la baja durante cinco semanas.

“Es el más elevado descenso intersemanal que hemos visto en esta etapa de la pandemia por ómicron”, señaló el coordinador del informe, el médico y epidemiólogo Ronald Evans. Los analistas auguran mayores bajas para la próxima semana.

Esto significa que, basado en los casos reportados entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, un grupo de 100 personas con el virus SARS-Cov-2, causante de la covid-19, infectaría a 71. Este número, también llamado tasa R o número de reproducción básica, da cuenta de la velocidad de transmisión del virus. Cuando está por debajo de 1 implica que va cayendo y cada vez se contagiaría un grupo menor de gente.

Sin embargo, los autores recuerdan que este no es el único indicador y que no es perfecto; debe recordarse que no todas las personas acuden a hacerse la prueba: hay quienes no registran síntomas del todo y ni se percatan del contagio, también están las personas que simplemente asumen que tienen el virus y optan por aislarse unas semanas para no contagiar a otras, pero no se realizan la prueba. Ninguno de estos casos aparece reflejado dentro de los números reportados.

tasa R Este ha sido el comportamiento de la tasa R desde octubre de 2020

Por provincia

Aunque cada provincia tiene su ritmo propio, en esta última semana todas estaban por debajo de 1, y con valores inferiores a los reportados en el informe anterior.

En los últimos siete días, la mayor velocidad de transmisión se presentó en Limón, con 0,77. Es decir, 100 personas infectan a 77. Hace una semana el mayor registro estaba en Limón, con 0,84.

Le siguen Heredia, con 0,75, Alajuela, con 0,73, Puntarenas, con 0,72 y Cartago, con 0,71.

Guanacaste muestra 0,78, una baja luego de ser la provincia más alta, cuando tuvo 0,84. Alajuela también bajó, al pasar de 0,82 a 0,76. San José tiene 0,69.

La provincia con menor índice es Heredia, 0,66. En este lugar 100 personas infectarían a 66. Hace una semana, el registro más bajo del país estaba en 0,7.

En los cantones

La ola de la variante ómicron fue la que mayor velocidad y casos alcanzó, pero, también, la de descenso más rápido. (Rafael Pacheco Granados)

El análisis por cantones se enfoca en revisar el riesgo de la cantidad de casos de covid-19, según la población de cada territorio. Se hace de esa forma porque el cálculo de la tasa de contagio no es factible en lugares con menos de 25.000 habitantes.

Se considera categoría de alto riesgo cuando hay más de 250 casos por millón de pobladores. Para esta última semana, 53 cantones están bajo esa clasificación, 20 menos que la semana anterior. En el reporte trasanterior, la 79 de los cantones estaba en este listado.

También se ven bajas en los números registrados, hace una semana el más alto era de 895,6 casos por millón de habitantes. Esta vez le corresponde a Dota, en San José, con 625 casos por millón de habitantes. Esta es la primera vez que este cantón, el último donde aparecieron casos de covid-19 en el país, está en este listado. Los investigadores hacen la salvedad de que la poca cantidad de habitantes y baja densidad poblacional de este lugar hace que se alcancen tasas altas con poca cantidad de casos.

Le sigue Mora también en San José, que por segunda semana consecutiva está en segundo lugar, con 589,3. En tercer lugar está Montes de Oro, en Puntarenas, con 553,4.

El informe considera una categoría de muy bajo riesgo en las que hay menos de 100 casos por millón de habitantes. Luego de cinco semanas sin cantones en esta lista, este viernes aparecen dos: el cantón central de Limón, con 80 casos por millón de habitantes, y Turrubares, con índices cercanos a 0.

Reducción mayor en casos

La tasa de contagio indica la velocidad de transmisión y no necesariamente la cantidad de enfermos que se presentan en una semana, en esta ocasión, también se registró una baja importante en los casos.

El promedio diario de casos de la semana bajó de 2.559 a 1.583. Es decir, 946 contagios confirmados menos por día que la semana pasada, lo que equivale a una reducción del 38,3%.

Si se observa en tasas por millón de habitantes, se pasó de 495,6 a 306,6. Sin embargo, al estar por encima de 250 sigue siendo considerado de muy alto riesgo.

Evans aseguró, sin embargo, que posiblemente el país ya no esté en esta categoría la semana entrante: “de continuar esta tendencia ―como parece ser que sucederá― la próxima semana tendremos nuevamente una tasa por debajo de 250 casos por millón de habitantes, lo que pondría nuevamente al país en el grupo de mediano riesgo o incluso, de bajo riesgo”.

Si se observa por provincias, todas bajaron en los últimos siete días, pero no en la misma magnitud. La mayor incidencia nuevamente está en Heredia, con una tasa de 339,6 casos por millón de habitantes; en el reporte anterior su indicador era de 600,4.

Le siguen Cartago, con 334,2 San José, con 325,6 y Alajuela, con 322,2.

Posteriormente están Guanacaste, con 285,4, y Puntarenas, con 269,5.

Limón tiene el índice más bajo por tercera semana consecutiva con 191,4. Según las categorías de la UH, esta provincia estaría en condición de mediano riesgo.

