“Nuestra relación con la comida es muy emocional y esto aumenta cuando hay algún trastorno en el que las emociones estén involucradas. No hay nada peor que llegar a la casa y que no haya comida. Además, demostramos amor con comida, ya sea invitando a un restaurante o cocinando. Decimos que una buena comida nos reanima. Lo malo es que la adicción a la comida no es como la adicción a drogas, uno puede dejar de fumar, pero no puede dejar de comer porque necesitamos alimentarnos", reflexionó Gómez.