Ambos especialistas subrayaron que es trascendental levantarse al menos una vez cada hora. No tiene que ser por mucho tiempo. Levántese por un espacio de tres a cinco minutos, estírese, vaya no al baño más cercano si no a uno que quede más lejos, suba y baje las escaleras un par de veces o camine hasta el escritorio del compañero al que le tiene que preguntar algo en lugar de contactarlo a través del “chat” de la empresa, aconsejaron.