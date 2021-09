Crece presencia de variante delta y variante mu se detecta en todo el país

El Inciensa lidera el análisis genómico de las variantes del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19. Fotografía: Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

La variante delta del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19 aumenta en Costa Rica. Hasta el momento se han identificado 175 genomas asociados con esta variante, 71 de ellos en las últimas tres semanas, lo que corresponde al 61% de las secuencias obtenidas en este último período, según el último análisis del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

La variante delta, identificada por primera vez en India, es catalogada de preocupación (VOC, por sus siglas en inglés), porque se considera hasta el doble más transmisible y las hospitalizaciones son más comunes en personas que no tienen el esquema de vacunación completo.

Los especialistas le dan seguimiento a un caso específico de esta variante que tiene una mutación particular no vista anteriormente en nuestro país. Se denomina K417N y se identificó en el Hospital Nacional de Niños, en un menor de 8 meses de edad, del cantón de San José. Esta mutación está en la proteína de la espícula, espiga o S, una proteína muy importante, pues es la puerta de entrada del virus a nuestro cuerpo.

Se le da seguimiento a esta mutación ya que varios estudios la han asociado a características de evasión a la respuesta inmune. El escape inmune o escape inmunitario se da cuando el patógeno logra burlar (en parte o en su totalidad) los anticuerpos ya producidos por nuestro organismo, ya sea después de la vacuna o después de la infección natural. Esto aumentaría eventualmente el riesgo de infecciones aún con el esquema completo o de reinfecciones.

Sin embargo, esto no quiere decir que las vacunas no funcionen del todo con un escape inmunitario, dado que es muy difícil que un virus escape a toda la respuesta inmune.

La edad de los pacientes 175 con la variante delta oscila entre 3 meses y 89 años. De ellos, 42 personas tenían ambas dosis de la vacuna y 20 solo una. La variante se encuentra presente en 46 cantones de las siete provincias. Tres casos no tenían información sobre su zona de procedencia.

San José: 63 casos en el cantón Central, Acosta, Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Moravia, Pérez Zeledón, Puriscal, Santa Ana, Tibás y Coronado.

Alajuela: 43 casos en Alajuela, Grecia, Guatuso, Los Chiles, Naranjo, Orotina, San Carlos, San Ramón y Upala.

Puntarenas: 21 casos en Puntarenas, Garabito, Montes de Oro, Quepos, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa.

Limón: 13 casos en Limón, Siquirres y Talamanca.

Heredia: 11 casos en Heredia, Barva y Santo Domingo.

Guanacaste: 11 casos en Cañas, Hojancha, La Cruz, Liberia y Santa Cruz.

Cartago: 10 casos en La Unión, El Guarco, Oreamuno y Paraíso.

Variante mu en todo el país

Otro de los resultados de este análisis genómico es que la variante mu, vista por primera vez en Colombia, se ha detectado en todo el país. En este último análisis se vio en 14 casos, para un total de 61 desde mayo. Se halla entre el 9% y el 12% de las muestras secuenciadas desde entonces, lo que la convierte en la tercera variante más común en el país. Colombia, Ecuador y Costa Rica son quienes más presencia de esta variante tienen.

Los pacientes con mu presentan un rango de edad entre los 12 y 100 años, y, aunque provienen de todas las provincias, la mayoría de casos corresponden a residentes de San José, cantones del occidente de Alajuela y la zona sur. De estos casos, el 26 tienen esquema completo de vacunación y siete esquema incompleto.

Mu no es una variante de preocupación, es una variante de interés (VOI, por sus siglas en inglés). En las VOC no hay pruebas de que el patógeno podría alterar la enfermedad en la persona, mientras que en las VOI, las sospechas de que los virus tengan “habilidades especiales” se observan solo a nivel genético y no están comprobadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que mu es de interés porque “tiene una constelación de mutaciones que tienen propiedades potenciales de escape inmune”.

“Datos preliminares presentados al Grupo de Trabajo de Evolución Viral muestran una reducción de la capacidad de neutralización del virus tanto en los vacunados como en las personas recuperadas, similar al visto en la variante beta”, indica el sitio de la OMS.

Otras VOC y VOI

La VOC gama, originalmente identificada en Brasil, se mantiene como la segunda variante en importancia para las últimas semanas analizadas. De los 131 genomas de esta variante detectados para el año 2021, 21 se encontraron en los últimos análisis.

Mientras tanto, para la VOC Alfa, vista por primera vez en Reino Unido, el último estudio mostró solo cuatro casos. Esta variante predominó entre abril y mayo en nuestro país.

De la VOI lambda, que se identificó inicialmente en Perú, se contabilizan hasta el momento nueve secuencias desde su detección inicial, cuatro de ellas en el análisis más reciente. Los casos se distribuyeron en los cantones de Pavas y Alajuelita en San José; Corredores y Golfito en Puntarenas; La Cruz en Guanacaste; Siquirres en Limón, y en el cantón Central de Heredia.

