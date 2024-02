Costa Rica desentrañó misterio y descartó ‘influenza desconocida’; resultó ser tipo común

El posible caso de un tipo de influenza desconocida nunca vista en seres humanos resultó ser de un tipo común en Costa Rica. Esta persona tenía un virus de la Influenza AH3N2, un subtipo de virus de gripe común estacional que se ha visto varias veces en el país.

No obstante, el Ministerio de Salud informó, a través de un comunicado de prensa, que sigue pendiente del resultado de las muestras que se enviaron al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Además, como parte de las medidas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha estado en contacto con pasajeros que estuvieron a bordo de los vuelos relacionados con el caso sospechoso, así como con los familiares que mostraron síntomas. Hasta el momento no se han registrado casos secundarios sospechosos.

De momento, Salud no ha dado a conocer sexo, edad o síntomas de la persona infectada. Tampoco se ha definido la fecha del contagio ni las posibles circunstancias en las que se dio.

De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, la influenza A es el tercer virus de transmisión respiratoria de mayor circulación durante 2024. El más común es el SARS-CoV-2, causante de la covid-19.

Tipos de influenza

La AH2N3 es uno de los varios subtipos del tipo A de virus de la influenza, como también lo es el AH1N1, que causó la pandemia de 2009 y 2010, o como lo es la AH5N1, conocida como “gripe aviaria”.

De acuerdo con el CDC, hay cuatro tipos de virus de la influenza: A, B, C y D. Los tipos A y B son los que causan epidemias de gripe estacional. Los C no tienen tanto poder de infección y sus síntomas son más leves, y los D afectan a ganado y no se han visto en seres humanos. Cada tipo tiene diferentes subtipos y cada subtipo tiene distintas cepas. Como es característico en los virus respiratorios, van mutando y generando diferentes variantes.

Estos virus de influenza A infectan la nariz, la garganta y, en algunos casos, los pulmones. En su mayoría, los casos son leves, pero también se dan hospitalizaciones y muertes, especialmente en adultos mayores, en pacientes con problemas inmunitarios y en personas con problemas de salud crónicos que no se habían vacunado contra la gripe.

Los virus A se dividen según las proteínas de su superficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Por eso, los nombres de los subtipos se ven con diferentes siglas a la par de las letras H y N. Hay 18 subtipos de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa, que se numeran de 1 a 18 y de 1 a 11, respectivamente. Las posibilidades de combinación son muchas, pero no todas se han visto en seres humanos, por lo que cuando hay sospechas, como en el caso detectado en Costa Rica, se hacen análisis posteriores.

El Ministerio explicó que hay variantes de virus de influenza A que se han detectado a lo largo de varios años sin que se generara transmisión entre personas. La transmisión de persona a persona y la facilidad con que se propague podría causar mayor o menor preocupación.

Prevención

El Inciensa descartó que se tratara de un caso de un tipo de virus influenza que no se había identificado anteriormente en seres humanos. (JONATHAN JIMENEZ)

Salud aprovechó la oportunidad para recordar las formas de prevención de la influenza: