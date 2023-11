Vacunas que protegen contra covid-19 e influenza a la vez estarían más cerca

Desarrollar una vacuna que con una sola inyección proteja contra las complicaciones tanto de covid-19 como de influenza y ataque las variantes más actualizadas de ambos virus, es la carrera contrarreloj en la que están tres farmacéuticas: Moderna, Pfizer (en conjunto con la empresa biotecnológica BioNTech) y Novavax.

De llegar a concretarse, evitaría que las personas de alto riesgo deban pasar por dos inyecciones (como lo han hecho hasta hoy), pues con un solo pinchazo tendrían protección para las dos enfermedades. Por ello, a estos productos se les conoce como “vacunas combinadas”.

La empresa Moderna es la primera en llegar a la Fase III de ensayos clínicos, que es donde se mide la eficacia y la seguridad de un producto con un gran número de individuos. La primera dosis del estudio se administró este 24 de octubre y se espera que participen al menos 8.000 individuos en el hemisferio norte: 4.000 entre los 50 y los 65 años y 4.000 mayores de 65 años. Se escogen estas edades porque son las más proclives a complicarse y fallecer como consecuencia de estas enfermedades.

Esta candidata a vacuna se llama mRNA-1083 y se inyecta de forma intramuscular en el brazo. El producto utiliza la misma tecnología ya usada por Moderna en la vacuna contra covid-19: el ARN-mensajero o ARN-m. Esta sustancia es parte de todas nuestras células, su principal misión es transferir información a una parte de la célula llamada citoplasma para que, con base en estos datos, se generen proteínas. En otras palabras, es el material genético que nuestras células “leen” para elaborar proteínas.

En las fases anteriores del ensayo (hechas con un número menor de participantes) se comprobó que proporcionaba protección contra las complicaciones de ambos virus.

A través de un comunicado de prensa, la compañía indicó que la esperanza es tener el producto aprobado para 2025.

Vacuna combinada de Pfizer y BioNTech

Las vacunas combinadas que protegen tanto contra covid-19 como contra influenza están en fase de estudio por parte de las tres compañías farmacéuticas. Fotografía de archivo con fines ilustrativos (JUSTIN SULLIVAN/AFP)

Las empresas Pfizer y BioNTech se aliaron para producir la vacuna contra la covid-19 y la propuesta de su vacuna combinada también va en conjunto. De acuerdo con el sitio clinicaltrials.gov, este estudio está en Fase I/II, en el cual se analiza cuán seguro es el fármaco (eventos adversos deben ser menores a los beneficios) y cuán eficaz es para evitar las complicaciones de ambas enfermedades. El estudio comenzó en noviembre de 2022.

En este momento de la investigación se están probando diferentes dosificaciones contra las dos enfermedades, para determinar la más adecuada. Los participantes son mayores de 18 años que ya se colocaron vacunas contra la covid-19 de esta empresa y no tuvieron eventos adversos graves. Se les dividió en dos grupos de acuerdo con su edad: de 18 a 64 años y de 65 años o más.

“La investigación tiene dos objetivos. La primera es asegurarse que aplicar dos vacunas en una sola inyección no produce mayores efectos adversos; la segunda es demostrar que la respuesta inmune de una no interfiera con la otra (es decir, que los resultados no se anulen). Debemos asegurarnos de tener esos dos objetivos antes de que sea realidad”, expuso en una entrevista anterior Alejandra Gurtman, vicepresidenta del área de Investigación y Desarrollo de Vacunas de Pfizer.

Ni Pfizer ni BioNTech han indicado posibles fechas para tener el producto listo, pero se estima que a inicios de 2025.

Avances en vacuna de Novavax

La empresa estadounidense Novavax también tiene su ensayo en Fase II de una vacuna combinada contra influenza y covid-19. Sin embargo, a diferencia de las otras dos propuestas, esta no utiliza el ARN-m como base. Este producto se basa en nanopartículas (partículas diminutas) con las proteínas del virus.

Esta vacuna en estudio también utiliza un adyuvante, una sustancia que se agrega a un fármaco para aumentar la respuesta inmunitaria. Se llama Matrix-M.

Este producto también pretende motivar la producción de defensas contra ambas enfermedades con diferentes estímulos.

Covid-19 e influenza siguen siendo enfermedades de cuidado para quienes presentan factores de riesgo como edad avanzada, problemas inmunitarios y algunas enfermedades crónicas.

Esta vacuna podría estar lista entre 2024 y 2026.