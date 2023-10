Infecciones de covid-19 en 2020 y 2021 en Costa Rica habrían cuadruplicado los números oficiales

¿Cuántas personas se habrán infectado con SARS-CoV-2, virus causante de la covid-19 y nunca se dieron cuenta? Un estudio determinó que durante 2020 y 2021, antes de la llegada de la variante ómicron, la cifra real de contagiados podría ser cuatro veces la reportada en los registros oficiales del Ministerio de Salud.

Estas son las más recientes conclusiones del estudio RESPIRA, realizado con 2.972 costarricenses. Según el análisis para diciembre de 2021, cuando los datos oficiales reportaban 573.000 casos acumulados (el 11% de la población), en realidad habrían sido 1,7 millones los infectados.

“Como resultado, el 47% de la población tuvo covid-19 antes de la llegada de la variante ómicron. Estimamos que, para ahora, mediados de 2023, la mayoría de la población ya ha sido infectada”, cita el estudio, publicado este 17 de octubre en la revista The Lancet Regional Health.

“Esto no quiere decir que hubiera un mal accionar de las autoridades de salud de ese entonces para reportar los casos. Desde antes estimábamos que lo reportado oficialmente era solo la punta del iceberg. Nosotros vemos la punta, y la base es cuatro veces más grande. Muy probablemente ya todo el mundo haya estado infectado”, advirtió Rolando Herrero Acosta, coordinador de la investigación.

De acuerdo con Roman Fantin, autor principal de este artículo, estas personas podrían haber transcurrido toda la infección sin un solo síntoma (asintomáticos), con síntomas muy leves que confundieron con un resfriado o con manifestaciones muy diferentes a las tradicionales, como diarrea y vómito, razones por las que nunca se hicieron una prueba. Algunas sí se percataron de estas infecciones, pero no fueron reportados, como las que se enfermaron por nexo y por alguna razón no se percataron.

Este subregistro que reporta el documento también se vio en otros países como Estados Unidos, España, México y Alemania. Herrero subrayó que esto no quiere decir que la enfermedad tuviera un efecto menor.

“Llevamos 10.000 muertos (9.375 a mediados de octubre de 2023, según datos oficiales), no podemos minimizar eso” precisó.

“Las curvas ahora están más ‘bajitas’ porque tenemos una doble protección de haber pasado ya la infección y estar vacunados. Por eso no vemos tantos muertos y hospitalizaciones, pero sí fue serio. Y estos anticuerpos pueden bajar y llegar nuevas variantes que vuelvan a subir las curvas”, añadió.

¿Cuántas personas en Costa Rica habrán tenido covid-19 realmente?

Impacto de covid-19 según edad

Si los datos se desagregan no hay diferencias entre zona de residencia ni género, pero si en las edades, especialmente con los menores de edad. Los participantes fueron divididos en tres grupos: de 0 a 19 años, de 20 a 39, de 40 a 59 y de 60 en adelante. Estos fueron los números:

De 0 a 19 años: las infecciones proyectadas son 11 veces las reportadas oficialmente.

oficialmente. De 20 a 39 años: infecciones proyectadas son 2,7 veces las reportadas .

. De 40 a 59 años: infecciones habrían sido 3,2 veces las reportadas .

. De 60 años en adelante: infecciones habrían sido 3,6 veces las reportadas.

“Sabíamos que los niños casi no tenían síntomas, pero sí se estaban infectando en buena medida, se estaban infectando y hasta transmitiendo, pero como era algo menos perceptible, se tamizaron menos”, dijo Herrero.

Fantin añadió: “Dentro de los adultos sí se ve un aumento grande de más de tres veces, pero en los niños es más dramático. Dentro de los casos, la mayoría de los niños se reportaban por nexo, no se les hacía prueba, pero si los síntomas podían ser más leves y pasar desapercibidos”.

¿Cómo se hizo el estudio?

Esta publicación es parte de una investigación mayor denominada Evaluación de la respuesta inmune al SARS-CoV-2 en Costa Rica (RESPIRA, por sus siglas en inglés). Este es un trabajo conjunto de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas (ACIB) y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores reclutaron, entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, a 999 personas que habían tenido covid-19 comprobado con una prueba PCR. El 30% se captó en las primeras dos semanas posteriores a su diagnóstico y el 70% entre dos semanas y 1,5 años. Por cada una de estas personas se reclutaron controles que no hubieran sido diagnosticados con la enfermedad, que vivieran en la misma zona y tuvieran el mismo sexo y edad.

Los participantes eran residentes de 48 cantones. El 68% vive en el Valle Central y el 32% restante, en Guanacaste, Puntarenas, y Upala.

Se tomaron 3.785 muestras de sangre de 2.972 individuos. En todos ellos se buscaron anticuerpos contra covid-19. Con esto se lograba determinar si los individuos reclutados como controles, que decían no haber tenido el virus, realmente nunca habían sido infectados. No se midieron anticuerpos contra la proteína S del virus, dado que esta es la proteína utilizada en las vacunas, y por ende cualquier persona con una dosis o más, tendría anticuerpos contra esta proteína. Con ello, se concentraron en medir los anticuerpos de las otras proteínas virales.

Medición de las defensas contra el virus La Agencia Costarricense de Investigación Biomédica (ACIB) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estudiaron la respuesta del cuerpo a la enfermedad FUENTE: ROLANDO HERRERO, COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN, MEDLINEPLUS, CDC || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Con estos datos se creó un modelo matemático y estadístico, y se estimó la cantidad de personas que habrían tenido covid-19 en todo el país durante esta época sin haber sido notificados al sistema.

“En el caso de esta enfermedad, los anticuerpos no son eternos, no perduran y se van desgastando en el tiempo y ya no aparecen en las pruebas. Hicimos un modelaje que toma en cuenta esta desaparición para estimar y corregir por esos “falsos negativos”, es decir, personas que estuvieron infectadas, no se diagnosticaron y sus anticuerpos ya no se registran”, explicó Herrero.

Así fue como se vio que estos habrían sido cuatro veces los reportados por el Ministerio de Salud. De acuerdo con el estudio, este número es mucho menor al visto por un estudio similar en México, donde los casos reales habrían sido 30 veces los reportados, pero mayores a los vistos en otros estudios en Estados Unidos, donde fueron 2,1 veces mayor a los reportados, o en Alemania o España, donde eran el doble.

A futuro

El estudio tomó en cuenta el tiempo previo a la llegada de la variante ómicron a Costa Rica y se concentró en los anticuerpos generados por covid-19 durante 2020 y 2021. Fotografía de archivo de diciembre de 2021 (Rafael Pacheco)

Aún falta que se publiquen más resultados de este trabajo. Es el caso de un análisis genético que verá si hubo diferencia en la gravedad de los síntomas. Otro sobre cuánto podrían durar los anticuerpos después de una infección.

Entre los hallazgos que ya se divulgaron, están las razones por las cuales algunas personas no enfermaron cuando covid-19 llegó a su hogar y había uno o varios miembros con síntomas en la misma vivienda. En dicho documento, publicado en la revista Nature Communications Medicine, se vio que si se implementan medidas, como el uso de mascarilla y dormir en habitaciones separadas, se previene el contagio.

Tener información nacional es bueno no solo desde el punto de vista científico, sino también para tener una dimensión de la situación y su impacto en el país.

“Lo que pasa en el cuerpo humano sí es igual en todas las personas, pero a nivel social, el desarrollo de la pandemia fue muy diferente en todos los países. Es necesario conocer exactamente los datos por país para tener un buen nivel de entendimiento de la situación particular”, concluyó Fantin.