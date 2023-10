Covid-19 aún mata a 10 personas por semana en Costa Rica

La covid-19 no es la emergencia que un día mandó a la población mundial a quedarse en casa, sin embargo, la enfermedad no se ha ido. Así lo evidencian las 10 personas que, en promedio, han muerto cada semana en Costa Rica, de enero a octubre, por complicaciones de este mal.

A la semana 40 del 2023 (que va del 2 al 8 de octubre), el Ministerio de Salud registra 403 decesos vinculados con el virus pandémico.

Por supuesto, gracias a vacunas, infecciones previas y variantes menos agresivas, el impacto del virus SARS-CoV-2 no es el mismo que en los tres años anteriores. No obstante, puede seguir siendo grave y letal en individuos con sistemas inmunitarios debilitados, adultos mayores o quienes padecen enfermedades crónicas.

El más reciente reporte epidemiológico de Salud no da cuenta del sexo, edad o factores de riesgo de las víctimas mortales de este año, pero sí deja ver datos sobre el comportamiento de la enfermedad.

Así, por ejemplo, muestra que tuvo dos fases. La primera abarcó las primeras 17 semanas, cuando se dio el 70,72% de los decesos y el número promedio de muertos semanales era de 12,65.

La segunda va de la semana 18 a la 40. En estas 23 semanas el promedio semanal de muertes bajó a 5,13. Sin embargo, hay fluctuaciones, como en la semana 40, en la que se reportó el fallecimiento de siete personas, luego de dos semanas en las que se registraban tres.

“Si vemos en el acumulado del año, no es una cantidad despreciable. Incluso en los últimos meses, se ve un promedio de casi un fallecido por día. Uno pensaría que tratándose de una enfermedad bastante prevenible no tendríamos por qué tener tal cantidad de fallecimientos”, comentó el epidemiólogo Juan José Romero Zúñiga, de la Universidad Nacional.

La semana con más muertes hasta el momento es la 10 (del 5 al 11 de marzo), con 25; y la que menos ha tenido es la 20 (del 14 al 20 de mayo), con 1. Hasta el momento no se ha tenido una sola semana sin reporte de al menos una muerte.

Para Romero, los fallecimientos son uno de los datos más fiables de las estadísticas costarricenses sobre esta enfermedad, por lo que dan un reflejo bastante fiel del comportamiento de este virus en el país.

“Son el dato quizá más creíble. Los muertos son los que están mejor diagnosticados, porque se tiene mayor certeza de si tuvieron o no el virus y se sabe que el diagnóstico principal como causa de fallecimiento fue covid-19″, destacó.

En este contexto, las hospitalizaciones tal vez no serían un dato tan certero como alguna vez lo fueron, ya que es probable que algunas de las personas que están en hospital estén con el virus, pero no debido a este.

Se suma el hecho de que la información de internamientos, a excepción del Hospital Nacional de Niños (HNN), no es tan detallada. Los casos no son un reflejo de la enfermedad, dado que no todas las personas con síntomas se tamizan y no en todos los centros de salud se realizan pruebas.

“De los datos podemos sacar que hay gente que sigue falleciendo por covid-19, tenemos niños infectados; no son la mayoría, afortunadamente, pero sí están sujetos a la posibilidad de coinfecciones con otros virus respiratorios. Sigue siendo una enfermedad de la cual hay que estar pendientes”, advirtió Romero.

La covid-19 entró al país el 6 de marzo del 2020. En 2020 y 2021, fue la principal causa de muerte, desplazando en esos dos años al infarto agudo al miocardio.

El año más letal fue 2021, con 5.096 muertos, lo que se explica porque las medidas restrictivas de 2020 hicieron más lento el avance de la enfermedad en ese periodo, aun y cuando en ese entonces no se contara con vacunas.

En total, en los tres años, han fallecido 9.371 personas debido a complicaciones por la covid-19.

Covid-19 en brotes

De los reportes epidemiológicos de Salud destaca un fenómeno que, en años anteriores, con una mayor presencia del virus, no se apreciaba, pero que bajo el contexto actual sí. Se trata de los brotes, cúmulos de varios casos de la enfermedad ligados a un determinado lugar o situación.

Hasta la semana 40, se habían dado 45 brotes, un promedio de 1 por semana. Estos han fluctuado entre 0 y 5 por semana.

El 94% de los brotes está ligado a tres tipos de lugares, que debido a sus condiciones de mayor exposición al virus o mayor hacinamiento son más proclives a este tipo de mayor cantidad de casos.

Servicios de Salud: 22 brotes (49%)

Hogar de larga estancia, sea de adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad: 13 brotes (29%)

Cárceles (centros de atención institucional): 7 brotes (16%)

A estos se les debe añadir tres brotes en comunidades que no fueron especificadas por el Ministerio.

La circulación del virus SARS-CoV-2, causante de esta enfermedad, no es tan amplia como en años anteriores, pero el mismo reporte de Salud evidencia que está entre los más registrados actualmente.

De acuerdo con el documento, el virus sincitial respiratorio es el de mayor circulación, seguido del rinovirus y de SARS-CoV-2; de este último se indica que “se presentó un aumento en la detección”.

A mediados de agosto, el Ministerio de Salud dio a conocer los nuevos lineamientos para la covid-19, luego de considerar el fin de la pandemia. Según estos, la vigilancia de la enfermedad solo se dará en 25 áreas de salud que desde entonces funcionan como sitios centinelas.

Entre estos lugares están, por ejemplo, Barranca, Garabito y Cóbano, en la región Pacífico Central; Los Santos, Grano de Oro, Desamparados 1, Mata Redonda, Zapote-Catedral, Pavas, El Guarco, y Coronado, en la región Central Sur, así como Corredores y Hospital Escalante Pradilla (Pérez Zeledón), en la región Brunca.

Las escenas de personas llevando mascarilla ya no son comunes, pero los especialistas aconsejan llevarlas si se tienen síntomas de covid-19 u otra enfermedad respiratoria o si va a estar en sitios muy cerrados y poco ventilados. (Jose Cordero)

Impacto en los niños

El Hospital Nacional de Niños es el que lleva los registros más precisos de internamientos relacionados con la enfermedad pandémica. Hasta la semana 41 del año (del 9 al 15 de octubre), 158 niños habían requerido hospitalización. Esto es un promedio de 4 a la semana, con fluctuaciones entre los 0 y los 14 ingresos.

No se dan detalles de las edades de los menores, pero se tienen otros datos vinculados a la vacunación que se aplica para los niños de seis meses o más (no existe vacuna para los menores de seis meses) y estos son alarmantes.

El 48,2%, o sea casi la mitad, de los mayores de seis meses no tenían una sola dosis contra la covid-19 y solo el 14,9% tenía el esquema completo de tres dosis.

“Las vacunas salvan vidas y previenen a los niños ir al hospital. Necesitamos una buena recepción por parte de los papás”, había advertido en agosto del 2022 la ahora exdirectora del centro médico pediátrico, Olga Arguedas Arguedas.

¿Qué acciones tomar?

Aunque no estemos en el mismo punto que hace dos años y no se requieran las restricciones que una vez se tuvieron, sí hay medidas que pueden tomarse para evitar contagios y, en caso de sufrirlo, evitar complicaciones. Estas son algunas: