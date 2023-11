Zoológico Simón Bolívar: ¿qué pasará con los animales si cierran instalaciones?

Representantes del Estado y de la Fundación FundaZoo se encontrarán este jueves para plantear sus argumentos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, instancia que decidirá si el zoológico Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana siguen a cargo de la organización o se les entregan al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Si se falla en favor del Estado y la administración queda en sus manos, ¿qué sucederá con los animales que albergan estos sitios y cuál será el futuro para las instalaciones? La Nación consultó al Minae; las respuestas fueron enviadas a través de la oficina de prensa.

¿Qué pasará con el Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana si regresan a administración del Estado?

― El Minae está realizando una serie de ejercicios técnicos para valorar la mejor opción, ya que se trata de fincas con características diferentes, como es el caso del sitio del Parque Zoológico Simón Bolívar, que está localizado en un área urbana (barrio Amón), en el centro de la ciudad, con un área relativamente mediana, y en el caso del Centro de Conservación de Santa Ana, se trata de un área mucho más grande, con zonas arboladas, lago, espacios verdes, entre otros.

“La legislación costarricense permite, con base en estudios técnicos, determinar si el área califica como un área silvestre protegida y determinar su categoría de manejo. O si bien se podría optar por otras figuras como jardines botánicos, por ejemplo. Cualquier opción será valorada cuidadosamente”.

En caso de que estos centros dejen de ser zoológicos, ¿qué sucederá con los animales?

― Los animales silvestres se deberán reubicar en sitios especializados y autorizados para el manejo en cautiverio de animales silvestres.

¿Cuáles son las razones en las que se basa la no renovación del contrato con FundaZoo? ¿Hubo incumplimientos anteriores por parte de ellos?

― La decisión del Estado de no renovar el contrato de administración de zoológicos, es debido a que desde administraciones anteriores ya existía la voluntad de cesar con este contrato para que los terrenos retornaran bajo administración del Minae.

“La notificación se realizó en el plazo legal que correspondía.

“El Minae no pretende continuar con el desarrollo de zoológicos estatales ni con el cautiverio de animales de vida silvestre bajo el sistema de jaulas de barrotes. El destino de los bienes debe cambiar hacia un modelo de proyecto más ambiental”.

Confrontación durante años

El Parque Zoológico y Jardín Botánico Simón Bolívar, en el centro de la capital, sigue recibiendo turistas nacionales y extranjeros, quienes todavía pueden apreciar animales como las lapas rojas. Fotografía de Archivo con fines ilustrativos (Rafael Pacheco Granados)

Este 31 de octubre, FundaZoo externó preocupación por el destino de los animales, pues considera que ningún otro lugar tiene el espacio, los recintos adecuados y el personal con las competencias para recibirlos y asegurar su bienestar.

“Es una lástima que no se utilicen las construcciones que están adecuadas para cada especie, en las que Fundazoo ha invertido más de $40 millones (cerca de ¢21.475 millones) en ambos lugares, recabados con mucho esfuerzo dado que ningún gobierno ha financiado estas inversiones”, dijo Yolanda Matamoros, directora de la Fundación.

Luego de la audiencia de este jueves, el Tribunal deberá decidir el futuro de las instalaciones a partir del 10 mayo de 2024. Esa fue la fecha establecida en la última renovación de contrato con FundaZoo, responsable de la administración de ambos centros desde 1988.

“El gobierno de aquel entonces nos solicitó interesarnos por los zoológicos nacionales, debido al grado de deterioro en que se encontraban y a las continuas críticas que recibía por su estado. No nos dieron ninguna razón para no renovar el contrato en el gobierno actual, por lo tanto, no fundamentaron su acción. Se les solicitó varias veces que lo hicieran y la respuesta fue que no tenían por qué hacerlo”, contó Matamoros.

Una discusión como estas se había visto en 2014. En aquella época, el Estado quiso cesar el contrato con FundaZoo y lo hizo fuera de plazo, por lo que el contrato se renovó por una década más.

Otro enfrentamiento judicial concluyó en diciembre de 2021, cuando FundaZoo perdió de forma definitiva la demanda contra el Estado relacionada con la muerte del león Kivú, el 17 de febrero del 2017, mientras estaba en custodia del Zoo Ave.

El animal permaneció durante 18 años en el Simón Bolívar, fue trasladado por orden del Minae y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por las condiciones inadecuadas en las que se encontraba.