Zoológico Simón Bolívar enfrentará audiencia decisiva este 2 de noviembre

El zoológico Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana podrían pasar nuevamente a manos del Estado, luego de que la organización FundaZoo lo administrara por casi 30 años, desde 1988.

Este jueves 2 de noviembre se realizará en el Tribunal Contencioso Administrativo una audiencia para escuchar a las partes, como parte de la demanda interpuesta por la Fundación contra el Estado.

Una vez que analicen los argumentos, los jueces decidirán si a partir del 10 mayo de 2024 el manejo de esas instalaciones regresa al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) o si lo mantendrá FundaZoo.

Mayo de 2024 es la fecha establecida en la última renovación de contrato, luego de la cual el Minae fue enfático en que no habría más prórrogas. Si efectivamente no se prolonga más el convenio, el Estado podrá determinar si cierra los sitios o si cambia su enfoque.

“Esto comenzó en 1988, cuando el gobierno de aquel entonces nos solicitó interesarnos por los zoológicos nacionales, debido al grado de deterioro en que se encontraban y a las continuas críticas que recibía por su estado. No nos dieron ninguna razón para no renovar el contrato en el gobierno actual, por lo tanto, no fundamentaron su acción. Se les solicitó varias veces que lo hicieran y la respuesta fue que no tenían por qué hacerlo”, respondió a La Nación Yolanda Matamoros, directora de FundaZoo.

De acuerdo con la organización, a ellos no se les notificó a tiempo del cese del contrato, el cual debía darse al menos nueve meses antes de que correspondiera el cese. Alegan que el Estado lo hizo tiempo después.

Por su parte, el Minae se limitó a decir, a través de la oficina de prensa, que el contrato vencerá el próximo 10 de mayo y que en esa fecha debería pasar a manos estatales. No obstante, sí reconocieron que el 16 de agosto pasado se les notificó, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), una demanda ordinaria de Fundazoo contra los actos administrativos que comunican la no prórroga del contrato de administración.

“El Estado ha contestado la demanda, y se continúa con el proceso judicial”, añadió el Ministerio.

Años de confrontación

Desde hace más de 20 años, la fundación FundaZoo administra el zoológico Simón Bolívar, en el centro de San José y el Centro de Conservación Santa Ana, en dicho cantón josefino. (Rafael Pacheco Granados)

La confrontación entre ambas entidades no es nueva y ya se había visto lo mismo en 2014. En aquella época, el Estado quiso cesar el contrato con FundaZoo y lo hizo fuera de plazo. Se le obligó al Minae a la renovación del contrato por otros diez años.

Para el Ministerio, retomar la administración de los parques permitirá darles una mejor atención a los animales a través de centros de rehabilitación y cuido. En los últimos años, diferentes organizaciones han pedido el cierre del Simón Bolívar, por considerar que no se está protegiendo a los animales.

En marzo de 2022, Proyecto Tapir, una organización que promueve el cierre y transformación del Zoológico Simón Bolívar, denunció maltratos y malas condiciones para los animales.

Poco antes, en diciembre de 2021, FundaZoo perdió de forma definitiva otra demanda contra el Estado, relacionada con la muerte del león Kivú, el 17 de febrero del 2017, mientras estaba en custodia del Zoo Ave.

El animal permaneció durante 18 años en el Simón Bolívar, del que fue trasladado por orden del Minae y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por las condiciones inadecuadas en las que se encontraba.

Entre los argumentos esgrimidos por FundaZoo para demandar al Estado, fue que la salud de Kivú se deterioró aceleradamente después de ser trasladado al Zoo Ave el 6 de diciembre de 2016, lo que llevó a su muerte 74 días después por complicaciones renales.

La Fundación elevó el caso hasta la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, para la cual ninguna de las pruebas aportadas por la Fundación sustentaron que el Estado propició una situación adversa para el Simón Bolivar ni para FundaZoo, por lo que no existía fundamento alguno para atribuirle al Estado responsabilidad.

“No observa esta Sala que se diera la inaplicación normativa acusada ni violación a la regla y principios aducidos. Por lo anterior, procede el rechazo del agravio”, concluyó.

El león Kivú, fallecido en 2017, dio origen a otra controversia entre Fundazoo y el Minae. Fotos: Mayela López (Mayela López)

A futuro

Para FundaZoo, tanto el Simón Bolívar como el Centro de Conservación de Santa Ana tienen las condiciones para albergar todos los animales; les preocupa dónde serían trasladados.

“(Nuestra preocupación es) dónde los van a enviar, porque ningún otro lugar tiene el espacio, ni los recintos adecuados ni el personal con las competencias para recibirlos y menos la atención para su bienestar. Es una lástima que no se utilicen las construcciones que están adecuadas para cada especie, en las que Fundazoo ha invertido más de $40 millones (cerca de ¢21.475 millones) en ambos lugares, recabados con mucho esfuerzo dado que ningún gobierno ha financiado estas inversiones”, destacó Matamoros.

La audiencia se llevará a cabo este 2 de noviembre a la 1 p. m., y será el primer paso para definir el destino del Simón Bolívar, el Centro de Conservación de Santa Ana, y la flora y fauna que manejan ambos lugares.