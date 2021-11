Disfrute del eclipse ‘casi total’ de luna la madrugada de este 19 de noviembre

La madrugada de este viernes 19 de noviembre los costarricenses podremos disfrutar de un eclipse de luna profundo o “casi total”, pero no será uno cualquiera, sino el de mayor duración del siglo y el eclipse parcial más largo en 580 años. Desde el inicio y hasta su culminación transcurrirán 208,4 minutos, de acuerdo con la Fundación de Ciencia y Tecnología (CienTec).

Según explicó Alejandra León, directora ejecutiva de la Fundación CienTec, normalmente los eclipses lunares son más duraderos que los solares. En el caso del fenómeno del viernes comenzará a la 1:18 a. m., llegará a su punto máximo a las 3:02 a. m. y finalizará su fase parcial a las 4:47 a. m.

¿A qué se debe que este sea el más largo en tanto tiempo? Para León, en gran medida se relaciona con la distancia que tendrá la luna de la Tierra. Este eclipse sucederá justo un día antes del apogeo, el momento del calendario lunar en el que nuestro satélite está más lejos del planeta. Esto hace que, desde nuestra óptica, el paso lunar se vea más lento y podamos apreciarlo durante más tiempo.

Esta fotografía es de un eclipse de luna visto en nuestro país en marzo del 2007. Fotografía: Fundación Cientec

La física mexicana Julieta Fierro amplió en una entrevista en El Universal: “La Luna tiene una órbita ligeramente elíptica, como la Tierra. Estas tienen la característica de que cuando están más cerca del objeto principal se mueven más rápido y cuando están más lejos se mueven más despacio. Estas son las leyes de Kepler, que dicen cómo se mueven los planetas; y lo mismo sucede con el satélite”, profundizó la física mexicana.

León manifestó que este evento será visible en todo el país sin necesidad de equipo especial. Solo se necesitan ganas de aprender sobre este fenómeno astronómico y un buen abrigo para combatir el frío. Ni siquiera hará falta que el cielo esté totalmente despejado.

“Por ser viernes, sabemos que muchas personas tienen que trabajar o ir a la escuela o al colegio, por eso es que tal vez no todos puedan destinar su madrugada para esto. Sin embargo, podemos poner la alarma, abrigarnos, ver por la ventana y, si está despejado, salir al jardín.

“No necesitamos un cielo completamente despejado, si hay espacios sin nubes igual podremos ver el recorrido del fenómeno y ver a la Luna en tonos rojizos. Es casi total, solo quedará una ‘uñita’ fuera de este. Es un momento muy lindo para tomar fotografías, no necesitamos nada muy sofisticado, con la cámara del teléfono ya podemos tener algo bonito”, añadió.

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se da cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados. La Tierra está en medio del Sol y la Luna. Como el planeta se interpone, el Sol no se refleja directamente en nuestro satélite natural, entonces la Luna “se sumerge” en el cono de sombra de la Tierra.

Estos eventos se dan en la fase de luna llena. Este eclipse parcial en particular será “casi total” porque el 97% de la luna estará sumergida en la sombra de la Tierra, lo que deja solo un 3% fuera de este espacio.

Así sucede un eclipse lunar.

¿Por qué la Luna se pone roja?

León explica que si no existiera la atmósfera terrestre, la Luna desaparecería ante nuestros ojos durante el eclipse, no podríamos verla del todo. No obstante, la Luna se torna rojiza porque la luz del Sol se refracta en nuestra atmósfera. En otras palabras, como la luz del Sol debe pasar por la Tierra (y su atmósfera) para llegar a la Luna, se produce un cambio en su dirección y por la forma en la que la vemos, se torne rojiza.

Por las características de este eclipse, la especialista indicó que nuestro satélite se verá de un color rojizo más claro que en otras ocasiones y posiblemente tenga un borde azulado. Esto se debe a la sombras que se proyectarán cuando se unan el Sol, la Tierra y la Luna.

Apreciar estrellas y constelaciones

La madrugada de este viernes no solo podrán apreciarse las diferentes fases del eclipse, también las estrellas y constelaciones que están alrededor.

“Van a estar muy cerca de las pléyades, que son las siete cabritas”, dijo León. “Si el cielo está despejado es un muy buen momento para observarlas y tomar fotografías. Cuando la luna llena brilla opaca todo el cielo, al meterse a la sombra vuelven a verse las estrellas”, explicó León.

Los próximos eventos que los costarricenses podremos observar en el cielo también están relacionados con estrellas. La lluvia de estrellas Gemínidas se dará en las madrugadas del 13 y 14 de diciembre. Una semana después, entre el 20 y 21 de diciembre saldrá la popular “estrella del Niño”.

