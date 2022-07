Comunicado de prensa de Business Wire: TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, la empresa de medios y contenido en español líder en el mundo, anunció hoy los resultados financieros del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2022.

"El crecimiento de ingresos de dos dígitos en el segundo trimestre corona una primera mitad estelar de 2022. El segundo trimestre registró un trimestre histórico de crecimiento de las ventas de anuncios en México y un pago por adelantado (upfront) en los EE. UU. que creció de alrededor de quince hasta llegar al volumen más alto que hemos tenido en siete años. En los EE. UU., me emociona ver a los anunciantes demostrar su compromiso de apoyar y crecer con las audiencias hispanas en los EE. UU.", afirmó Wade Davis, director ejecutivo de TelevisaUnivision. "Este crecimiento nos permitió financiar el lanzamiento de ViX y ViX+ en la primera mitad de 2022 sin ninguna disminución material en el EBITDA. El hecho de que el crecimiento de nuestro negocio principal pueda financiar nuestras inversiones en transmisiones en directo (streaming) destaca el poder de nuestros activos únicos y la calidad y el enfoque de nuestra ejecución. Con el lanzamiento de nuestro servicio completo de transmisión en directo, estamos preparados para potenciar el ya impresionante crecimiento de nuestro negocio principal con la oportunidad masiva de transmisión global en español. Recién estamos comenzando a ejecutar nuestra visión y estoy entusiasmado con lo que le espera a TelevisaUnivision".

A menos que se indique lo contrario, todas las comparaciones son trimestrales, proforma1, en relación con el año anterior.

Aspectos destacados financieros y operativos2

-- El pago por adelantado (upfront) en EE. UU. de la temporada 2022/2023 cerró con el crecimiento de volumen más alto en siete años y el segundo año consecutivo de crecimiento de CPM

-- La participación de mercado en EE. UU. del horario estelar en español se expandió 40 puntos básicos (bps) a 63,2 %, mientras que la participación total de la audiencia en horario estelar de televisión aumentó 20 bps a un 7,0 %

-- Los canales de transmisión de México aumentaron su participación de mercado de lunes a viernes en 250 bps

-- Los ingresos pro forma crecieron un 11 % en el segundo trimestre y un 11 % en el primer semestre de 2022

-- El OIBDA ajustado proforma disminuyó un 8 % en el segundo trimestre y un 1 % en la primera mitad de 2022, a medida que aumentaron las inversiones de transmisión en directo de la compañía

-- Una transacción de refinanciamiento de 1500 millones de USD en junio amplió el perfil de vencimiento de la empresa y eliminó su tramo de deuda de mayor costo

-- La compañía finalizó el trimestre con 684 millones de USD en efectivo en su balance general, frente a los 529 millones de USD al final del trimestre anterior

-- El servicio de transmisión en directo por suscripción de VIX+ se lanzó el 21 de julio, y así se creó el servicio de streaming en español más completo del mundo

Discusión de resultados financieros y operacionales

Los números "Según lo informado" en las tablas a continuación incluyen solo la antigua Univision hasta el 31 de enero de 2022 e incluyen los negocios de contenido combinados de Univision y Televisa del 1 de febrero al 30 de junio de 2022. En 2021, los números "Según lo informado" solo incluyen los resultados de Univision. Los números "Pro Forma" se ajustan para incluir el negocio de contenidos de Televisa para todo 2021 y enero de 2022.

La Compañía ha decidido que para efectos comparables, todas las explicaciones se realizarán sobre una base pro forma.

-0- *T Seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 (sin auditar, en millones) EE. UU. México Total proforma Total, según lo informado 2T 222T 21Cambio2T 222T 21Cambio2T 222T 21Cambio2T 222T 21Cambio Publicidad $ 839,5 $ 749,6 12 % $ 397,8 $ 359,1 11 % $ 1237,3 $ 1108,7 12 % $ 1190,9 $ 749,6 59 % Suscripción y licencia 606,3 538,3 13 % 197,9 179,5 10 % 804,2 717,8 12 % 772,8 538,3 44 % Otros 15,1 46,0 (67 %) 44,3 15,8 180 % 59,4 61,8 (4 %) 57,2 46,0 24 % Ingresos totales $ 1460,9 $ 1333,9 10 % $ 640,0 $ 554,4 15 % 2100,9 1888,3 11 % 2020,9 1333,9 52 % Gastos totales de operación 1332,0 1109,0 20 % 1281,4 813,0 58 % OIBDA ajustado 3 $ 768,9 $ 779,3 (1 %) $ 739,5 $ 520,9 42 % *T

-0- *T Tres meses finalizados el 30 de junio de 2022 (sin auditar, en millones) EE. UU. México Total proforma Total, según lo informado 2T 222T 21Cambio2T 222T 21Cambio2T 222T 21Cambio2T 222T 21Cambio Publicidad $ 447,7 $ 407,2 10 % $ 220,9 $ 193,0 14 % $ 668,6 $ 600,2 11 % $ 668,6 $ 407,2 64 % Suscripción y licencia 296,7 269,2 10 % 100,8 91,8 10 % 397,5 361,0 10 % 397,4 269,2 48 % Otros 3,1 23,8 (87 %) 27,0 6,3 329 % 30,2 30,0 1 % 30,2 23,7 27 % Ingresos totales $ 747,5 $ 700,2 7 % $ 348,7 $ 291,1 20 % 1096,2 991,2 11 % 1096,2 700,1 57 % Gastos totales de operación 722,9 584,8 24 % 722,9 431,3 68 % OIBDA ajustado 3 $ 373,3 $ 406,4 (8) % $ 373,3 $ 268,8 39 % *T

Ingresos

Los ingresos consolidados crecieron un 11 % hasta los 1100 millones de USD. Los ingresos por publicidad aumentaron un 11 % impulsados por fuertes pagos por adelantado tanto en EE. UU. como en México, aumentos en la participación de mercado y crecimiento tanto en lineal como en transmisión en directo.

En los EE. UU., los ingresos por publicidad aumentaron un 10 %. La compañía continuó beneficiándose de la transmisión del pago por adelantado de la temporada 2021/2022, que produjo un crecimiento de volumen y precio entre los más altos de su historia. El trimestre también reflejó un fuerte crecimiento en la demanda de soluciones de marketing avanzadas, donde los ingresos crecieron un 66 %. La participación de las redes estadounidenses de la compañía en el horario de máxima audiencia en español aumentó 40 bps a 63,2 %, mientras que su participación en el horario de máxima audiencia televisiva total también aumentó 20 bps a 7,0 %.

En México, los ingresos por publicidad aumentaron un 14 %. El pago por adelantado de la temporada 2022, que estableció un récord, produjo una fuerte demanda de los clientes, con siete de las 10 principales categorías publicitarias aumentando su gasto durante el trimestre. Adicionalmente, el trimestre reflejó un incremento de 250 bps en la participación de mercado entre semana de los canales de transmisión de México.

Los ingresos por suscripciones y licencias aumentaron un 10 % en total y un 10 % en EE. UU. y México. El aumento se debió principalmente al crecimiento de los ingresos de la Distribución de programación de Video multicanal (Multichannel Video Programming Distribution, MVPD) virtuales, luego de la transmisión en YouTube TV que comenzó en el tercer trimestre de 2021. Además, la Compañía se benefició de la Reorganización4 que se llevó a cabo en mayo de 2021.

Gastos y rentabilidad

Los gastos operativos totales crecieron un 24 % a 723 millones de USD. El aumento refleja principalmente las inversiones en transmisión, luego del lanzamiento del servicio ViX AVOD el 31 de marzo y antes del lanzamiento del servicio de video a pedido por suscripción (Subscription Video On Demand, SVOD) de ViX+ el 21 de julio. El OIBDA ajustado descendió un 8 %.

Flujo de caja y balance

Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas fueron de 186,7 millones de USD para el primer semestre de 2022, en comparación con los 209 millones de USD del mismo período del año anterior. Las actividades de inversión incluyeron gastos de capital de 51,8 millones de USD en comparación con 15,0 millones de USD para el mismo período del año anterior.

La Compañía refinanció aproximadamente 1500 millones de USD de deuda, lo que generó un perfil de vencimiento extendido y una mayor parte de los gastos por intereses que es efectivamente una tasa fija. El índice de apalancamiento de la compañía, o deuda neta a una relación de ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (earnings before interests, taxes, depreciation and amortization, EBITDA), se mantuvo sin cambios desde el final del trimestre anterior en 5,5 veces. El efectivo disponible terminó el trimestre en 684 millones de USD, con liquidez incremental a través de líneas de crédito disponibles.

Combinación TelevisaUnivision

El 31 de enero de 2022, Grupo Televisa, S.A.B ("Televisa"; NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) y Univision Holdings II, Inc. ("UH Holdco") (junto con su subsidiaria de propiedad total, Univision Communications Inc., "Univision") anunció la finalización de la transacción entre los activos de contenido y producción de medios de Televisa y Univision. La nueva compañía, que se denomina TelevisaUnivision, Inc. (la "Compañía" o "TelevisaUnivision"), crea la compañía de contenido y medios en español líder en el mundo. TelevisaUnivision producirá y entregará contenido prémium para sus propias plataformas y para otras, al mismo tiempo que brindará soluciones innovadoras para anunciantes y distribuidores a nivel mundial.

Transacción de reorganización

El 12 de marzo de 2021, Univision Holdings, Inc ("UHI") celebró un acuerdo de reorganización, que se cerró el 18 de mayo de 2021, en virtud del cual, entre otras cosas, UH Holdco (formalmente conocida como Searchlight III, UTD, L.P. "Searchlight") se convirtió en propietario del 100 % del capital social emitido y en circulación de UHI a través de una serie de transacciones (la "Reorganización"). Antes de la Reorganización, UH Holdco tenía una participación no mayoritaria en UHI. Tras la consumación de la Reorganización, la entidad Searchlight existente se convirtió en una corporación de Delaware y se le cambió el nombre a Univision Holdings II, Inc. Como resultado de la Reorganización, se estableció una nueva base de contabilidad el 18 de mayo de 2021 (la "Fecha de la Reorganización"), lo que resultó en la remedición de los activos obtenidos y los pasivos asumidos de la Compañía a su valor razonable a esa fecha. Los períodos anteriores a la fecha de reorganización se identifican como "Predecesor" y el período posterior a la fecha de reorganización se identifica como "Sucesor".

Acerca de TelevisaUnivision, Inc.

Como la compañía de contenido y medios en español líder en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca más grande de contenido propio y capacidades de producción líderes en la industria que impulsan sus ofertas de transmisión en directo, televisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión de mayor audiencia Univision y UniMás en los EE. UU. y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 cadenas de cable en español, incluidas Galavisión y TUDN, la cadena de deportes en español N.º 1 en los EE. UU. y México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en los EE. UU. y cuatro canales de transmisión en México afiliados a 222 estaciones de televisión, el estudio Videocine y Uforia, el hogar de la música latina, que abarca 57 estaciones de radio estadounidenses propias u operadas, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar de los servicios globales de transmisión en directo ViX y Blim TV, que en conjunto presentan más de 50 000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talentos de primer nivel. Los activos digitales prominentes de la compañía incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría. Para obtener más información, visite televisaunivision.com.

Declaraciones a futuro y Protección legal

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen "declaraciones a futuro" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995. En algunos casos, puede identificar declaraciones a futuro por términos como "anticipar", "planear", "puede", "pretender", "hará", "esperar", "creer", "optimista" o el negativo de estos términos y expresiones similares destinadas a identificar declaraciones a futuro.

Estas declaraciones a futuro reflejan nuestras opiniones actuales con respecto a eventos futuros y se basan en suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Además, estas declaraciones a futuro presentan nuestras estimaciones y suposiciones solo a la fecha de este comunicado de prensa. La empresa no asume ninguna obligación de modificar o revisar ninguna declaración a futuro para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha en que se realizó la declaración a futuro.

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones a futuro incluyen: riesgos e incertidumbres relacionados con la integración en curso del negocio de contenido de Televisa después del cierre y las interrupciones en el negocio y las operaciones de la Compañía causadas por la integración en curso del negocio de contenido de Televisa de los riesgos e incertidumbres de la Combinación de Negocios de TelevisaUnivision con respecto a nuestra capacidad para ejecutar nuestra estrategia de crecimiento; riesgos e incertidumbres en cuanto a la naturaleza incierta y en evolución de la pandemia de la COVID-19 y su impacto en la Compañía, la industria de los medios y la economía en general, incluida la interferencia o el aumento del costo de la producción de la Compañía o de sus socios y programación, cambios en los ingresos por publicidad, suspensión de eventos deportivos y otros eventos en vivo, e interrupciones en las operaciones de la Compañía; y otros factores como se describen en las "Declaraciones a futuro" en el Paquete de informes de la Compañía. Los resultados reales pueden diferir considerablemente debido a estos riesgos e incertidumbres. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar la información a futuro contenida en este comunicado de prensa.

-0- *T UNIVISION COMMUNICATIONS INC. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS(No auditado y en miles) Tres meses finalizados el 30 de junio de 2022 Período del 18 de mayo de 2021 al 30 de junio de 2021 Período del 1 de abril de 2021 al 17 de mayo de 2021(Sucesor) 4 (Sucesor) 4 (Predecesor) 4 Ingresos $ 1 096 200 $ 357 000 $ 343 200 Gastos operativos directos 459 000 128 900 136 300 Gastos por ventas, generales y administrativos 337 900 86 000 85 600 Pérdida por depreciación - - 68 400 Reestructuraciones, indemnizaciones y cargos relacionados 31 100 9300 3600 Depreciación y amortización 134 200 38 200 17 900 (Ganancia) pérdida en disposiciones (300) - 200 Ingresos operativos 134 300 94 600 31 200 Otros gastos (ingresos): Gastos por intereses 124 800 49 500 57 000 Ingresos por intereses (2800) (100) - Amortización de costos de financiamiento diferidos 3000 300 2100 Ganancia sobre extinción de deuda (5300) - - Costos relacionados con la adquisición y otros, neto 23 300 (21 700) 1500 (Pérdida) Ingresos antes de impuestos a la utilidad (8700) 66 600 (29 400) (Beneficio) provisión para impuestos sobre la renta (1200) 12 200 (11 600) Ingresos (pérdidas) netos $ (7500) $ 54 400 $ (17 800) *T

-0- *T Seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 Período del 18 de mayo de 2021 al 30 de junio de 2021 Período del 1 de enero de 2021 al 17 de mayo de 2021 (Sucesor) 4 (Sucesor) 4 (Predecesor) 4 Ingresos $ 2 020 900 $ 357 000 $ 976 900 Gastos operativos directos 801 800 128 900 377 000 Gastos por ventas, generales y administrativos 585 800 86 000 230 300 Pérdida por depreciación - - 92 900 Reestructuraciones, indemnizaciones y cargos relacionados 44 800 9300 7600 Depreciación y amortización 249 100 38 200 52 900 (Ganancia) pérdida en disposiciones (12 200) - 500 Ingresos operativos 351 600 94 600 215 700 Otros gastos (ingresos): Gastos por intereses 239 600 49 500 167 400 Ingresos por intereses (3300) (100) - Amortización de costos de financiamiento diferidos 5400 300 6200 Ganancia sobre extinción de deuda (5300) - - Costos relacionados con la adquisición y otros, neto 67 700 (21 700) (12 000) Ingresos antes del impuesto sobre la renta 47 500 66 600 54 100 Provisión para impuesto a la renta 19 000 12 200 5900 Ingresos netos $ 28 500 $ 54 400 $ 48 200 *T

-0- *T UNIVISION COMMUNICATIONS INC. Y FILIALES BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS(En miles, excepto la información de las acciones y por acción) 30 de junio de 2022 31 de diciembre de 2021ACTIVOS(Sin auditar) Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 684 400 $ 647 000 Efectivo restringido - 1 071 300 Cuentas por cobrar, menos provisión para cuentas de cobro dudoso de 3500 USD en 2022 y 4400 USD en 2021 982 200 669 000 Derechos del programas y prepagos 622 800 91 800 Activos por impuestos diferidos 309 700 - Impuestos sobre la renta 116 100 1900 Gastos prepagados y otros 317 900 96 400 Activos corrientes totales 3 033 100 2 577 400 Propiedad, planta y equipamiento, neto 948 600 466 300 Activos intangibles, netos 6 725 900 5 194 100 Fondo de comercio 7 499 400 5 444 400 Derechos del programas y prepagos 213 100 41 000 Inversiones 229 200 98 100 Arrendamiento operativo de activos por derecho de uso 187 900 164 100 Otros activos 131 400 70 000 Total de activos $ 18 968 600 $ 14 055 400 PASIVO Y CAPITAL ACCIONARIO Pasivos corrientes: Cuentas por pagar y pasivos acumulados $ 889 000 $ 549 600 Ingresos diferidos 570 600 68 400 Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 49 100 43 200 Porción corriente de la deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero 89 200 30 400 Pasivos corrientes totales 1 597 900 691 600 Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero 9 839 200 8 468 600 Pasivo por impuestos diferidos, neto 895 800 1 058 100 Ingresos diferidos 74 300 167 500 Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes 184 400 169 400 Otros pasivos a largo plazo 196 900 105 000 Total de pasivos 12 788 500 10 660 200 Capital accionario: Acciones comunes, valor nominal de 0,01 USD; 100 000 acciones autorizadas en 2022 y 2021, 1000 acciones emitidas y en circulación al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 - - Capital adicional pagado 5 811 100 3 293 600 Remanente 114 000 85 500 Otros resultados integrales acumulados 255 000 16 100 Capital accionario total 6 180 100 3 395 200 Total pasivo y capital accionario $ 18 968 600 $ 14 055 400 *T

-0- *T UNIVISION COMMUNICATIONS INC. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS(No auditado y en miles) Seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 Período del 18 de mayo de 2021 al 30 de junio de 2021 Período del 1 de enero de 2021 al 17 de mayo de 2021 (Sucesor) 4 (Sucesor) 4 (Predecesor) 4 Flujos de caja de actividades operativas: Ingresos netos $ 28 500 $ 54 400 $ 48 200 Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas: Depreciación 94 500 11 200 31 000 Amortización de activos intangibles 154 600 27 000 21 900 Amortización de costos de financiamiento diferidos 5400 300 6200 Amortización de derechos de programas y prepagos 472 400 31 500 69 600 Impuesto a la renta diferido 5900 11 600 (2600) Compromisos publicitarios diferidos no monetarios (5200) (5000) (17 500) Pérdida por depreciación - - 92 900 Gasto de extinción de deuda 17 600 - - Compensación basada en acciones 58 300 1600 4000 (Ganancia) pérdida en disposiciones (12 200) - 500 Otras partidas no monetarias (33 400) (34 900) (16 100) Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar, neto 57 900 (37 000) 67 000 Derechos del programas y prepagos (534 400) (27 300) (76 400) Gastos prepagados y otros 5900 (200) (4800) Cuentas por pagar y pasivos acumulados (129 600) (6300) (42 500) Ingresos diferidos 21 800 (4700) (2100) Otros pasivos a largo plazo 4700 (18 800) 6500 Otros activos (26 000) (2600) 22 900 Efectivo neto provisto por actividades operativas 186 700 800 208 700 Flujos de caja de actividades de inversión: Gastos de capital (51 800) (2500) (12 500) Producto de la venta de inversiones y otros activos 9600 - 34 200 Inversiones y otras adquisiciones (32 600) - (31 300) Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido (3 034 600) - - Efectivo neto utilizado en actividades operativas (3 109 400) (2500) (9600) Flujos de caja de actividades de financiación: Ingresos por la emisión de la deuda a largo plazo 2 531 300 1 050 000 - Pagos de la deuda a largo plazo y arrendamientos financieros (1 521 800) (600) (54 500) Pagos de deuda revolvente - (600) (63 200) Pagos de comisiones de refinanciación (76 600) (19 600) - Pagos de permuta de intereses (18 300) - - Pago de dividendos a nombre de TelevisaUnivision, Inc. (17 100) - Recompra de acciones ordinarias a nombre de TelevisaUnivision, Inc. (3800) (100) - Pago de impuestos relacionados con la liquidación de acciones netas (3300) - (800) Aporte de capital de la Matriz, neto de comisiones 1 002 400 8300 - Efectivo neto provisto por (usado en) actividades financieras 1 892 800 1 037 400 (118 500) Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (1 029 900) 1 035 700 80 600 Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 2600 - - Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período 1 720 100 606 000 525 400 Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, al final del período 5 $ 692 800 $ 1 641 700 $ 606 000 *T

CONCILIACIÓN DE INGRESOS NETOS CON EL OIBDA AJUSTADO 3

La gerencia de la Compañía evalúa el desempeño operativo para planificar y pronosticar operaciones comerciales futuras considerando el OIBDA ajustado (como se describe a continuación) y el OIBDA ajustado por crédito bancario (como se describe a continuación). La gerencia también utiliza el OIBDA ajustado por crédito bancario para evaluar la capacidad de la Compañía de cumplir con ciertos convenios financieros contenidos en las líneas de crédito sénior garantizadas de la Compañía y los instrumentos de emisión que rigen sus notas sénior. El OIBDA ajustado y el OIBDA ajustado por crédito bancario eliminan los efectos de ciertas partidas que la Compañía no considera indicativos de su desempeño operativo básico. El OIBDA ajustado representa el resultado operativo antes de depreciación, amortización y ciertos ajustes adicionales al resultado operativo. El OIBDA ajustado por crédito bancario representa el OIBDA ajustado con ciertos ajustes adicionales permitidos en virtud de las líneas de crédito sénior garantizadas de la Compañía y sus contratos de emisión que rigen las notas sénior que incluyen adiciones y/o deducciones, según corresponda, para gastos específicos de optimización comercial e ingresos (pérdidas) de inversiones de capital en entidades cuyos resultados se consolidan en la utilidad (pérdida) operativa de la Compañía, que no son tratadas como subsidiarias, y por algunos otros gastos. El OIBDA ajustado y el OIBDA ajustado por crédito bancario no son indicadores o alternativas a los ingresos operativos tal como se refleja en los estados financieros consolidados y no deben utilizarse como tales. No son medidas de rendimiento financiero según los PCGA y no deben considerarse de forma aislada o como un sustituto de las medidas de rendimiento preparadas de acuerdo con los PCGA. Dado que la definición del OIBDA ajustado y el OIBDA ajustado por crédito bancario puede variar entre empresas e industrias, ninguna debe utilizarse como una medida de rendimiento entre empresas. La Compañía proporciona una conciliación de los términos que no son de los PCGA del OIBDA ajustado y el OIBDA ajustado por crédito bancario con el ingreso neto, que es la medida financiera de los PCGA más directamente comparable.

Las tablas a continuación establecen una conciliación de los términos que no son de los PCGA del OIBDA ajustado y el OIBDA ajustado por crédito bancario con el ingreso neto.

-0- *T Tres meses finalizados el 30 de junio de 2022(No auditado, en miles) Ingresos operativos $ 134 300 Menos gastos incluidos en la utilidad (pérdida) operativa pero excluidos del OIBDA ajustado: Depreciación y amortización 134 200 Pérdida por depreciación 6 - Reestructuraciones, indemnizaciones y cargos relacionados 31 100 Ganancia en disposiciones 7 (300) Compensación basada en acciones 39 800 Ajustes de precio de compra 32 500 Otros ajustes 8 1700 OIBDA ajustado $ 373 300 OIBDA ajustado $ 373 300 Menos gastos incluidos en el OIBDA Ajustado pero excluidos del OIBDA Ajustado por crédito Bancario: 9 4300 OIBDA ajustado por Crédito Bancario $ 377 600 *T

-0- *T Tres meses finalizados el 30 de junio de 2021(No auditado, en miles) Ingresos operativos $ 125 800 Menos gastos incluidos en la utilidad (pérdida) operativa pero excluidos del OIBDA ajustado: Depreciación y amortización 56 100 Pérdida por depreciación 68 400 Reestructuraciones, indemnizaciones y cargos relacionados 12 900 Pérdida en disposiciones 200 Compensación basada en acciones 3300 Ajustes de precio de compra - Otros ajustes 2100 OIBDA ajustado $ 268 800 OIBDA ajustado $ 268 800 Menos gastos incluidos en el OIBDA Ajustado pero excluidos del OIBDA Ajustado por crédito Bancario: 4000 OIBDA ajustado por Crédito Bancario $ 272 800 *T

Las tablas a continuación establecen una conciliación de los términos que no son de los PCGA del OIBDA ajustado y el OIBDA ajustado por crédito bancario con el ingreso neto.

-0- *T Seis meses finalizados el 30 de junio de 2022(No auditado, en miles) Ingresos operativos (pérdida) $ 351 600 Menos gastos incluidos en la utilidad (pérdida) operativa pero excluidos del OIBDA ajustado: Depreciación y amortización 249 100 Pérdida por depreciación - Reestructuraciones, indemnizaciones y cargos relacionados 44 800 Ganancia en disposiciones (12 200) Compensación basada en acciones 58 300 Ajustes de precio de compra 44 100 Otros ajustes 3800 OIBDA ajustado $ 739 500 OIBDA ajustado $ 739 500 Menos gastos incluidos en el OIBDA Ajustado pero excluidos del OIBDA Ajustado por crédito Bancario: 8 700 OIBDA ajustado por Crédito Bancario $ 748 200 *T

-0- *T Seis meses finalizados el 30 de junio de 2021(No auditado, en miles) Ingresos operativos (pérdida) $ 310 300 Menos gastos incluidos en la utilidad (pérdida) operativa pero excluidos del OIBDA ajustado: Depreciación y amortización 91 100 Pérdida por depreciación 92 900 Reestructuraciones, indemnizaciones y cargos relacionados 16 900 Pérdida en disposiciones 500 Compensación basada en acciones 5600 Ajustes de precio de compra - Otros ajustes 3600 OIBDA ajustado $ 520 900 OIBDA ajustado $ 520 900 Menos gastos incluidos en el OIBDA Ajustado pero excluidos del OIBDA Ajustado por crédito Bancario: 7800 OIBDA ajustado por Crédito Bancario $ 528 700 *T

-0- *T 1 Los resultados pro forma asumen que la adquisición del negocio de contenido de Televisa ocurrió el 1 de enero de 2021. 2 A menos que se indique lo contrario, toda la información de índices de audiencia en los EE. UU. se presenta para Adultos de 18 a 49 años en horario estelar en español, y en México es de Personas de 4 años en adelante en 28 ciudades de acuerdo con Nielsen IBOPE. 3 Consulte la página 8 para obtener una descripción del término OIBDA ajustado que no es de los PCGA, una conciliación con el ingreso neto y las limitaciones de su uso. 4 La Compañía adoptó la contabilidad pushdown (que reflejan los costos incurridos por la sociedad controlante en la adquisición) el 18 de mayo de 2021 (la "Fecha de reorganización") como resultado de la transacción de Reorganización definida y discutida en "Transacción de reorganización". Como resultado de la aplicación de la contabilidad pushdown, los estados financieros de la Compañía para los períodos anteriores a la Fecha de Reorganización no son comparables con los de los períodos posteriores a la Fecha de reorganización. Las referencias a "Sucesor" se refieren a la Compañía en o después de la Fecha de reorganización. Las referencias a "Predecesor" se refieren a la Compañía antes de la Fecha de reorganización. Los resultados operativos de los períodos Sucesor y Predecesor no son necesariamente indicativos de los resultados esperados para un año fiscal completo. Las referencias como "Compañía", "nosotros", "nuestro" y "nos" se refieren a Univision Communications Inc. y sus subsidiarias consolidadas, ya sean Predecesoras y/o Sucesoras, según corresponda. Los números de los periodos de tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 son parte del período del Sucesor y los periodos de tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2021 se presentan sobre una base combinada de Predecesor y Sucesor. 5 El efectivo restringido incluido dentro de Gastos prepagados y otros y Otros activos fue de 8,4 millones de USD y 1,8 millones de USD al 30 de junio de 2022 y 2021, respectivamente. El saldo de efectivo restringido de 2022 se refiere a montos de depósito en garantía para comisiones de agencias, ciertos arrendamientos y pagos de subvenciones. El saldo de efectivo restringido de 2021 se refiere a montos de depósito en garantía para ciertos requisitos de arrendamiento y concesión. 6 La pérdida por depreciación en 2021 está relacionada con la reducción de las licencias de la FCC (Federal Communications Commission [Comisión Federal de Comunicaciones]), derechos de programas y cargos a ciertos activos de arrendamiento. 7 La ganancia por disposiciones en 2022 se relaciona principalmente con la venta de ciertos activos y la cancelación de activos relacionados con las instalaciones. La pérdida por disposición en 2021 se relaciona principalmente con la cancelación de activos relacionados con las instalaciones. 8 Otros ajustes en 2022 y 2021 a los ingresos operativos se componen principalmente de elementos inusuales e infrecuentes según lo permitido por nuestro contrato de crédito y los gastos operativos en relación con la COVID-19. 9 Según el contrato de crédito de la Compañía que rige las líneas de crédito sénior garantizadas de la Compañía y los contratos de emisión que rigen las notas sénior de la Compañía, el OIBDA ajustado por crédito bancario permite la adición y/o deducción, según corresponda, a los ingresos (pérdidas) específicos de inversiones de capital en entidades, cuyos resultados se consolidan en la utilidad (pérdida) operativa de la Compañía, que no se tratan como subsidiarias, en cada caso bajo dichas líneas de crédito y contratos de emisión, y algunos otros gastos. Los montos para ciertas entidades que no son tratadas como subsidiarias bajo las líneas de crédito sénior garantizadas de la Compañía y los instrumentos de emisión que rigen las notas sénior de la Compañía arriba mencionadas representan la eliminación residual después de otras exclusiones permitidas del OIBDA ajustado por crédito bancario. Además, se permiten ciertos ajustes contractuales bajo las líneas de crédito sénior garantizadas y los contratos de emisión de la Compañía a la utilidad (pérdida) operativa según las líneas de crédito sénior garantizadas de la Compañía y los contratos de emisión que rigen las notas sénior de la Compañía en todos los períodos relacionados con el tratamiento de la línea de crédito de cuentas por cobrar bajo los PCGA que existían cuando se celebraron originalmente las líneas de crédito y otras entradas misceláneas. *T

