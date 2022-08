Comunicado de prensa de Business Wire: Xpansiv

Xpansiv, la principal plataforma de infraestructura de mercado para materias primas ambientales, anunció hoy un acuerdo por el cual comprará Evolution Markets, una empresa corredora de bolsa líder en los mercados mundiales de carbono, renovables y energía. La entidad combinada aprovechará la base de más de 2.000 clientes de Evolution Markets, entre los que se encuentran muchas de las empresas energéticas, corporaciones, servicios públicos e instituciones financieras más prominentes del mundo.

"Estamos muy contentos de poder seguir ampliando y potenciando nuestra infraestructura de mercados ambientales y energéticos a través de esta adquisición", comentó el presidente y director de operaciones de Xpansiv, John Melby. "Juntos podemos ejecutar nuestra estrategia con más eficacia para escalar nuestra plataforma mundial. El equipo experto de Evolution Markets ayudará a impulsar las iniciativas de ventas y marketing mientras trabajamos para llevar los beneficios de nuestra infraestructura, es decir, transparencia, escala y confianza, a los mercados ambientales de rápido crecimiento".

"Estamos orgullosos de lo que hemos construido en los últimos 20 años y la combinación potente con Xpansiv nos ayudará a impulsar la innovación continua en las soluciones de mercado para tratar el cambio climático", explicó el cofundador y presidente ejecutivo de Evolution Markets, Andrew Ertel. "La transición energética mundial y la creciente ambición de las empresas por reducir la huella de carbono exigen una infraestructura de mercado de la próxima generación, que es lo que ofrecerá Xpansiv, con la ayuda de Evolution Markets".

Se estima que la adquisición se concretará antes de finales de año, una vez que se reciban las aprobaciones regulatorias y se cumplan las condiciones de cierre habituales. Tras el cierre de la operación, Evolution Markets funcionará como una filial de su propiedad. La reciente inversión estratégica de Blackstone en Xpansiv financiará la compra.

"Estamos ansiosos por colaborar para poder ampliar los mercados ambientales y de transición energética para satisfacer la creciente demanda de soluciones fiables y de mercado", aseguró el director general de Evolution Markets, Evan Ard. "Al sumarse a Xpansiv, Evolution Markets podrá seguir construyendo su huella de soluciones sostenibles y sus servicios de transacciones en los mercados ambientales y energéticos, lo que posicionará mejor a nuestros clientes para competir en un mundo con restricciones de carbono".

"Con la inclusión de APX y Evolution Markets, Xpansiv es la principal plataforma de infraestructura de mercado para las materias primas ambientales", señaló el director general de Xpansiv, Joe Madden. "Proporcionamos un camino claro hacia la acción, conectando a los compradores con los vendedores de materias primas ambientales vitales, con compensaciones de carbono, créditos de energía renovable (CER) y combustibles de bajo carbono, elementos imprescindibles para la descarbonización global".

Evolution Markets fue asesorada en la transacción por JMP Securities, una empresa de Citizens, que actuó como único asesor financiero y Stroock & Stroock & Lavan LLP que actuó como asesor legal. Venable LLP actuó como asesor legal de Xpansiv.

Xpansiv suministra la infraestructura de mercado y la plataforma de datos para las materias primas de carbono, renovables y energía digital. Estas materias primas inteligentes aportan transparencia y liquidez a los mercados, permitiendo a los participantes valorar la energía, el carbono y el agua para afrontar los retos de un mundo rico en información y con recursos limitados. Las principales unidades de negocio de la empresa son CBL, la mayor bolsa al contado de materias primas ambientales, incluidos el carbono, los certificados de energías renovables y el gas natural digital H2OX, la principal bolsa al contado de agua XSignals, que proporciona datos de mercado históricos y al final del día EMA, el principal sistema de gestión de carteras multirregistro para todas las materias primas ambientales y APX, el principal proveedor de infraestructura de registro para los mercados energéticos y ambientales. Xpansiv es el nexo digital donde se fusionan la sostenibilidad y las señales de precio. Xpansiv.com

Evolution Markets Inc. proporciona servicios financieros estratégicos y transaccionales líderes en el sector a los participantes en los mercados globales del medio ambiente y la energía. Creada en el año 2000, la empresa se ha convertido en el líder de los mercados ecológicos, aprovechando su experiencia y conocimientos inigualables en nombre de los participantes en los mercados extrabursátiles (OTC) mundiales del carbono, las emisiones, las energías renovables y la energía, el gas natural, el petróleo, el combustible nuclear y los biocombustibles. Con sede en White Plains, Nueva York, Evolution Markets atiende a sus clientes en seis continentes desde sus sucursales en Nueva York, Houston, Londres y Niza. www.evomarkets.com

