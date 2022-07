Comunicado de prensa de Business Wire: Veza

Veza, la plataforma de seguridad de datos basada en el poder de la autorización, anunció hoy que la compañía se ha asociado con Google Cloud; este anuncio también reveló una integración de productos que permitirá que los clientes de Google Cloud aprovechen las capacidades de la plataforma de seguridad de datos de Veza en su ecosistema de múltiples nubes.

Veza, que se lanzó recientemente en abril de 2022 luego de dos años de desarrollo sigiloso, facilita la comprensión, la gestión y el control de quién puede y debe realizar qué acción sobre qué datos. Con esta nueva integración, los clientes de Google Cloud ahora pueden acceder directamente a las capacidades de la plataforma de seguridad de datos basada en autorización de Veza, que está integrada con Google Cloud Policy Analyzer, para identificar, administrar y controlar las identidades externas y las cuentas de servicio que tienen acceso a los servicios de Google Cloud (Looker, BigQuery y más). Esta asociación promueve la relación entre Google y Veza, la cual comenzó en 2021 cuando GV lideró la inversión de la Serie B en Veza y el socio de GV, Karim Faris, se incorporó al Directorio de Veza.

"La nube se está convirtiendo rápidamente en la huella principal de las organizaciones. Al priorizar la seguridad e invertir en ella, Google Cloud se ha ganado una posición diferenciada en el mercado", afirmó Tarun Thakur, cofundador y director ejecutivo de Veza. "La integración inicial de productos entre Veza y Google Cloud, cuya demostración pública se realizó en la Cumbre sobre Seguridad de Google Cloud en mayo de este año, es un poderoso ejemplo de cómo la inteligencia del gráfico de autorización de Veza puede reforzar la seguridad de los datos de los clientes de Google Cloud. La integración demuestra cómo la información sobre la relación entre la identidad y los datos de la plataforma Veza se puede extraer directamente de Google Cloud Policy Analyzer, lo que permite a los clientes asegurar tanto los datos de Google Cloud (Looker, BigQuery, buckets de Google Storage, etc.) para los que las identidades de múltiples nubes (AD, Azure AD, Okta, etc.) tienen permisos asignados como los datos en entornos de múltiples nubes (AWS, Snowflake, etc.) a los que acceden las identidades de Google Cloud".

"Proteger los entornos de la nube y los datos de los delitos cibernéticos y las amenazas es una prioridad clave de las organizaciones de todo el mundo", afirmó Sunil Potti, gerente general y vicepresidente de Seguridad de la Nube de Google Cloud. "Ahora que la plataforma de Veza está disponible junto con la infraestructura global y segura de Google Cloud, los clientes podrán implementar rápidamente las soluciones que necesitan para comprender mejor sus datos, controlarlos y tomar medidas de manera segura con respecto a ellos en sus entornos de múltiples nubes".

La plataforma de seguridad de datos de Veza agrega información de identidad de los seres humanos, las cuentas de servicio y las entidades de IAM en la nube, y los datos de autorización de las aplicaciones y los sistemas de datos, lo que brinda a las organizaciones un plano de control centralizado y basado en SaaS para visualizar, administrar y supervisar los controles de acceso a los datos a través del gráfico de autorización de Veza. Veza se integra con proveedores de identidad en la nube, aplicaciones SaaS y personalizadas, y sistemas de datos, y traduce los derechos y permisos específicos del sistema a un lenguaje empresarial común y comprensible para el ser humano, que en la plataforma se visualiza como permisos vigentes. La plataforma aporta un enfoque novedoso para la seguridad de datos, ya que permite que las organizaciones aborden casos de uso clave de seguridad de datos a través de las revisiones y certificaciones de acceso para las aplicaciones SaaS y los sistemas de datos, la administración de los accesos privilegiados a datos y aplicaciones, la seguridad y gobernanza de lagos de datos, la administración de derechos de nube, y mucho más. Además, ofrece información ordenada según la prioridad, proporciona flujos de trabajo de acceso y ofrece recomendaciones procesables para remediar cuentas con exceso de privilegios, lo que permite a los equipos de Seguridad y Tecnología de la Información (TI) corregir las anomalías y ajustar el alcance de los permisos de su organización para protegerse contra el cibersecuestro de datos (ransomware) y otras filtraciones de datos.

A medida que las organizaciones continúan adaptándose a las demandas cambiantes del trabajo híbrido a distancia y en la oficina, los entornos de nubes múltiples e híbridas (aquellos que cuentan con múltiples proveedores de datos, aplicaciones, computación y sistemas de infraestructura dispares) se están convirtiendo en los entornos de uso habitual. De acuerdo con el Informe sobre el estado de la nube 2022 de Flexera, el 89 % de las compañías encuestadas operan en múltiples nubes y, de las compañías restantes, solo el 2 % opera en nubes privadas únicas y el 9 % en nubes públicas únicas. Esta tendencia conduce a una red distribuida de datos, relaciones y puntos de acceso que cambian constantemente y son difíciles de rastrear y proteger.

Veza y Google Cloud ya tienen varios clientes conjuntos implementados en las industrias de software SaaS, tecnología de marketing y medios de comunicación, incluido Vox Media.

"Para apoyar el crecimiento de Vox Media y las crecientes actividades de fusiones y adquisiciones sin comprometer la seguridad, debemos asegurarnos de que, en todas nuestras marcas, los usuarios adecuados tengan acceso solo a los datos a los que necesitan acceso, y que tengamos plena visibilidad de lo que pueden hacer con esos datos", explicaAteeb Ahmad, director sénior de Infraestructura de TI en Vox Media. "Gracias al trabajo conjunto de Veza y Google Cloud, hemos podido administrar sin problemas los controles de acceso a nuestros datos para nuestra fusión más grande hasta la fecha, y también hemos podido ajustar el alcance de los permisos de identidad a los datos, incluso a medida que crece nuestra huella con Google Cloud y otras tecnologías".

"Los principales beneficios de los entornos de múltiples nubes y del cambio de arquitectura generacional de los sistemas de datos modernos también representan sus mayores riesgos: la seguridad de los datos, la escalabilidad, la flexibilidad y la colaboración fluida", advierte Thakur. "Cuando las organizaciones permiten que los trabajadores pasen de una nube a otra para aprovechar los datos en todo su ecosistema de múltiples nubes, fomentan el crecimiento, permiten más inteligencia y promueven la agilidad. Sin embargo, tales aplicaciones y sistemas de datos también son más porosos y corren un mayor riesgo de exposición a delitos cibernéticos y cibersecuestro de datos. Creamos la Plataforma de Autorización Central de Veza específicamente para los entornos de múltiples nubes, para que las organizaciones puedan implementar políticas sólidas de control de acceso: Veza evalúa continuamente estas políticas y permite tanto los flujos de trabajo automatizados para las revisiones de acceso, como la eliminación automatizada de los accesos para las combinaciones tóxicas y obsoletas, y facilita la solicitud y concesión de permisos de acceso para cualquier aplicación, dato o servicio".

Veza es la plataforma de seguridad de datos basada en el poder de la autorización. Nuestra plataforma está diseñada específicamente para entornos híbridos de múltiples nubes ayudándole a usar y compartir sus datos de manera segura. Veza facilita la comprensión, la gestión y el control de quién puede y debe realizar qué acción sobre qué datos. Organizamos metadatos de autorización entre proveedores de identidad, sistemas de datos, proveedores de servicios en la nube y aplicaciones SaaS, todo para abordar los desafíos de seguridad de datos más difíciles de la era moderna. Fundada en 2020, la compañía está financiada por inversores de primer nivel, incluidos Accel, Bain Capital, Ballistic Ventures, Blackstone, GV, Norwest Venture Partners y True Ventures. Para obtener más información, visítenos en veza.com. Puede seguir a Veza en LinkedIn o en Twitter, @vezainc.

