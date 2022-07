Comunicado de prensa de Business Wire: Intelly

La empresa fintech basada en blockchain Intelly está presentando una plataforma de inversiones inmobiliarias de NFT fraccional (F-NFT) el próximo 20 de julio. Los inversores podrán acceder a inversiones en todo el mundo con el token INTL de Intelly para comprar activos inmobiliarios en su plataforma de inversiones inmobiliarias descentralizada. Intelly ha completado con éxito su oferta inicial de monedas a comienzos de 2022 y ha creado Intelly Exchange, un mercado inmobiliario líquido donde los inversores pueden negociar F-NFT, cuyo precio asignan los participantes en el mercado en función de la rentabilidad subyacente del activo. Este mercado incluirá proyectos de los sectores residencial, comercial y empresarial, como un club de playa patrocinado por una marca o un restaurante, que se tokenizan a través de F-NFT para permitir que los inversores alternen entre inversiones en cuestión de segundos y según su preferencia de riesgo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220714005430/es/

Intelly Launches an Innovative Real Estate Investment Platform on 20 July 2022 (Photo: Business Wire)

Transformamos las inversiones inmobiliarias gracias a la tecnología de blockchain

Ismet Tasceken, director ejecutivo de Intelly, comentó: "El extraordinario clima de negocios de Suiza ofrece una estabilidad y una predictibilidad esenciales para las empresas fintech que buscan activamente transformar activos como bienes inmuebles mediante tecnología de blockchain. Pese a que el sector inmobiliario ahora tiene un valor estimado superior a los 3,7 billones de dólares, la industria padece ineficiencias que ya llevan décadas. Nuestro plan es aprovechar nuestros más de 30 años de experiencia, contactos en la industria y el poder de blockchain para liberar el potencial de una nueva era en inversiones inmobiliarias".

Se espera que el mercado de la tokenización alcance los 9200 millones de dólares para 2030

Las inversiones inmobiliarias son rentables a largo plazo, pero requieren un pago inicial significativo que puede ser una barrera para el ingreso para muchos inversores. La plataforma F-NFT de Intelly elimina muchos de los pasos requeridos para participar en la inversión inmobiliaria. El ecosistema centralizado de Intelly actúa como puente entre los mundos físico y virtual, permitiendo participar en un mercado de tokenización de rápido crecimiento. Se espera que este mercado alcance los 9200 millones de dólares para 2030. Señalando que la plataforma comenzará a operar el 20 de junio, Tasceken agrega lo siguiente: "Lo que diferencia a Intelly de la competencia es la excelencia de su tecnología propietaria, combinada con la profundidad de su penetración en la industria. Esto, junto con nuestra solidez financiera, experiencia y visión, garantizará la creación de oportunidades rentables para nuestros clientes a través de inversiones inmobiliarias tokenizadas".

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220714005430/es/

Contacto

Carlos R. Tuzun contact@intelly.tech https://intelly.tech

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.