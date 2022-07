Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi

Luego de ser pioneros en prácticas sustentables por décadas, MARTINI, el vermut y el vino espumoso italiano número uno del mundo de la empresa familiar Bacardi, alcanzó un hito en materia de sustentabilidad: la totalidad de las bodegas de toda la cartera de MARTINI cuenta ya con la certificación de sustentabilidad.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005235/es/

MARTINI, the world's number one Italian sparkling wine and vermouth from family-owned Bacardi, has reached a sustainability milestone - 100% of the wineries for the entire MARTINI portfolio are now certified sustainable. (Photo: Business Wire)

Cada gota del jugo de uva que se usa en la producción del vermut y los vinos espumosos MARTINI, incluidos el MARTINI Fiero y la nueva gama de Aperitivo Sin Alcohol MARTINI, ahora proviene de bodegas certificadas según los estándares de Equalitas, los estándares de sustentabilidad más completos en la producción de vino en Italia.

Junto con la caña de azúcar para el ron de BACARDÍ® y los 10 ingredientes botánicos para BOMBAY SAPPHIRE® que ya provienen de fuentes completamente sustentables, esta noticia supone otro paso importante de Bacardi para alcanzar su objetivo de 2025 de obtener la totalidad de sus ingredientes principales de proveedores con certificación de sustentabilidad.

Luego de casi 160 años desde su fundación que se celebrarán el próximo año, MARTINI ha sido pionera en el trabajo por el medio ambiente desde hace mucho tiempo. En 1987, se fundó en el norte de Italia L'Osservatorio MARTINI (el Observatorio MARTINI) como un centro para fomentar métodos agrícolas sustentables, en primer lugar para sus vinos y, recientemente, para los ingredientes botánicos usados en la elaboración de los emblemáticos vermuts y la gama de aperitivo sin alcohol.

"Lograr un hito como este lleva muchos años y dedicación", afirma el maestro mezclador de MARTINI, Beppe Musso. "Nos hemos preocupado por el medio ambiente, nuestros proveedores y sus comunidades durante generaciones. Esta certificación de Equalitas reconoce el valor de esas relaciones y la importancia de ser pioneros en prácticas sustentables".

Stefano Stefanucci, director de Equalitas, afirmó: "La magnitud de lo que MARTINI logró es una innovación en la industria del vino italiano. La certificación Equalitas es un proceso minucioso que no sucede de la noche a la mañana, por eso, lograrla en la totalidad de las bodegas de MARTINI es asombroso".

Equalitas solo trabaja con auditores externos que son expertos con un profundo conocimiento del sector del vino y el proceso de certificación es totalmente holístico. Equalitas adopta tres pilares de sustentabilidad: medioambiental, ética y económica, y tiene en cuenta todo, desde la huella de carbono y el consumo de agua de una bodega, hasta términos comerciales justos para los agricultores y buenas prácticas sociales, incluida la capacitación y el bienestar.

Victoria Morris, vicepresidenta global de MARTINI, agregó: "La atención que ponemos en la obtención de cada ingrediente se refleja en la calidad y el sabor de cada gota de MARTINI. Esto es así tanto para nuestros vermuts y vinos espumosos clásicos, como para nuestra última novedad, la increíble gama de MARTINI Aperitivo Sin Alcohol. ¡Estamos listos para festejar a lo grande el 160.° aniversario de esta marca emblemática!".

Obtenga más información sobre los compromisos de sustentabilidad de Bacardi y su visión de convertirse en la empresa mundial de bebidas alcohólicas más responsable con el medioambiente en www.bacardilimited.com/good-spirited.

Beba siempre con responsabilidad.

Acerca de MARTINI

Una de las marcas más emblemáticas del mundo, MARTINI® es el nombre líder en la elaboración de vinos italianos y un proveedor de vinos espumosos y aromatizados de la más alta calidad. El galardonado, vibrante y agridulce sabor de la gama MARTINI es el resultado de mezclas secretas de más de 40 productos botánicos procedentes de los mejores lugares del mundo. Creada por primera vez en 1863 en Turín, Italia, la cartera de MARTINI hoy incluye: MARTINI Fiero, MARTINI Riserva Speciale Rubino, Ambrato y Bitter, MARTINI Bianco, Rosato, Rosso y Extra Dry, MARTINI Sin Alcohol Vibrante y Floreale, MARTINI Asti, Prosecco y Rosé Extra Dry. Para obtener más información, visite www.martini.com.

MARTINI y el logotipo de la bola y la barra son marcas comerciales. MARTINI es parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited.

Acerca de Bacardi

Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo, produce y comercializa vinos y licores de reconocimiento internacional. La cartera de marcas de Bacardi Limited cuenta con más de 200 marcas y etiquetas, como el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, la mezcla de whisky escocés DEWAR'S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumosos MARTINI®, el tequila agave azul al 100 % CAZADORES® y otras marcas líderes y emergentes, como el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor elderflower ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace 160 años en Santiago de Cuba y de propiedad familiar, Bacardi Limited emplea a más de 8000 personas, opera plantas de producción en 10 países y vende sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited. Viste www.bacardilimited.com o síganos en Twitter, LinkedIn o Instagram.

Acerca de Equalitas

Equalitas es una iniciativa de sustentabilidad italiana impulsada por Federdoc. Federdoc es la Confederación italiana de consejos reguladores Voluntarios para la protección de las denominaciones de vinos italianos. En 2015, Federdoc puso en marcha varias iniciativas en la cadena de valor del vino italiano, incluida la difusión de un estándar de sustentabilidad principal, certificable para las empresas del sector vitivinícola. Equalitas (la empresa) es una "propietaria de la norma" y emitió el estándar SOPD Equalitas, un conjunto de requisitos de buenas prácticas e indicadores de sustentabilidad. Las bodegas pueden obtener la certificación SOPD Equalitas a través de una auditoría que realicen organismos de certificación independientes. Visite www.equalitas.it.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005235/es/

Contacto

Andrew Carney, director de Comunicaciones para Europa, Australia y Nueva Zelanda de Bacardi, acarney@bacardi.com Jessica Merz, vicepresidenta global de Comunicaciones Corporativas de Bacardi, jmerz@bacardi.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.