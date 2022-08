Comunicado de prensa de Business Wire: Arajet

Arajet, la nueva aerolínea de bajo costo nacional dominicana, anunció hoy su entrada al mercado a través de su sitio web arajet.com con precios increíbles a partir de los 55 dólares para viajes de ida y 149 dólares para viajes de ida y vuelta, impuestos incluidos, a bellos destinos en América del Norte, Central y del Sur, además del Caribe. El primer vuelo de Arajet se llevará a cabo el 15 de septiembre y tendrá como destino la Ciudad de México.

Víctor Pacheco, director ejecutivo de Arajet, en presencia de su excelencia el ministro de turismo de República Dominicana, David Collado, afirmó que el lanzamiento de la aerolínea marca el renacimiento de la aviación dominicana, con proyección para transportar más de 7 millones de pasajeros por año en un lapso aproximado de 5 años.

"Prometimos precios bajos y estamos anunciando unas tarifas bajas que son nuestra marca registrada, con cifras jamás vistas en nuestro país", señaló el señor Pacheco. "Se trata del primer paso en el proceso de construir el primer centro de conexión estratégico en el Caribe, que fomentará la conectividad del continente americano con los precios más bajos. Además, a partir de septiembre iniciaremos nuestra misión para convertir al Aeropuerto Internacional de las Américas en un centro aéreo premier para América Latina", agregó.

Después del primer vuelo, Arajet agregará rutas adicionales entre las que se encuentran Monterrey en México, Barranquilla, Cali y Cartagena en Colombia, Quito y Guayaquil en Ecuador, Lima en Perú, Ciudad de Guatemala en Guatemala, San Salvador en El Salvador, y San Martín, Aruba y Curazao en el Caribe. En octubre, Arajet agregará vuelos a Toronto y Montreal in Canadá, Medellín y Bogotá en Colombia, San José en Costa Rica y Kingston en Jamaica, con los cuales establecerá una sólida red de rutas en 12 países en sus primeros tres meses de operaciones. Además, la aerolínea esperar sumar vuelos a los Estados Unidos en el corto plazo.

Álvaro de Oleo, vicepresidente de marketing de Arajet, explicó que habrá tres niveles de precios de boletos. "Comenzaremos con más de 5500 asientos con precios desde 55 dólares por viajes de ida y 149 dólares por viajes ida y vuelta que pueden comprarse a través de nuestro sitio web. Más adelante tendremos promociones temporales y tarifas regulares, y en todos los casos nos aseguraremos de que sea el precio más bajo del mercado", explicó De Oleo.

Arajet comenzará sus operaciones con cinco flamantes aviones Boeing 737 MAX-8 de última generación, con un diseño ecológico que les permite consumir un 14 % menos de combustible para que la aerolínea pueda ahorrar costos de combustible, mantenimiento y operaciones, ahorros que se trasladarán a los pasajeros.

Arajet es la primera aerolínea de bajo costoen la región del Caribe, y comenzará sus operaciones en 2022 desde su base en el Aeropuerto Internacional de las Américas de Santo Domingo, bajo su certificado de operador de aerolínea de la República Dominicana. Arajet manejará una flota de aviones Boeing 737-8 nuevos que permitirán realizar viajes seguros y accesibles hacia y desde República Dominicana a varios destinos en América del Norte, Central y del Sur, además del Caribe. Para más información, visite www.Arajet.com.

