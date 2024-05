Presidenta del TSE: Órganos de control están protegiendo la democracia

“Hay una institucionalidad fuerte en Costa Rica y eso es lo que ha hecho que, en diferentes momentos, hayamos podido salir adelante como país”.

Con esas palabras respondió Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuando se le preguntó, en una entrevista exclusiva con La Nación, si la institucionalidad costarricense estaba en peligro.

Un rotundo no, fue el monosílabo que antecedió a esa frase. La magistrada dijo que los órganos de control –llámense TSE, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República (CGR) o Defensoría de los Habitantes– han respondido como se debe a lo largo de los años, protegiendo a la democracia.

Zamora considera que el sistema de pesos y contrapesos funciona correctamente, generando un equilibro del poder.

“Eso es lo que llaman los sajones un sistema de ‘check and balance’, eso es lo que se espera de los órganos de control. (...) A lo largo de estos años, hemos respondido como se debe, aunque esto no significa que no haya oportunidad de mejora en todos los ámbitos y entidades”, explicó la jerarca, quien preside el TSE desde diciembre del 2021.

Como un ejemplo de ese funcionamiento citó las elecciones municipales recién concluidas. Enfatizó en que la institucionalidad electoral “demostró, una vez más, que cuenta con la confianza de los ciudadanos”, a pesar de los ataques recibidos y de la agresiva ola de desinformación vivida, algo que “nunca antes” se había observado en una contienda electoral, dijo.

“No es particular de Costa Rica, ya habíamos observado ataques a la institucionalidad electoral en países como México y Brasil. Pareciera que es una tendencia que sucede en algunos países, en determinado momento.

“Una cosa es al calor de la pasión política que debe concitar un proceso electoral. Sería muy distinto si no hubiera toda esa pasión y vocación para llegar al poder, en este caso a los gobiernos municipales, pero creo que fue más allá de la normalidad y así lo dije esa noche (el 4 de febrero). A pesar de esos ataques, la institucionalidad electoral demostró, una vez más, contar con la confianza de los ciudadanos. Las últimas encuestas así lo verifican”.

—Si bien no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, ¿cómo explicar estos ataques? ¿Qué cambió en la sociedad costarricense?

—El Foro Económico Mundial consideró la desinformación, la posverdad y su impacto en los procesos electorales como la amenaza principal que enfrentan los países en los próximos años. Eso lo replica también, de alguna manera, el informe preliminar de observación (de las elecciones municipales) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y también llamaba la atención; ponía el dedo en el reglón en el sentido de que había habido mucha desinformación, discursos de odio y ataques a funcionarios electorales.

“No es algo que el Tribunal haya dicho, pero sí los cientistas sociales lo vienen analizando desde la década de los 90. ¿Cuál es la razón de la crisis de los partidos políticos? Por una parte, tenemos un número muchísimo mayor y eso nos permite decir que sí, que la gente quiere organizarse, participar y crear partidos políticos.

Foto: (Alonso Tenorio)

“Pero, por otra parte, eso, cruzado con las crisis de los partidos anteriores, tradicionales, ha hecho que las últimas encuestas de medición señalen que la gente no es que dice que no quiere votar, pero sí dice que no le atraen las candidaturas, los partidos o las propuestas de gobierno.

“Creo que eso es un error. Creo que uno como ciudadano y ciudadana debe ver toda la oferta electoral, no debe buscar cuál es la oferta más simpática, sino cuál es la que me parece que se ajusta más a lo que yo como ciudadana o ciudadano, creo que puede resolver mejor los problemas del país.

“En las encuestas, la gente señala esa como una de las causas del alejamiento de las urnas. En fin, es un fenómeno multicausal, tenemos una situación fiscal difícil, una situación de inseguridad ciudadana, una situación de crisis de los partidos políticos, una situación laboral compleja.

“Hay muchas causas que explican, a veces, que en el proceso electoral la gente sienta que es el momento en que puede expresarse en todos los sentidos que estima pertinentes”.

—¿Estos ataques, estas ofensivas, son orquestadas por algún grupo en específico?

—No tengo información como para poder afirmar eso. Mi impresión es que sí, pero no lo puedo demostrar. Sí hubo algunos ataques muy sistemáticos en diferentes asuntos o temas, pero una cosa es la convicción moral que uno pueda tener y otra los datos científicos u objetivos que permitan afirmar eso.

—Hubo ataques promovidos abiertamente por partidos políticos. Al frente del TSE hubo una manifestación vinculada abiertamente con el partido Aquí Costa Rica Manda…

—Hubo varias manifestaciones; eso no es anormal en los procesos electorales, pero en esos casos son manifestaciones expresas de partidos políticos.

“Ahí es un poco diferente porque el partido indica y avisa, y uno sabe a qué viene y por qué protesta. Eso me parece como lo normal dentro un proceso electoral. Por ahí uno no escucha cosas bonitas o críticas o afirmaciones falsas, que sucedió mucho también en estas manifestaciones, pero son parte del juego partidario”.

—Ese mismo grupo fue el que insistió en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) iba a frenar, sin ningún sustento, las elecciones y que ordenaba incluir a Aquí Costa Rica Manda en las papeletas…

—Eso es un caso típico de desinformación porque, efectivamente, la Corte Interamericana, a mi real saber y entender, solamente estaba haciendo un acuse de recibido y se les dijo así a las personas. Y vea usted que, cuando empezamos el proceso de escrutinio, la Corte en pleno vino a observar y luego emitió un comunicado felicitando el proceso electoral costarricense.

“Esto es un caso típico de desinformación donde se le dijo a la gente algo que no era correcto. En esos casos, el Tribunal siempre ha optado por salir a aclarar e informarle a la población de que eso no es así. Actuar bajo principio de transparencia y bajo el principio de información, que es un derecho ciudadano, un derecho universal, el derecho a la información.

“Y ese es otro ejemplo de algo que no había pasado antes, varias gestiones de diferentes personas para que se suspendiera la elección”.

—¿Salió más fortalecido el Tribunal después de esos ataques?

—El Tribunal, una vez más, demostró su buen hacer como lo exige la Constitución Política. Las encuestas recientes así lo afirman, seguimos siempre en los primeros lugares de mayor confianza ciudadana. Contamos con las calificaciones externas, como las de la Corte IDH y la OEA, que felicitan al país, a su ciudadanía y a su Tribunal por un proceso electoral impecable y exitoso.

“Se confirma una institucionalidad electoral fuerte, integrada no solo por los organismos electorales, Registro Civil, Registro Electoral, juntas cantonales y el Tribunal como órgano rector, sino también por los partidos políticos”.