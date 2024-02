TSE denuncia ofensiva de desinformación y gestiones para impedir elecciones municipales

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Zamora Chavarría, aseguró este domingo que “nunca antes” se había observado, como ocurrió en estas elecciones municipales, una ofensiva de desinformación agresiva y gestiones para impedir el proceso electoral y contra los jueces y juezas encargados de dirigirlas.

“Nunca antes de previo a una elección, como ha ocurrido en las últimas semanas, habíamos sido objeto de una ofensiva digital de desinformación tan agresiva, llena de calumnias y discursos de odio, dirigidos contra las magistradas y magistrados de este tribunal”, aseguró durante la sesión solemne del cierre del proceso de votación de las elecciones municipales 2024.

La presidenta del tribunal electoral indicó, además, que “nunca antes tampoco se habían formulado tantas gestiones expresamente a impedir la celebración de las elecciones e impedirnos a nosotros, como jueces y juezas electorales, dirigirlas como es nuestro deber constitucional”.

Zamora dijo que los ataques que buscan promover la desconfianza de los resultados en las urnas y la violencia política son una tendencia en el mundo, pero aseguró que el TSE siempre cumplirá su mandato constitucional.

“No nos apartaremos de nuestra misión de asegurarle a los costarricenses procesos competitivos y regidos en los que en pie de igualdad pueden libremente escoger a sus representantes populares”, afirmó.

El 24 de noviembre, por ejemplo, el TSE tuvo que salir a aclarar que María Eugenia Zamora no gana ¢32 millones por mes, como falsamente circuló en Facebook. Su salario bruto (sin deducciones) es de ¢7,5 millones al mes, informó la Dirección Ejecutiva del TSE.

Un día antes, el 23 de enero, el TSE también se vio obligado a aclarar que el proceso electoral continuaba. “Las elecciones se van a celebrar sí o sí”, afirmó Zamora.

Con esta afirmación salió al paso de una información falsa que circuló en un canal de televisión de Guanacaste y en redes sociales, donde se afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había acogido un reclamo de Aquí Costa Rica Manda, partido presidido por Federico Cruz Saravanja, el cual quedó fuera del proceso electoral por incumplir la paridad de género en las papeletas.

Lo que realmente ocurrió fue que el TSE recibió una solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no la Corte, sobre las elecciones municipales, a raíz de una queja de ese partido político.

No obstante, Zamora afirmó este domingo que la institucion cuenta con respaldo entre los costarricenses, como lo muestran recientes estudios análisis. “Un pueblo noble, pero no ingenuo que no se amedrenta ante campañas de desprestigio”.

Las elecciones municipales se desarrollaron en 6.469 juntas receptoras de votos. Hasta las 9:08 p.m., el TSE había procesado el 74,8% de las mesas electorales y proyectaba 68,2% de abstencionismo.

Zamora comentó que las turbulencias políticas que ocurrían únicamente en las elecciones presidenciales y de diputados, pueden arreciar también durante los procesos municipales.