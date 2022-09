La reconquista de la jungla de asfalto

(Rafael Pacheco Granados)

Crecí en un barrio urbano de clase media. De niño recuerdo que casi cualquier juego o deporte se practicaba sobre las calles de asfalto y entre los huecos de la calzada. En la barra de amigos tuvimos a nuestra disposición marcos de fútbol portátiles, aro de baloncesto sembrado en el jardín de la acera, rampas de tierra para la bicicleta, pista de carros hechos con roles, velódromo con reductores de velocidad... Todo eso y más se hacía sobre la carpeta asfáltica, a costas de codos y rodillas raspadas. Nos divertimos mucho.

Treinta y tantos años después de esas hazañas vuelvo a mi antiguo barrio y el alto tránsito de vehículos combinado con la inseguridad, hacen que esa infancia sea un evento difícil de replicar para un chiquillo contemporáneo. Pero también es inviable por otros fenómenos demográficos y de planificación urbana, a medida que las casas de habitación se han transformado en comercios y los residentes son sustituidos por visitantes pasajeros.

Los vecinos de Freses en Curridabat se organizaron y están tratando de darle un giro al destino de su barrio, para que no deje de ser un buen lugar para vivir y se aleje del camino que siguió barrio Escalante. El periodista Francisco Ruiz nos cuenta esta historia donde los residentes, con la participación de la empresa privada y el gobierno local, están transformando la calle ancha en un vistoso bulevar, que no solo crea un espacio más hermoso y saludable para vivir sino que eleva el valor residencial de las propiedades. Ellos no se oponen al crecimiento comercial; está contemplado en el plan, pero creen que debe coexistir en forma respetuosa con las necesidades de los habitantes.

Las comunidades tienen un papel fundamental en la construcción de un entorno agradable para vivir (privilegio al cual no todos tiene acceso), la importancia de esto quedó más que demostrado cuando constatamos que la ansiedad y depresión perdurarán como dos secuelas de la pandemia de la covid-19. Así de persistente también se muestra el pesimismo del consumidor alrededor de la economía, donde el índice de confianza del consumidor que presentó esta semana la Escuela de Estadística de la UCR, con corte a agosto, muestra una nueva –leve– caída, que sin embargo indica que los hogares siguen lidiando con muchas angustias e incertidumbres económicas.

La mayoría de consumidores se muestran pesimistas en relación con los precios del dólar y los combustibles en los próximos meses, según el reporte que elaboró el periodista Luis Enrique Brenes. En agosto, 67% de los consumidores esperaba aumentos en las gasolinas, mientras que 59% preveía alzas en el dólar, y de la misma manera, la mayoría de los encuestados mantiene la expectativa de que las tasas de interés seguirán en aumento.

En medio de esta situación, esta semana publicamos dos informaciones que ofrecen una tenue luz al final del túnel de los altos precios. En la primera de ellas –también a cargo de Luis Enrique Brenes–, se analiza cómo cierta estabilidad en los precios internacionales de algunas materias primas responsables del actual ciclo inflacionario podría significar que la escalada de aumentos está llegando a su fin. En el caso del petróleo, por ejemplo, desde mediados de julio de este año la cotización se sostiene por debajo de los $100 el barril WTI.

Los economistas Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, y Juan Robalino, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, tienen la tesis de que el aceleramiento que ha experimentado la inflación en los últimos meses podría estar tocando techo y comenzar a perder fuerza hacia final de año, como lo reportó Patricia Leitón, en el artículo ¿Tocó techo la inflación en Costa Rica? Esto argumentan dos economistas; si desea conocer el análisis completo lo invito a leer el reportaje.

Siguiendo en “modo consumidor”, sea que usted es un emprendedor o un lector lleno de curiosidad, creo que le será de interés saber cuán integrado, digerido y asimilado está el comercio en línea dentro de la población costarricenses. Los datos de la Primera Encuesta de Comercio Electrónico en Costa Rica, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), nos aporta varias claves, entre ellas, que más o menos la mitad de las personas (47,6%) todavía prefiere adquirir productos en tiendas físicas.

Para quien quiera conocer las razones que alejan a los consumidores del comercio en línea, y a la vez, enterarse sobre cuáles bienes o servicios fueron los más adquiridos por esta vía durante los últimos seis meses lo invito a leer y ver los gráficos del trabajo Desconfianza, poco interés y preferencia por la tienda física alejan a mitad de ticos del comercio electrónico; de la periodista Paula Umaña. Mi lectura, con estos datos a mano, es que los modelos de negocio que pueden presumir de sobrevivir solo a expensas de las ventas electrónicas son limitados (y tienen limitaciones): algunos servicios de descarga o streaming quizás lo logren, pero en cuanto a la venta de bienes, la tienda física aún tiene un alcance muy importante, así que la decisión de cerrar el punto de venta debe ser muy meditada.

Este jueves surgieron nuevos elementos que desnudan los roces que algunos productores agropecuarios están teniendo con las actuales autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), e incluso, la existencia de fricciones a lo interno de la institución, como queda en evidencia en la carta de renuncia enviada por el viceministro técnico a la jerarca, Laura Bonilla.

“...este servidor no logró entender su forma de ‘gerenciar’ el sector agropecuario ni de apoyar a las personas productoras razón de ser de este Ministerio”. — Exviceministro técnico de Agricultura y Ganadería.

Avanzan los planes del Gobierno para vender el Banco de Costa Rica (BCR). Esta semana, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley en el cual se establecen las bases para el proceso de la venta, y tenemos programados varios reportajes que permiten comprender mejor qué es lo que se quiere vender, cómo y para qué.

En el trabajo del periodista Óscar Rodríguez, Por qué se pone a la venta el BCR en lugar del Banco Nacional, se dará cuenta de las razones por las cuales este banco estatal ha sido, en los últimos 25 años, tres veces candidato para una privatización y de paso, en el texto obtendrá la respuesta a la pregunta anterior.



Inscribirse como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda es un proceso que se puede hacer en pocos pasos y de manera 100% remota, por medio de la plataforma Administración Tributaria Virtual (ATV).

Las personas físicas que busquen alquilar una vivienda o bien vender un lote que ya generó alguna plusvalía deben analizar el mercado inmobiliario, pero también ajustarse a esquemas específicos de tributación

