Jiménez Deredia espera que Costa Rica sepa tomar todas las medidas necesarias para no afrontar una situación como la que vive Italia en este momento. “No tienen la idea de lo que es esto: los muertos, los enfermos; todo ha cambiado, todo está cerrado; no se puede salir... Mi mensaje a los costarricenses es que tomen en serio las cosas. No hay que arriesgarse”, dijo.