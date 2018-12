Sus villancicos son bien conocidos en Colombia y toda Centroamérica. Reproducen una Navidad específicamente costarricense, nutrida por sus tradiciones y leyendas. Sus melodías son diáfanas, sencillas, serenas o exultantes: todo lo que un villancico debe ser. “Así como muy religiosa yo no soy. Lo que sí he sido siempre es muy dependiente de Dios, por eso digo yo que no me cuesta nada escribirle tantas canciones”, ha confesado.