Leonardo Menjívar envía señales a Alajuelense desde El Salvador

Leonardo Menjívar posiblemente salió del radar de muchos cuando se marchó a préstamo por seis meses al Alianza de El Salvador, pero también están quienes sí le siguen la pista al futbolista cuscatleco cuya ficha pertenece a Liga Deportiva Alajuelense.

¿Cómo le ha ido? Al cargar con el peso de ser la gran esperanza del fútbol de su país y tener tantas miradas encima, esa presión no ha sido fácil para el extremo de 22 años. Él contabiliza 594 minutos en cancha con Alianza, distribuidos en 18 partidos y acaba de convertir su primer gol con un equipo grande de su país.

Según reportó el El Salvador.com, Leonardo Menjívar ingresó de cambio en el segundo tiempo del partido del pasado sábado anterior ante Municipal Limeño y convirtió el tercer gol de su club, que logró los tres puntos en Santa Rosa de Lima al ganar con marcador de 1-3.

“El equipo está motivado con la victoria en una cancha difícil y un clima complicado. A trabajar en los cuartos de final. Anoté y aporté al equipo, que es lo importante. Estoy feliz por mí y mi familia. Siempre me vienen apoyando. Sé que han sido momentos difíciles, pero estoy muy feliz por volver a anotar”, mencionó Leonardo Menjívar en declaraciones recopiladas por ese medio.

Leonardo Menjívar convirtió su primer gol con Alianza, un equipo tradicional de El Salvador. Él es ficha de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alianza)

Su última anotación en el fútbol salvadoreño había sido el 23 de abril de 2023, con el desaparecido Chalatenango, donde él actuaba cuando lo descubrieron, lo llamaron a ‘La Selecta’ y en la pasada Copa Oro captó la atención de Alajuelense.

El paso de Leonardo Menjívar a Alajuelense

La Liga lo llevó a efectuar una prueba al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela y obtuvo el visto bueno de Andrés Carevic para quedarse en el equipo.

Su fichaje parecía complicarse porque las partes no se ponían de acuerdo en la cifra que debían pagar por él. Sin embargo, eso se resolvió y Alajuelense se quedó con su ficha.

Luego pasó lo impensado y fue la poca participación que tuvo. En la Liga sabían que debían pulirlo. Sin embargo, tan solo jugó 120 minutos por campeonato nacional, repartidos en seis encuentros.

Leonardo Menjívar se marchó a préstamo por seis meses al Alianza de El Salvador. Él tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

A eso se le agregan 22 minutos en un partido de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Cartaginés y 8 minutos en la final del Torneo de Copa ante Saprissa en el Estadio Nacional.

Él está compitiendo en El Salvador con Alianza y se alista para las instancias finales, pero se acerca el momento de tomar decisiones.

Con Andrés Carevic no iba a tener participación y fue el propio futbolista quien en un acto de madurez solicitó la posibilidad de salir a préstamo para tener minutos, con la intención de regresar pronto a la Liga.

¿Qué sucederá con Leonardo Menjívar?

A hoy no sabe si Alexandre Guimaraes pensaría en darle una oportunidad a la joya del fútbol de El Salvador. Quizás él le vea algo distinto, como lo hizo desde que estampó su firma con Alajuelense y una de las primeras cosas que hizo fue sacar a Kevin Cabezas del olvido para convertirlo en una pieza recurrente en sus alineaciones.

También existe la posibilidad de que el hombre que hoy juega con la camisa 10 del Alianza, continúe en ese club cuscatleco.

“Recuendénse que fue un préstamo por seis meses de la Liga Deportiva Alajuelense. Esperamos que continúe ese préstamo y que Leonardo Menjívar continúe en el equipo”, expresó el presidente de Alianza, Gonzalo Sibrián, el pasado 30 de abril.

Leonardo Menjívar cuando se fue le prometió a la afición de Liga Deportiva Alajuelense que regresará. Foto: Prensa Alajuelense

Hugo Pérez no entiende qué pasó con Leonardo Menjívar y Alajuelense

El extécnico de la Selección de El Salvador, Hugo Pérez, fue quien probó a Leonardo Menjívar y terminó llevándolo a la Copa Oro. En una entrevista con el periodista Carlos López Vides de El Salvador Fan Club aseguró que se trata de un jugador de talento y de proyección para militar fuera de su país.

Recordó que antes de viajar a Japón, él estaba en la selección Sub-23 que iba a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023.

“Kiko Henríquez me dijo: ‘Hugo, si estás pensando en llevarte a Menjívar mejor no lo lleves. Dejámelo, lo necesito’. Yo le dije: ‘Mirá, estamos pensando en llevarlo porque le hemos visto cualidades. Hagamos algo: si yo lo pongo contra Japón y Corea del Sur y él no la ve te lo mando de regreso’”.

Leonardo Menjívar (13) fue parte del amistoso entre la Selección de Costa Rica y El Salvador, justo el mismo día en el que se firmó su salida a préstamo de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Tras ese diálogo, lo que hizo fue buscar al propio Menjívar y contarle lo que estaba pasando. También le manifestó que él lo llevaría a esos amistosos para ver si es cierto que era jugador para nivel internacional.

Ahí mismo le lanzó un desafío y le planteó que jugaba contra Japón y contra Corea del Sur aunque fueran 15 o 20 minutos sin tener miedo, si no se achicaba y no se escondía, lo llevaba a Copa Oro.

Pero si pasaba lo contrario, lo mandaba de regreso de Asia para los Juegos Centroamericanos. Ante todo eso, Leonardo Menjívar le respondió que no había problema, que lo llevara y que vería qué iba a pasar.

“Lo llevé y no me equivoqué. Para mí, un chico como él, que viene de un equipito en ese momento, no les pagaban ni nada en Chalate, jugar contra jugadores que valen millones de dólares y no achicarse me encantó. Y lo otro que me encanta de él, que muy pocos salvadoreños lo tienen, es que Leo tiene una personalidad que cuando él pierde la pelota te sigue. Eso no lo tiene la mayoría de los jugadores salvadoreños. Eso es para nivel internacional”, detalló Hugo Pérez.

Leonardo Menjívar tuvo muy pocos minutos con Liga Deportiva Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense

Ese técnico celebró cuando supo que Alajuelense lo contrató y que crecería en el fútbol de Costa Rica, pero se entristeció cuando lo vio volver a El Salvador. Dijo que solo el jugador y el club sabrán por qué lo prestaron.

“Yo tendría que haber estado en cada entreno para ver si realmente el técnico no lo quería, o él no estaba a la altura. Leo jugó bien ante Costa Rica en Copa Oro. Allí lo vieron y lo contrataron. A veces los técnicos no piden a los jugadores. A veces los compran y se los dan.

”El técnico tiene, nos guste o no nos guste, la libertad de decir ‘este no me encaja, aunque ustedes lo hayan comprado’. Me dio tristeza porque Leo después de haber salido, competir a un nivel internacional y volver a la liga salvadoreña es un retroceso grande. Es la realidad”.

Por eso, Hugo Pérez reiteró que le dio tristeza que Leonardo Menjívar volviera a competir en la liga nacional, no que esté en Alianza. Porque en realidad, cree que ese talentoso jugador no crecerá futbolísticamente en su país.

