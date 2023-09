Mamá de Leonardo Menjívar viajó desde El Salvador para ver a su hijo con Alajuelense

La velocidad y la picardía que tiene Leonardo Menjívar cuando va al frente genera mucha expectativa entre los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense. El volante salvadoreño apenas contabiliza quince minutos en cancha, pero las pincelas arrojadas en ese poco tiempo durante los últimos dos partidos son buenas.

Eso es algo que doña Claudia Peñate quería ver en vivo y a todo color, así que voló de El Salvador a Costa Rica para acompañar a su hijo en su primera aventura como legionario. Y estará quince días en territorio nacional.

La mamá de Leonardo Menjívar llegó territorio nacional el miércoles pasado, pero ese mismo día tuvo que verlo por televisión. El partido contra Cartaginés fue a puerta cerrada.

Mamá de Leonardo Menjívar tenía el corazón en la mano

Frente a la pantalla, ella ni siquiera pestañeaba. Era la primera vez que su hijo defendía los colores de un equipo fuera de El Salvador; pero llegó el momento de presenciar el partido desde las gradas del Estadio Alejandro Morera Soto.

Doña Claudia disfrutó del juego en el que Alajuelense venció 2-0 a Puntarenas FC. Le gustó el ambiente, disfrutó del espectáculo cultural con la Banda Municipal de Acosta y su atención estaba puesta en lo que pasaba en la cancha y los movimientos que se producían desde la banca, donde estaba su hijo.

Cuando Leonardo Menjívar ingresó en el minuto 81 en sustitución de Alex López, ella sentía el corazón en la mano. Esa orgullosa mamá no se cambiaba por nada ni por nadie.

“Estoy emocionada, muy contenta de ver a mi hijo que va creciendo futbolísticamente y bien agradecida con Dios, porque me le está dando esta oportunidad que él la está aprovechando y gracias a Dios todo está saliendo bien”, expresó Claudia Peñate a La Nación.

Leonardo Menjívar está contento con sus primeros días en Alajuelense y con al presencia de su mamá, Claudia Peñate. (Christian Peñate)

Vestida con la camisa de Alajuelense de franjas rojas y negras y bien identificada con el L. Menjívar en la espalda, ella está impactada y se siente convencida de que esta oportunidad que se le presentó a su hijo es única.

“El equipo, el estadio, la verdad que todo lo veo bonito, es todo muy profesional aquí. Sé que él va a crecer, lo va a disfrutar y está viviendo su sueño. Mi hijo me cuenta que los compañeros y todo el cuerpo técnico lo aprecian mucho, le dan muchos consejos y se siente contento, bien agradecido”.

Nadie lo conoce mejor que ella y con solo verle el semblante detecta que Leonardo Menjívar está contento, realizado y con la gran expectativa de seguir creciendo.

“Le están saliendo bastantes planes a él, sus sueños se están realizando y para una mamá eso no tiene precio. Él está contento y yo también. Pude verlo jugar y estaba toda nerviosa, pero fue muy emocionante y contenta, lo he disfrutado, la verdad, en estos poquitos minutos. Y él los está aprovechando”.

Por momentos, a ella le parece un sueño todo lo que ha pasado con aquel estudiante que en un momento determinado decidió tomarse el fútbol más en serio y pronto le cambió la vida por completo.

Leonardo Menjívar empezó a destacar con Chalatenango, lo probaron en la Selección de El Salvador en unos amistosos, lo hizo bien y lo convocaron para la Copa Oro.

Ahí fue donde atrapó las miradas de Alajuelense. En la Liga le empezaron a seguir la pista y Andrés Carevic quería en su equipo a ese hombre que carga la ilusión del fútbol de su país, considerado en este momento como la gran esperanza salvadoreña.

“Todo ha surgido rápido, con los estudios allá donde vivimos nosotros y se le presentó esta oportunidad y nosotros como familia lo estamos apoyando. La verdad que si eso quiere él, es de apoyarlo”, destacó la mamá de Menjívar.

En las redes sociales de Alajuelense es fácil detectar que los aficionados salvadoreños pasan pendientes ahora del día a día del club rojinegro. Ninguno quiere perderle pista a Leonardo Menjívar.

Tanto así que en los últimos dos partidos de la Liga hubo presencia de medios de comunicación de El Salvador, siguiéndole el paso a paso a esa joya a la que le tienen tanta fe.

“Fíjese que es un orgullo, muy contenta que represente a El Salvador, la verdad que me lo quiere mucha gente y estoy muy agradecida con toda mi gente de El Salvador, de Chalatenango, y aquí también, que me lo están apoyando, cuidando mucho y me lo están haciendo crecer”, destacó Claudia Peñate.

Leonardo Menjívar está contento. Al finalizar el partido contra el Puerto, mencionó que fue un rival muy fuerte y que los equipos en Costa Rica son bastante potentes.

“Pero me voy a ir acomodando, primero Dios, todo me salga bien. Estoy adaptándome de la mejor manera, es mi primera vez jugando afuera, solo había estado en un equipo allá en El Salvador, ahora es mi primera vez en otro equipo y en el extranjero”, apuntó el hombre que llegó como último refuerzo de Alajuelense.

Aunque tiene muy poco tiempo en el país, se siente a gusto. Hasta la cercanía con El Salvador le agrada.

“Estoy contento y todo va muy bien, la gente me ha tratado bastante bien, los jugadores y el cuerpo técnico. Me siento contento y satisfecho de pertenecer a este equipo grande”.

Se encuentra en proceso de adaptación y mientras se acomoda, dijo entre risas que de momento le toca movilizarse solo en Uber.

“Pero los compañeros me han tratado bien, me han sacado a comer a todos lados y con calma todo, llevándolo de la mejor manera y contento por sumar minutos y por el resultado, por la gente que se hizo presente en el estadio”.

Durante sus primeros días en Alajuelense, Leonardo Menjívar acudió a la Selección de El Salvador y en ese momento fue cuando sus documentos quedaron debidamente en regla para poder jugar con la Liga.

“Sabemos las características de Leo, lo que nos puede dar, tuvo un parón después del torneo en El Salvador y tiene que trabajar en el día a día como todos para ponerse a punto, a pesar de que tenemos que jugar cada tres días. Es cuestión de que se inserte, buscar trabajo con la idea que tenemos. Tiene nuestro apoyo total, debe seguir trabajando fuerte como lo viene haciendo y ganarse un lugar”, manifestó el técnico Andrés Carevic.

Alajuelense es líder del Torneo de Apertura 2023 y este martes visitará a Guanacasteca, a partir de las 3 p. m., en el Estadio Chorotega, en Nicoya.

Así va el Torneo de Apertura 2023

