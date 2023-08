Leonardo Menjívar: el estudiante que se volvió sensación en El Salvador vive sueño en Alajuelense

Leonardo Menjívar es esa perla por pulir que tiene encendida la chispa de la ilusión en el balompié de El Salvador. Es ese talento que siempre se veía como un jugador muy distinto, pero a partir del momento en el que decidió tomarse el fútbol más en serio, la vida le cambió por completo.

Se le abrieron las puertas de ‘La Selecta’ y convenció, así que Hugo Pérez lo llevó a la Copa Oro, donde fue uno de los jugadores que no pasaron desapercibidos. Fue ahí donde Alajuelense lo vio y le siguió la pista hasta ficharlo, con un contrato de año y medio.

“Estoy muy contento por formar parte de esta gran institución, solo estaba esperando llegar acá y entrenar, que siempre me han motivado a hacer eso y muy contento por formar parte de este gran equipo. Estoy feliz por formar parte de este gran grupo y estoy esperando el debut”, expresó Leonardo Menjívar en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación del club.

Leonardo Menjívar cuenta las horas para debutar con Alajuelense. La Liga realiza los trámites para habilitarlo cuanto antes. (Prensa Alajuelense)

Ahí, él mismo cuenta que era un simple estudiante que entrenaba de vez en cuando y llegó el momento de tomarse el fútbol más en serio. Quizás, esa fue una de las mejores decisiones de su vida hasta ahora.

En la Liga encontró un mundo diferente y ahora todo está en él. Su convicción es aprovechar al máximo esta oportunidad, así como lo hizo en la Copa Oro con la camisa de El Salvador, un país para el que él es su gran esperanza en términos de fútbol.

- ¿Se impresionó al llegar al CAR y ver las posibilidades que tiene para seguir creciendo como futbolista?

- Sí, aquí es una institución que tiene de todo para el jugador, puedo ir creciendo de la mejor manera, las instalaciones son perfectas, tienen de todo como decía. Tan solo depende del jugador, del esfuerzo y la disciplina que él quiera poner. Primeramente Dios todo salga bien y claro, los ánimos siempre están al 100.

- Se habla mucho de Leonardo Menjívar en El Salvador, es muy perseguido por los aficionados y por la prensa. ¿Cómo se describe usted mismo como futbolista?

- Sí, la gente la verdad me aprecia mucho y de igual manera se lo agradezco de todo corazón. Necesito seguir trabajando, mejorar algunas cosas que me hacen falta y por eso vine a la Liga, para competir, para tener minutos y mejorar cada vez más como jugador y como persona.

- ¿Cuáles son sus fortalezas en la cancha?

- (Ríe…) En cuanto a fortalezas, lo que me gusta es encarar, ir hacia adelante, la rapidez y creo que eso es lo que más me caracteriza. Ahora a demostrarlo en la cancha que es lo más importante.

- Tuvo una Copa Oro buena y en el partido ante Costa Rica hubo varias jugadas suyas que los aficionados tienen en mente. ¿Ese fue el trampolín para dar este paso?

- Sí, fue un trampolín. Primero fue mi primer torneo con la Selección, mi primera Copa Oro y fue una linda experiencia. Supe aprovecharla de la mejor manera y creo que se dio y ahora salieron estas oportunidades. Claro, cuando me habló la Liga la verdad no lo pensé mucho y claro, negociamos. Gracias a Dios se llegó a un arreglo y aquí estoy.

- Antes de hacer la prueba en la Liga, ¿qué jugadores conocía del club?

- Conocer así de hablar no, pero sí de vista y en redes sociales obviamente a Joel Campbell, a Celso Borges y a un par más ahí que solo los había visto, pero estoy muy contento de formar parte del grupo con estos grandes jugadores que la verdad voy a aprender bastante de ellos, tienen mucha calidad y ahora ya estoy aquí. Lo único que queda es trabajar.

- Su vida cambió por completo. ¿Cómo toma esta primera experiencia fuera de su país?

- Para ser honesto solo era un simple estudiante, solo me dedicaba a estudiar y a entrenar de vez en cuando y de la nada tomé más en serio el fútbol, llegar a entrenar con la reserva del equipo en el que estaba en El Salvador (Chalatenango) y todo llegó así de la nada.

“Todo fue tan rápido, estar en Selección, estar en Primera División allá en El Salvador y ahora estar aquí de extranjero en Costa Rica y estoy muy contento por la oportunidad. Gracias a Dios porque es el que pone todas estas bendiciones en mi camino”.

- ¿Qué estudia?

- Yo estoy estudiando todavía. Llevo licenciatura en mercadeo y mis estudios nunca los dejo, siempre los llevo de la mano. Y claro, el estudio y el deporte nunca descuidarlos.

La afición liguista es muy apasionada. ¿Qué le han dicho o le han escrito desde que empezaron los rumores de que llegaba a Alajuelense?

- Sí, lo he notado, la gente aquí de la Liga te apoya bastante. Me han enviado bastantes mensajes apoyándome, dándome la bienvenida y eso me pone contento, me motiva. Me siento arropado y agradecerles por todo el cariño que me han mostrado y todo eso se los debo de pagar solo en la cancha. Gracias por todo el cariño que me han dado en mi bienvenida y muy contento de estar acá en la Liga, en este gran club y vamos a hacer todo lo posible para ganar todos los partidos y ganarnos el título también.

