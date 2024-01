Sophia Rodríguez regresa a la televisión: ‘Me siento ilusionada’

Este miércoles 17 de enero, la chef Sophia Rodríguez se reencontrará con otra de sus pasiones: la televisión. Tras estar varios meses fuera de la pantalla, la también creadora de contenido continuará con su oficio de presentadora.

En total, es medio año el que tiene Sophia de no aparecer en la TV, pues dejó de participar en el programa Qué buena tarde, de Teletica, un mes antes de que naciera su pequeña Juliana Zoch Rodríguez, quien tiene cinco meses y medio. Finalmente, este miércoles retorna al trabajo, que le permite ganar experiencia en su labor de conductora.

Sophia Rodríguez se siente muy ilusionada de continuar ganando experiencia en la pequeña pantalla. (Jose Cordero)

“Me siento ilusionada. Me hace falta esa interacción con la gente. Por redes sociales se facilita la cercanía, pero por la televisión uno se expone a otro tipo de cariño”, comentó Rodríguez, quien es parte del espacio vespertino desde el 2019. Allí presenta junto a Natalia Rodríguez y José Miguel Yiyo Alfaro.

Por ahora, la chef continuará asistiendo al programa solamente los miércoles, tal y como lo ha hecho desde su incursión.

Mamá de vuelta al trabajo

Sophia contó que mientras ella asiste al trabajo, Juliana será cuidada por Karlita, la señora que trabaja con ella en su casa.

“Si mi esposo (Ricardo Zoch) tiene que irse para Khali (su restaurante), Juli queda en excelentes manos. Karlita sabe hacer todo demasiado bien, es superproactiva y me facilita mucho la vida”, comentó.

Sobre cómo asimila tener este espacio para continuar realizándose como profesional, la chef comentó: “Pienso que es importante que, aunque se ame la maternidad, haya espacios donde uno sea uno más allá de ser mamá. Me ilusiona seguir aprendiendo en la televisión”.

Sophia Rodríguez junto a sus compañeros de 'Qué buena tarde', Yiyo Alfaro y Natalia Rodríguez. (Instagram)

Eso sí, reconoce que nunca falta “la tonta culpa”, aunque hay un factor que le ha facilitado ir retomando sus labores.

“Mi regreso a trabajar ha sido progresivo, primero empecé volviendo a grabar videos, volviendo a involucrarme con las operaciones de Kahli y ahora con la televisión. No es que he pasado todos los días junto a Juliana y hoy me desvinculo. Ha sido progresivo”, confió.

Rodríguez contó que se siente feliz y en calma. Dice que la emociona saber que al regresar a su casa, por las noches, su bebé “estará feliz de verla”.

Sueños en la TV

Aun cuando lleva cinco años de aparecer en la televisión, Sophia siente que tiene mucho por aprender. Por ello, cuando no está en la pantalla, aprovecha para consumir programas nacionales y apreciarlos como espectadora. El ejercicio le permite tomar nota sobre diferentes aspectos, que luego busca poner en práctica para continuar creciendo.

En su momento, Rodríguez expresó su sueño por trabajar en el canal Food Network, que presenta contenidos relacionados con la comida.

“Sería un mega sueño, pero también me gustaría un talk show tipo los de Rachel Ray, que ellas (Rachel y otras presentadoras) empezaron en la cocina, pero que por su personalidad hacen otro tipo de programas donde ellas se ríen y hay entrevistados, historias de vida, entretenimiento y risas. Me encantaría un formato así. Sería la persona más feliz”, comentó.

De cara a su regreso a Qué buena tarde, un espacio que la ha ayudado a consolidarse en la pantalla, la presentadora promete continuar mostrándose tal y como es.

“Trato de ser genuina a la hora de presentar, de no tener muchas poses o cambiar mi voz. Pienso que eso a la gente le gusta. Ser un poco espontánea en las reacciones. Eso me ha ayudado a mantenerme aquí”, afirmó.

La primera vez que Sophia Rodríguez apareció en la pantalla de Teletica fue cuando incursionaba en el mundo de la cocina; un compañero la recomendó para ir a preparar una sangría al programa Buen Día, y desde entonces, no se ha separado de las cámaras.